Na een week ‘Amai zeg wauw!’: zo enthousiast zijn we al lange tijd niet meer geweest over een talkshow op de Vlaamse televisie

Het decor van ‘Amai zeg wauw!’ heeft wat van een kermisattractie en past dus bij het programma. Dat doet namelijk ook denken aan zo’n groot huis op de foor, waar de vloer de ene keer uit kussens bestaat en een paar meter verder uit stalen rolletjes, waar je via een bewegende trap naar boven moet klimmen en waar je enkel weer naar buiten kunt langs een spiraalvormige glijbaan. Otto-Jan Ham is dan niet zozeer de presentator van zijn eigen talkshow die af en toe de gitaar omgordt, maar de man die achter de kassa zit en met een brede grijns de tickets over de toonbank schuift.

Er gebeurt iets in ‘Amai zeg wauw!’: dat is het minste wat je kunt zeggen na de eerste week. Het is niet evident om een praatprogramma van drie kwartier op te hangen aan één centrale gast, laat staan aan mensen die al vaak op televisie komen, maar de omzwervingen van Otto-Jan en zijn crew leverden vaak verrassende uitzichten op. Van Average Rob ging het via een ode aan ‘minder bekende broers van’ naar Clouseau, Joris Hessels mocht de outfit van Will Smith aan en sloot zijn aflevering af met een verdienstelijke poging tot rappen en een spoedarts legde aan Steven Van Herreweghe uit wat mensen allemaal in hun anus stoppen: er zitten anarchie en waanzin in ‘Amai zeg wauw!’, twee zaken die meestal ver zoek te zoeken zijn op tv. Niet toevallig bracht een van de mooiste momenten van de week, het gesprekje dat Van Herreweghe en Dirk De Wachter voerden in een iets te knusse zetel, ‘Morgen maandag’ in de herinnering, nog een programma waar chaos welkom was.

Niet alle zijsprongetjes zijn weliswaar even geïnspireerd of leiden naar een mooi resultaat. Toen Otto-Jan met Joris naar boven ging om zijn gast met de hulp van Radio 2-specialist Angelo te leren hoe je succesvol een moestuin onderhoudt, leverde dat het grappigste gesprek over potgrond op sinds de beroemde scène uit ‘Alles moet weg’. Maar een bijna identiek item twee dagen later, waarin Frank Focketyn en Sien Eggers voor de ogen van beroepsklusser Roger van DobbitTv een kattenhotel in elkaar staken, liep na een halve minuut helemaal dood en ging daarna nog vijf minuten verder. Dat niet alles goed uitpakt, hoort er evenwel bij als je dingen uitprobeert en eigenlijk is ‘Amai zeg wauw!’ vooral op zijn zwakst als het een normale talkshow dreigt te worden. Als het even de risico’s schuwt en bij de actualiteit gaat aanleunen. De gesprekjes met atletenkoppel Femke Bol en Ben Broeders over de Memorial Van Damme of met Elisabeth Lucie Baeten over ‘De laatste dag’ waren bijvoorbeeld niet slecht maar ze horen bij het soort programma dat Otto-Jan Ham duidelijk niet probeert te maken.

Zoals koning Leopold II zei toen hij op 20-jarige leeftijd aan zijn baard voelde: ‘Het moet nog groeien’. Maar wij zijn alvast sinds lang niet meer zo enthousiast geweest over een talkshow op de Vlaamse televisie als over lalalalala la la ‘Amai zeg wauw!’.