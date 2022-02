Na ‘De verraders’ weten we weer waarom er in ‘De mol’ geen BV’s opduiken

De mot zit in de vedettencarrousel te Vlaanderen, want Staf Coppens had zomaar, zonder opgaaf van details, achttien bekende Vlamingen gevonden die niets beters te doen hadden dan acht dagen lang lijf en leden in te zetten voor ‘De verraders’, het nieuwste format waarbij in spelverband messen aan gekeerde ruggen toevertrouwd worden. Tot aan het heft.

Ik zat met mijn hoofd al bij de bloedjes van kinderen van die BV’s, wier ouders het duidelijk zonder lucratievere schnabbels moesten stellen, wat zeker tot schrijnende, van armoede doordrenkte gezinstaferelen zou leiden, maar toen kreeg ik de BV’s waarvan sprake in de smiezen: een keur aan randfiguren, edelfiguranten en enkele nobele onbekenden die ik op hun woord moest geloven aangaande hun beroepsbezigheden. Aspirant-BV’s veeleer, in wier midden Wendy Van Wanten en Bart Kaëll dankzij hun relatieve naamsbekendheid, die in dit programma zienderogen aan marktwaarde won, vanzelf publiekstrekkers werden. Daar moet je mijns bedunkens mee opletten. Of je moet Dirk Draulans ook al een BV vinden. Biologisch gezien zou een vrouw vanzelfsprekend ‘De verraders’ winnen, meldde die, every inch a Draulans. Astrid Coppens was er ook.

Dat brengt me naadloos maar niet zonder tegenzin bij het spelverloop van ‘De verraders’. Uit de achttien deelnemers werden drie verraders geplukt die bij nachte één reisgezel per keer zouden ‘vermoorden’. Wat die poging tot doodslag precies zou behelzen, werd niet zonneklaar, maar het was alleszins aan de rest om die linkmichels snel te ontmaskeren. Strafpleiter Walter Damen – hij mocht zich een verrader noemen – waande zich in zulke omstandigheden klaarblijkelijk een vis in het water. Als niet-aspirant-BV mocht ik dat markant vinden.

Beeld VTM

Overdag zouden de deelnemers opdrachten uitvoeren waarmee ze spelenderwijs een zilverschat konden winnen. Het woord ‘teambuilding’ kwam allengs in me op. Als tijdverdrijf beloofde ‘De verraders’ alleszins lollig te worden, of toch voor de betrokkenen, want het échte werk is aan de kijker, die tijdens al het bovenstaande vooral niet mag denken aan ‘De mol’, noch aan daaruit voortvloeiende logische vragen als: ‘Waar zouden die dit jaar naartoe reizen?’ of ‘Zou ik mezelf eens inschrijven voor ‘De mol’?’ Dat de kijker gewoon op de hoogte was van de identiteit van de verraders, leek me overigens een lacune in het spelconcept, en allerminst bevorderlijk voor de betrokkenheid.

Vóór het vertrek werden de kandidaten verdeeld over een stel wachtende treinwagons. Eindelijk, dacht je, maar de deportatie bleef uit. Sporend naar hun bestemming, een vrijelijk met banieren behangen kasteel, kregen de deelnemers een eerste opdracht: hun medekandidaten rangschikken volgens betrouwbaarheid. ‘Confronterend,’ vond actrice Kim Van Oncen. Dat alras een eerste pact gesmeed werd, vond influencer Jamie-Lee Six ‘vies’. Zelf vond ik vooral dat de deelnemers veeleer gretig klonken in hun bevindingen, en dat de spanningsboog ook al afstelling behoefde. De dramatische soundtrack strookte alleszins niet met wat ik zelf ervoer.

De krachten achter ‘De mol’ weigeren vooralsnog halsstarrig een BV-editie te maken van hun succesprogramma. Dat mag tot nadenken strekken, zeker in het licht van ‘De verraders’.