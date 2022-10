Na ‘Conversations with a Killer’ hopen we dat Jeffrey Dahmer voorgoed in de asbak van de geschiedenis verdwijnt

‘Ik voelde me Clarice Starling die langs moest bij Hannibal Lecter’, zegt Wendy Patrickus bij de start van ‘Conversations with a killer’, in een verwijzing naar filmklassieker ‘The Silence of the Lambs’. De jonge advocate had van haar baas haar eerste job in de schoot geworpen gekregen, een bezoek in de gevangenis aan de blonde man die opgepakt was nadat de politie in zijn appartement enkele schedels, lichaamsresten en een vat vol zoutzuur had gevonden: Jeffrey Dahmer, de seriemoordenaar die bijna dertig jaar na zijn dood dankzij Netflix plotseling opnieuw in het middelpunt van de belangstelling staat.

Een paar weken nadat ‘Monster’, de tiendelige miniserie over de wrede misdaden van de psychopaat, op Netflix een hit werd is op de streamingdienst het derde seizoen van true crime-reeks ‘Conversations with a killer’ verschenen. Daarin mag Jeffrey Dahmer, zoals Ted Bundy en John Wayne Gacy hem al hebben voorgedaan, zelf komen vertellen wat hij allemaal gedaan heeft, aan de hand van nooit eerder openbaar gemaakte interviews die de hij heeft gevoerd met zijn advocaat Patrickus. Zij was door haar baas Gerry Boyle met enkele geruststellende woorden - ‘Het is een aardige man, hij zal je niet afsnauwen’ - op de seriemoordenaar afgestuurd en zou uiteindelijk gedurende in totaal 32 uur tegenover hem zitten, terwijl hij tot in de details overliep hoe hij zeventien jonge mannen en kinderen vermoord had.

Waarom hij zoveel mensenlevens op zo’n wrede manier heeft beëindigd, is een vraag die in ‘Monster’ niet beantwoord werd en wie had gehoopt dat de psychopaat zelf meer licht zou kunnen werpen op de kwestie, komt ook in ‘Conversations with a killer’ van een koude kermis thuis. In de fragmenten die te horen zijn klinkt Dahmer als een robot die nauwelijks de reikwijdte van zijn eigen daden kan inschatten en weinig zelfkennis bezit - hij heeft ‘weinig empathie’, geeft hij toe, een bekentenis waar je niet meteen van achterover valt. Een veelzeggend moment komt er wanneer hij het heeft over zijn experimenten op sommige van zijn slachtoffers, waarbij hij probeerde om hen zodanig te verdoven dat ze een soort van zombies zouden worden op wie hij zijn lusten kon botvieren. ‘Zou ik het wel vertellen?’, vraagt Dahmer zich af tegenover Patrickus, ‘want dit gaat slecht klinken.’ Waarna hij emotieloos overloopt hoe hij met een boor een gat in iemands schedel maakt en zuur naar binnen goot. Hannibal Lecter was op zijn minst nog fascinerend maar Dahmer komt in ‘Conversations of a killer’ naar voren als, zoals een rechercheur het zegt, ‘een lege huls van een mens’.

Dat Dahmer weinig interessants te melden heeft, blijkt ook uit het feit dat van die 32 uur aan interviews slechts een klein deeltje tot in deze driedelige serie geraakt is. Het gros van het verhaal wordt verteld door journalisten, experts en getuigen, in een lange reconstructie die voor al wie ‘Monster’ net gezien heeft één grote déjà vu zal lijken. Alles wat in de serie zat, komt ook hier aan bod: Dahmers jeugd als kind van kibbelende en later gescheiden ouders; zijn geworstel met zijn homoseksualiteit; zijn fascinatie voor dode dieren; zijn eerste moord op een lifter op weg naar een rockfestival; zijn onderdompeling in de ‘gay scene’ van Milwaukee, waar hij zijn grenzen verlegde en zijn slachtoffers vond. En net zoals in ‘Monster’ gaat het vooral over Dahmer en niet over de kinderen en mannen die hij vermoordde of over hun nabestaanden. De familieleden zijn enkel op het einde te zien in beelden van in de rechtszaal, toen ze de kans kregen om Dahmer rechtstreeks toe te spreken en - in sommige gevallen - naar de hel te wensen. Het zijn met gemak de meest pakkende momenten in deze reeks.

‘Ik hoop dat de wereld Jeffrey Dahmer vergeet, dat hij in de asbak van de geschiedenis verdwijnt’, zegt de openbaar aanklager die het proces tegen de seriemoordenaar leidde tegen het einde. Na ‘Conversations with a killer’ ben je geneigd om hem bij te treden en vooral de nabestaanden het beetje rust dat ze nog kunnen vinden te gunnen.