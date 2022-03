Na amper 12 minuten in ‘De Kemping’ volgde al een bloedstollend emotioneel hoogtepunt

Twaalf minuten ver was de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘De Kemping’. Tegenover Tijs Vanneste, de ruige tatoeëerder die zich als interviewer van zijn vanilleachtige kant toont, zit kandidate Carina, de oudste van de huidige lichting Kempingwerknemers. Want deden aan het eerste seizoen alleen jongere mensen mee, nu wilde het alter ego van Van Echelpoel graag ook ‘oudere mensen’ op de camping, ‘tussen de 50 en de 65’: ook in die leeftijdscategorie zijn er mensen die moeilijk aan werk raken, had zijn kennelijk ampele onderzoek uitgewezen, al speurde ik vergeefs naar bronvermelding. Uiteindelijk zijn Sam (50) en Carina (52) de enige vijftigplussers in seizoen 2.

Twaalf minuten ver dus zien we een fragment uit het ‘sollicitatiegesprek’ dat Carina had met de campingdirecteur. Wat ze in haar leven gedaan heeft, vraagt Vanneste. ‘Weinig’, zegt Carina. Toch heeft ze een parttime job bij een theatergezelschap, waar ze ooit een monoloog op de planken bracht over haar eigen situatie. ‘Wilde dor is e kurt stukske van doen?’ weerklinkt het welluidend in Vannestes moedertaal, het Algemeen Beschaafd Kempisch, dat, alle taalcharters ten spijt, de voertaal blijkt in dit programma. Carina, verontschuldigend weer: ‘Het is allemaal wel heel heavy eigenlijk.’ Waarna ze in haar rol kruipt en ons op bloedstollende wijze meeneemt naar haar aanranding, op haar 11de, in een bos, met medeweten van haar ouders: ‘En ik wil dat dat stopt en ik wil roepen en ik wil schreeuwen dat dat niet mag. Maar er komt niks uit! Er komt niks uit!’ Van de ene seconde op de andere glijdt ze terug uit haar rol. ‘En zo gaat dat verder,’ zegt ze, onrustwekkend vrolijk. Hét emotionele hoogtepunt van deze eerste aflevering.

Naast Carina was er Daphne, een sympathieke 26-jarige deerne die er fris en fruitig uitziet maar onderhuids lijdt aan ‘drie hernia’s, spasmofilie en fybromialgie’. Dat verzin ik helaas niet. Ook Daniël liep in de kijker, een jongen van 19 die vanwege zijn autisme ‘automatisch als dommer’ wordt gezien. Vanneste heeft het onzalige idee de jongen mee te nemen naar de Hubo. Je ziet Daniël langzaam radeloos worden: ook in de rayon van de gipsplaten zijn de nagels die ze zoeken niet te vinden. Na een zetje van Tijs durft hij een medewerker aan te spreken, en komt het toch in orde. Als een ervaren scoutsleider, zo neemt Vanneste zijn pupillen bij de hand en laat hij ze een stapje zetten waartoe ze op hun eentje de kracht niet zouden vinden. En dan hebben we met Evelyne – een energiebommetje van 37 van Afrikaanse komaf, niet groter dan 1,20 meter – het felste karakter nog te goed.

Ook in seizoen 2 van ‘De Kemping’ zit het evenwicht tussen hart, hoofd en lachspieren goed: de deelnemers krijgen voldoende de kans om hun verhaal te doen, Tijs blijft hen ernstig nemen zonder paternalistisch te worden, en er is voldoende zachtmoedige humor om de zware levensverhalen verteerbaar te maken. Alleen de Kempische tongval en de geforceerde sketches waarin Tijs en werfleider Lex grappend en grollend hun verwachtingen bespreken, wekken irritatie op. Gelukkig wordt het hart van het programma gevormd door de deelnemers en hun schone, bewogen levens, waarvan de tragiek nu eens groot wordt weergegeven en dan weer klein gesuggereerd. Even na het sollicitatiegesprek zien we Carina en haar moeder thuis in Turnhout rummikub spelen. Op haar 16de werd Carina zelf moeder, leren we, ‘dan zijt ge daar nog niet klaar voor’. Ze kreeg een postnatale depressie waarin ze foute beslissingen nam. Haar moeder komt tussen: ‘Ik vroeg haar: ‘Gebruikt gij de pil al, Carina?’ En zij: ‘Nee, moe, want dat doen wij nog niet.’ Ze was drie maanden in verwachting!’

Carina corrigeert: ‘Ik vroeg: moeder, krijg ik de pil?’ En gij zei: ‘Ge moet dat nu nog niet doen, want er is geen geld voor de pil.’ Wie arm geboren wordt, heeft alleen rummikub als troost.