Mooie start, teleurstellende finish voor ‘Rookie’

Olie op de renbaan

De zwarte motorolie aan de vingers, de Cara Pils op het rood-wit geruite tafelkleed, de gaskachel uit de jaren 70, de tattoos op het lijf van Matteo Simoni: met het production design en de vertolkingen in ‘Rookie’ zit het wel snor. Maar nét wanneer dit portret van een jonge, ambitieuze motorracer als een Honda met 600cc op gang begint te komen, komt er olie op de renbaan te liggen en begint het scenario in alle bochten vervaarlijk te slingeren en te schuiven. De beste films slagen erin je het gevoel te geven dat het verhaal zichzelf vertelt, maar tijdens het bekijken van ‘Rookie’ waren wij ons té scherp bewust van de scenarist die naar zijn cursor zit te turen en zich afvraagt: ‘Oké, hoe moet het nu verder?’ Dat levert in dit geval een bij de haren getrokken ‘Rundskop’-achtige verhaallijn op over een stel criminelen die de hoofdfiguur in de criminaliteit duwen. Mooie start, teleurstellende finish.

Vanaf 8 september in de bioscoop.