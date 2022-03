Moordende huisgenoten, langdurig werkzoekenden en loslopende dinosaurussen: Dit mag u vanavond niet missen op televisie (dinsdag 1 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Kemping: seizoen 2’

Na het succes van het eerste seizoen kon een tweede jaargang van ‘De Kemping’ niet uitblijven. Tijs Vanneste begeleidt vanaf vanavond opnieuw een groep van negen langdurige werkzoekenden terwijl ze drie weken lang een camping in Dessel uitbaten. ‘In het tweede seizoen zie je een groep mensen die groeit. Dat was niet geregisseerd, dat kwam door de deelnemers zelf. Prachtig om te zien was dat.’

Om 20.40 op Eén

‘Therapie’

Bart Schols heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij heel erg diep gezeten heeft na de zelfmoord van zijn moeder. In de laatste aflevering van het uitstekende ‘Therapie’ praat hij openhartig over hoe therapie hem door die gitzwarte periode geholpen heeft.

Om 21.20 op Canvas

‘Poetin: Het verhaal van een Russische spion’

Terwijl Russische troepen de Oekraïense hoofdstad Kiev omsingelen haalt Canvas deze documentaire uit 2020 over Vladimir Poetin nog eens onder het stof vandaan. Aan de hand van zeldzaam archiefmateriaal en getuigenissen van Poetins medestanders en opposanten krijgen we een unieke blik in de koker van de voormalige KGB-agent die zichzelf als de Russische James Bond ziet.

Om 22.55 op Canvas

‘Jurassic Park’

Het eerste en beste deel van de dinosaurusserie, met special effects die grensverleggend waren voor hun tijd. En de mix van animatronics en CGI werkt eigenlijk nog altijd prima. Steven Spielberg toont zich hier alweer een meester in het opbouwen van suspense en het ensceneren van actie.

Om 20.35 op VTM 3

Worst Roommate Ever Beeld Netflix

‘Worst Roommate Ever’

Bij het onderwerp ‘slechte huisgenoten’ moeten wij nog altijd onwillekeurig aan Eddie uit ‘Friends’ denken, maar zijn gedrag is niets vergeleken met dat van de hoofdrolspelers in ‘Worst Roommate Ever’, een vijfdelige truecrimeserie over kamergenoten die wel wat meer deden dan hun muziek te luid afspelen of de toiletbril naar boven laten staan: KC Joy bijvoorbeeld vermoordde zijn roommate toen die hem wegens achterstallige huur aan de deur wilde zetten, en het lieflijke bejaarde dametje Dorothea Puente bleek uiteindelijk één van de zeldzame vrouwelijke seriemoordenaars in de VS.

Nu te zien op Netflix

