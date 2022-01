Na de preutse films blijft in de serie Sisi geen taboe onbesproken: ‘Seks speelt rol van betekenis’

De filmtrilogie ‘Sissi’ uit de jaren 50 maakte van Romy Schneider (1938-1982) een wereldster. Het leven van keizerin Elisabeth van Beieren is opnieuw verfilmd. De zesdelige Duitse tv-serie ‘Sisi’ bevat een vrijmoedige versie van het leven van ‘een van de mooiste vrouwen van Europa’.

Het opmerkelijke begin van de tv-serie ‘Sisi’ zet meteen de toon. De tiener Elisabeth van Beieren, de latere keizerin van Oostenrijk, wordt ’s ochtends in bed betrapt tijdens het masturberen door één van haar zussen. Tijdens het ontbijt giechelen de twee bakvissen over wie de prins van haar dromen is.

Het is ondenkbaar dat een dergelijke scène ook in de ‘Sissi’-trilogie met Romy Schneider uit de midden jaren 50 zou voorkomen. Deze zwijmelfilms toonden vooral het sprookjesleven van Sissi, haar koosnaam die aanvankelijk als Sisi wordt geschreven. Met natuurlijk de minder gelukkige afloop na haar huwelijk met keizer Frans Jozef van Oostenrijk.

De aanpak van dit filmische drieluik was vooral preuts, met veel paleizen, pracht en praal. En natuurlijk heel veel wuivende baljurken en de charismatische uitstraling van de zo onschuldig ogende Schneider, die met deze vertolking in één klap een wereldster werd.

Hoewel het leven van Sisi (1837-1898) eerder in een miniserie is verfilmd, valt de nieuwe reeks op door de tamelijke expliciete aanpak, waarbij geen enkel taboe onbesproken wordt gelaten. Zoals onder meer het frequente bordeelbezoek van Frans Jozef, waarbij dames van zijn keuze eerst door een arts getest moeten worden. De eigenzinnige Sisi, die haar seksuele voorlichting vergaart via speelkaarten waarop de standjes uit de kamasutra staan afgebeeld, huurt een van hen later in als kamermeisje en seksadviseuse.

Mix met fantasie

Of dit allemaal historisch klopt, is de grote vraag die gaandeweg steeds meer opduikt. Regisseur Sven Bohse, die onder meer afleveringen van de politieserie ‘Tatort’ op zijn naam heeft staan: ‘Het klopt dat wij enkele aspecten uit het leven van Sisi naar onze hand hebben gezet. Het had geen zin om dezelfde aanpak te kiezen als in de jaren 50 met Romy Schneider het geval was. Onze serie is een mix van fantasie, historie en een eigentijds perspectief. Er gebeuren expliciete dingen in, maar dat is de huidige trend die we ook kennen uit de reeks ‘Bridgerton’ van Netflix, die ook spraakmakend was.’

‘Sisi’ is in eerste instantie voor abonneetelevisie RTL+ gemaakt. ‘Dat gaf ons meer vrijheid om vrijuit onze visie te geven,’ aldus Bohse. ‘Hadden we voor een traditionele omroep gewerkt, dan had dat zonder twijfel meer rompslomp en discussie opgeleverd. Nu konden wij een meer moderne benadering maken over een jonge vrouw die los wil breken uit het keurslijf waarin zij gestopt wordt. Daarbij speelt seks voor alle betrokkenen een grote rol van betekenis. Frans Jozef zat ook vast in een stramien. Hij kon zich alleen uitleven in bordeelbezoek.’

De rol van Sisi wordt gespeeld door Dominique Devenport, een actrice met een Zwitsers-Amerikaanse achtergrond. Zij beseft dat oudere kijkers zonder meer vergelijkingen gaan maken met de iconische rol van Romy Schneider. ‘Dat is onvermijdelijk, maar ik vermoed dat een jonger publiek haar films amper kent. Ik voel me dan ook helemaal niet schatplichtig aan Schneider. Ik heb haar films niet speciaal teruggekeken.’

Het eerste seizoen van ‘Sisi’ belicht vooral de tienerjaren. ‘Zij kwam op verbijsterend jonge leeftijd aan het hof,’ zegt Devenport. ‘Ze was nauwelijks 16. Haar ongemak kun je inderdaad vergelijken met Lady Diana en de Engelse koninklijke familie. Sisi moest allerlei formaliteiten en protocollen ondergaan om geaccepteerd te worden in een milieu dat haar helemaal niet beviel. In dat opzicht is zij een moderne vrouw die op den duur haar eigen keuzes maakt.’

Zelf schreef Sisi in 1891 over haar lot: ‘Het huwelijk is een absurde institutie. Iemand wordt op haar 15de verkocht en maakt een gelofte die ze niet begrijpt en de aankomende dertig jaar of meer zal betreuren maar niet terug kan draaien.’ Uit die woorden blijkt dat haar huwelijk en de bijkomende verplichtingen de jonge Sisi zeker niet een gelukkig leven hebben opgeleverd.

Voordat er een seconde van de serie is uitgezonden, is al het besluit genomen om een tweede seizoen van ‘Sisi’ te maken. Devenport: ‘Het eerste seizoen behandelt haar leven tot ongeveer haar 20ste. Maar in het vervolg zien we haar terug op latere leeftijd. Maar ook daar komen niet de gebeurtenissen uit haar latere leven aan bod. Zoals haar dood op 60-jarige leeftijd door een aanslag van een Italiaanse anarchist. Als we door blijven gaan kunnen we net zo’n lange reeks maken als ‘The Crown’. Maar dan moet de oudere Sisi door een andere actrice worden gespeeld.’

