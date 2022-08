Muilen en noedels, een wereldberoemde whodunit, en het dubbelleven van Michelle Monaghan

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tampopo’

Een subliem exemplaar uit een nichegenre: de kookfilm. Japans regisseur Jûzô Itami maakte in 1985 een heerlijke komedie klaar over een jonge vrouw die zoekt naar het perfecte noedelsoep­recept, met de hulp van een doorgewinterde truckchauffeur. Itami serveert vignetten over liefde en voedsel als tussendoortjes. Smakelijk!

Om 22.20 op Canvas

‘Murder on the Orient Express’

Oscarwinnaar Kenneth Branagh (‘Belfast’) leverde in 2017 een vrij klassieke maar uiterst vermakelijke verfilming van Agatha Christies wereldberoemde whodunit af. De cast puilt traditiegetrouw uit van de Hollywood A-listers – u herkent Johnny Depp, Penélope Cruz en Wille Dafoe – en Branagh doet zijn reputatie als begenadigd stilist alle eer aan.

Om 20.35 op VTM 3

‘Behind Closed Doors’

In Groot-Brittannië zijn jaarlijks 750.000 kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld. In deze documentaire komen vier kinderen aan het woord die elk op hun manier een gruwelijke vorm van huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Om 21.20 op Canvas

‘De spiegel en het raam’

De Nederlands-Mexicaanse regisseur Diego Gutiérrez zal binnen afzienbare tijd twee naasten verliezen: zijn moeder Gina en zijn beste vriend ­Danniel. Beiden vragen hem om hen tijdens die laatste fase te filmen: Gina in haar appartement in Mexico-Stad, Danniel in een Nederlands restaurant waar hij zich thuis voelt. Wat zijn de verhalen die ze willen achterlaten?

Om 23.15 op NPO 2

Michelle Monaghan in 'Echoes' Beeld TMDb

‘Echoes’

De Australisch-Amerikaanse thrillerreeks ‘Echoes’ vertelt het verhaal van een identieke tweeling met een groot geheim. Gina en Lena (beiden gespeeld door Michelle Monaghan) nemen al sinds hun kindertijd soms elkaars plaats in en wisselen ook als volwassenen nog vrolijk jobs, echtgenoten en kinderen uit. Maar wanneer één van de twee spoorloos verdwijnt en de politie op zoek moet, dreigt hun dubbelleven uit te komen.

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids