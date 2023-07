Na de hype rond Barbenheimer voelen de rauwe vuistslagen en krakende botten in de Franse film ‘Farang’ bijna als een verademing

Van Xavier Gens, met Nassim Lyes, Olivier Gourmet, Loryn Nounay en Vithaya Pansringarm

De ‘Bloodsport’-fan in ons is in zijn nopjes.

ACTIE Barbenheimer zindert na, en hoe! Minstens driemaal daags barsten wij ongevraagd los in ‘I’m Just Ken’, de door Ryan Gosling gekweelde hymne die we ons inmiddels compleet hebben toegeëigend en die we hierbij uitroepen tot hét anthem van alle gekwetste zielen die verbolgen zijn omdat hun liefdesvuur door hun droommeisje of -jongen achteloos in de wind wordt geslagen: ‘Where I see love, she sees a friend / What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?’ En wat Oppie betreft: wij zullen ons tot het einde van ons bestaan blijven afvragen of we ‘Oppenheimer’ minder bombastisch zouden hebben gevonden indien Christopher Nolan één enkele tijdlijn had gevolgd en de muziek van Ludwig Göransson af en toe wat zachter had gezet (is het u ook opgevallen dat nota bene de kernproef in New Mexico zowat het enige auditieve rustpunt vormt?).

Soit: na de hype rond Barbenheimer voelen de rauwe vuistslagen en de krakende botten in de Franse vechtfilm ‘Farang’ bijna als een verademing. Het verhaal is even primitief als een muilpeer: de camera zit op de retestrakke huid van Sam, een naar Thailand gevluchte fransoos (een rol van ex-kickbokskampioen Nassim Lyes) die al meppend en knokkend z’n wraak koelt op de booswichten die zijn vrouw hebben afgeslacht en zijn stiefdochter gekidnapt. In wat een sterk staaltje geïnspireerde casting mag worden genoemd, schonk regisseur Xavier Gens de rol van de bendeleider aan Olivier Gourmet, die in ‘Farang’ noedelsoep zit te slurpen terwijl hij Sam aanstaart met een sinistere ‘Ik heb je in m’n klauwen, ventje!’-glans in zijn ogen. Hadden we niet van je verwacht, Olivier!

In ‘Farang’ vonden wij ook één van onze favoriete genreclichés terug (zie ook ‘Extraction 2’ op Netflix): in plaats van te profiteren van hun numerieke overwicht en allemaal tegelijk op Sam te springen, gaan de schurken hem één voor één te lijf, met als resultaat dat Sam zijn tegenstanders op z’n gemak om beurten tegen de vlakte kan slaan.

Nu moeten we wel over één ding duidelijk zijn – of, zoals Han Solo ooit tegen prinses Leia zei: ‘Look, Your Worshipfulness, let’s get one thing straight!’ Beste lezer, ‘Farang’ is níét bedoeld voor de bewonderaars van ‘Oppenheimer’, ‘Barbie’ of van de opnieuw uitgebrachte ‘Trois couleurs’-trilogie van Krzysztof Kieslowski. ‘Farang’ is er voor de aanhangers van ‘Bloodsport’ en ‘Double Impact’, voor de fans van simpele maar buitengewoon vakkundig gemaakte wraakflicks, voor de filmliefhebbers die op tijd en stond graag eens lemmeten in dijen zien verdwijnen. Persoonlijk vinden wij het doodjammer dat dit soort genrefilmpjes de laatste jaren nagenoeg is verdwenen uit het bioscoopaanbod, en dat terwijl er zoveel primitief basisplezier valt uit te halen! We geven geen spoilers weg, maar het ultieme duel tussen Gourmet en Lyes, en dan zéker het moment waarop de held een nogal ongebruikelijk steekwapen hanteert, wist ons zowaar een luid ‘Dat méén je niet!’ te ontlokken. Nope, zulke geniale vondsten zie je niet bij Barbenheimer!

Nu in de bioscoop.