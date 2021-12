Na een nerveuze start was Bart Cannaerts zichtbaar in zijn element als presentator van ‘De slimste mens ter wereld’

Er zijn mensen die zeggen dat ‘De slimste mens ter wereld’ te weinig vernieuwt en te koppig vast houdt aan de succesnummers. Maar toch heeft het slechts achttien seizoenen geduurd voor er nog eens iemand anders dan Erik Van Looy de quiz mocht presenteren, en het enige wat daarvoor nodig was, was de vierde golf van een pandemie.

Nadat Van Looy een stok in de neus had gekregen en positief bleek te testen, belden de producers naar Bart Cannaerts, met de dringende vraag om zijn taak als quizmaster voor twee afleveringen te komen overnemen. Een logische keuze, want Cannaerts presenteerde enkele jaren geleden een vergelijkbaar programma als ‘De pappenheimers’ en heeft tijdens zijn passages als jurylid in de afgelopen seizoenen van ‘De slimste mens’ ook bewezen dat hij minstens even hard en even aanstekelijk als Van Looy moet lachen met alles wat er tijdens de opnames wordt gezegd.

Cannaerts’ gulle geschater weerklonk ook erg vaak tijdens de eerste minuten van zijn debuut, waarin de nieuwe presentator duidelijk de zenuwen moest overwinnen en het voor de kijkers wennen was om de spelregels die elke avond worden herhaald uit de mond van iemand anders dan Van Looy te horen. Maar zodra ‘De Slimste Mens’-trein op gang was gekomen, leek de invaller zich steeds comfortabeler in zijn rol te voelen, met de hulp van de jury waarin vooral Jan-Jaap van der Wal ‘de kans om dit programma eindelijk eens op te laten bloeien’, zoals hij het had omschreven bij de start van de aflevering, met beide handen greep.

Dat de meeste grappen en tussenkomsten van presentator en jury op voorhand worden uitgeschreven, biedt natuurlijk houvast voor iemand die pas ’s ochtends te horen krijgt dat hij ’s avonds moet opdraven, maar het viel op dat Cannaerts - zijn ervaring als stand-upcomedian zal wel een rol spelen - net op zijn best was als het allemaal wat losser mocht. Zeker in de interacties met de kandidaten durfde hij al eens te improviseren, zoals toen hij meegaf dat het antwoord op een vraag bestond uit drie ingrediënten van een frittata en hij Anthony Nti, die duidelijk nog nooit van dat gerecht had gehoord, lustig liet gissen richting ‘frieten, bakolie en mayonaise’. Nti, even moeiteloos grappig als bescheiden, is trouwens één van de revelaties van dit seizoen, en een man die symbool kan staan voor hoe ‘De slimste mens ter wereld’ de afgelopen jaren steeds diverser is geworden. Het is wellicht een nog grotere uitdaging om je deelnemersveld jonger, vrouwelijker en kleurrijker te maken dan om last minute een zieke presentator te vervangen, maar ook die vernieuwing is meer dan geslaagd.

Winnares van de aflevering werd Lisbeth Imbo, die al van bij de bekendmaking van de kandidatenlijst tot de topfavorieten behoort. Imbo slaagde er in de loop van de quiz wel in om eerst ex-winnaar Lieven Scheire in zijn hemd te zetten, toen ze hem ‘een komiek, maar niet echt grappig’ noemde, en daarna ook Erik Van Looy te beledigen, toen ze de Urbanus-komedie ‘Koko Flanel’ aan hem toeschreef. Ze kon ook maar nipt het finalespel vermijden: tijdens de beeldronde verloor ze haar tijd uit het oog en hield ze maar één luttele seconde over op Nti, die gelukkig voor haar ook niet meer wist dat de CD&V-burgemeester die enkele maanden geleden eigenhandig de vaccinatieplanning in Sint-Truiden bijstuurde Veerle Heeren heette. ‘Tactisch spelen,’ was de raad die Imbo kreeg van haar ‘De zevende dag’-collega Lieven Verstraete, finalist in 2009. Als ze echt met de eindzege wil gaan lopen, kan ze misschien maar beter nog even gaan navragen wat hij daar precies mee bedoelde.