‘Money Shot’, de documentaire over Pornhub, heeft zijn beste zaad al verschoten

Ook ‘Shadow & bone’ houdt het maar één week vol aan de top en wordt ingehaald door een spionagethriller.

‘The Night Agent’, een Amerikaanse reeks van de maker van ‘The Shield' over een FBI-agent die in het Witte Huis werkt en betrokken raakt in een groot complot, is pas donderdag op Netflix verschenen maar schoot als een komeet naar de top. ‘Shadow and bone' en ‘You’ moeten een bank achteruit, ‘The Glory' zakt naar plaats zes en moet ook de Duitse misdaadserie ‘Lauchhammer' en het Spaanse actiedrama ‘Hasta El Cielo' laten voorgaan. Ook nieuw: ‘Waco: American Apocalypse’, de uitstekende true crime-reeks die dertig terugkeert in de tijd, toen een confrontatie en de FBI en een religieuze sekte uitmondde in een waar bloedbad.

Bij de films staat John Luther voor de derde week op rij aan de leiding. Ook ‘Noise’, de eerste Netflix Original van Belgische makelij, kon de Britse rechercheur niet van de koppositie verdrijven: de film met Ward Kerremans kampeerde de hele week op plaats twee maar werd op de valreep nog ingehaald door de Nederlandse komedie ‘Meskina’. ‘Money Shot’, de documentaire over Pornhub, heeft zijn beste zaad vlak na de release al verschoten en tuimelt na één week van plek twee naar tien. Nog nieuw: de Franse thriller ‘Le roi des ombres’, de vertederende animatiefilm ‘The Magician’s Elephant’ en het misdaaddrama ‘The Outfit’