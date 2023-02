Muzikale comedy ‘Girls5Eva’ is ‘Spinal Tap’ voor girlbands uit de nineties, bedacht door Tina Fey

Netflix annuleert weleens eigen beloftevolle series, maar soms redt het bedrijf ook reeksen die andere streamingdiensten hebben stopgezet. ‘Girls5Eva’ bijvoorbeeld, een heerlijke muzikale comedy die twee seizoenen op de Amerikaanse streamingdienst Peacock liep, maar daar geen toekomst meer had. Netflix kocht de rechten over, bestelde een derde seizoen en zette de eerste twee seizoenen in de eigen bibliotheek.

Sinds vorige week kunnen wij ook genieten van de sitcom – mee bedacht door Tina Fey (‘30 Rock’, ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’) – over een meidengroep uit de jaren 90 die een comeback tracht te maken. Popzangeres Sara Bareilles (43), bekend van haar wereldhit ‘Love Song’ uit 2007, maakt haar acteerdebuut als één van de leden van de band.

SARA BAREILLES «Het verhaal gaat over girlband Girls5Eva, ooit goed op weg om zo groot als de Spice Girls te worden, maar uiteindelijk scoren ze maar één hit. Wanneer een hippe rapper jaren later een sample van hun hit gebruikt, krijgen de dames een tweede kans. Alleen: zit er iemand op een reünie te wachten?»

– Een Britse recensent omschreef ‘Girls5Eva’ als ‘‘This is Spinal Tap’ voor girlbands uit de nineties’. Wat trok jou tot de serie aan?

BAREILLES «Ik ben fan van Tina Fey. ‘30 Rock’ en ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ zijn briljant. Maar toen ze mij vroeg of ik in haar nieuwe comedyreeks wilde spelen, zag ik dat eerst niet zitten: ‘Tina, besef je wel dat ik nog nooit heb geacteerd?’ Zij had vertrouwen in mij en zei me dat ik ook vertrouwen in mezelf moest hebben.

»Ik ben blij dat ik heb toegehapt. Comedy ligt minder ver van muziek dan verwacht. Ze draaien allebei rond timing en ritme.»

– De reeks maakt slim gebruik van flashbacks, die soms maar drie seconden duren.

BAREILLES «Er komt veel kijken bij het filmen van zo’n flashback, zoals decors, haar en make-up. We werken soms uren aan een shot van enkele seconden. We sparen geen kosten om de kijker te doen lachen. Het eerste seizoen mikte nog volop op de lachspieren. De tweede jaargang diepte de personages verder uit, met grappige maar ook kwetsbare tv als resultaat. Over het derde seizoen mag ik nog niets vertellen, behalve dat we blij zijn dat het er mag komen.»

– Jouw personage worstelt met de spotlights en de verwachtingen van de muziekindustrie. Herkenbaar?

BAREILLES «Zéér herkenbaar. Ik heb jarenlang in sushirestaurants en stripclubs gespeeld, in de hoop het te maken. Toen ik in 2007 ineens doorbrak dankzij ‘Love Song’, voelde het alsof ik mijn ziel had verkocht. Ik gaf mezelf geen ruimte om fouten te maken, om te leren. Zelftwijfel is bijzonder vermoeiend. Het voelt goed dat de vrouwen in ‘Girls5Eva’ hun dromen najagen, zelfs al weten ze dat de omstandigheden allesbehalve optimaal zijn. Mooi, toch?»

