Na films over Barbie, Air Jordans en McDonald’s: is ‘Gran Turismo’ de reclamespot te veel?

Na alle superheldentitels lijkt in Hollywood een nieuwe trend geboren: de als film vermomde reclamestunt. ‘Gran Turismo’, nu in de bioscoop, bevat wervelende actiescènes, maar is vooral een schaamteloze commercial voor het gelijknamige racespelletje van Sony. Daar kwamen recent ‘Barbie’ en ‘Air’ een stuk beter mee weg.

Cinema die zich niet alleen baseert op – en samenwerkt mét – een beroemd merk, maar plottechnisch ook daadwerkelijk over dat bewuste product gáát: het raakte sluimerend in de mode. Dat klinkt enger dan het is.

De première van ‘The Lego Movie’ ging in 2014 vanzelfsprekend gepaard met veel argwaan. Hoe maak je een film rond ’s werelds beroemdste speelgoed die niet riekt naar een ordinaire reclamestunt? Het bleek verrassend genoeg een van de grappigste en slimste bioscooptitels van dat jaar. In het ontroerende slot richtten de makers zelfs hun pijlen op alle ouders. Motiveren we onze kinderen wel voldoende om creatief buiten de lijntjes te kleuren?

Ook een film als ‘The Founder’ (2016) met Michael Keaton als de oprichter van McDonald’s was een sterk staaltje pienter verpakte sluikreclame. Ja, het zet de hamburgerketen in een positief daglicht, maar vertelt óók een pakkende fabel over doorzettingsvermogen in een keiharde zakenwereld. En het aardige ‘Tetris’ (uitgebracht op streamingdienst Apple TV+) nodigt uit het gelijknamige computerspelletje met de vallende blokjes weer eens te spelen, maar doet ook het fascinerende verhaal uit de doeken over de Nederlander die hartje Koude Oorlog in Rusland vocht om de auteursrechten van de game te bemachtigen.

Kaskraker Barbie

Het ‘genre’ kwam pas recent echt tot volle wasdom. Enkele maanden terug met ‘Air’, een zalige feelgoodfilm met Matt Damon en Ben Affleck over de historische deal tussen sneakergigant Nike en sterbasketballer Michael Jordan. En nu is er de kaskraker ‘Barbie’ (★★★½☆), die fabrikant Mattel eert én kritiek levert op het dubieuze schoonheidsideaal van de fameuze meisjespop.

Weekt ook ‘Gran Turismo’ zich voldoende los van het merk dat centraal staat? Het waargebeurde verhaal: een pr-mannetje van automerk Nissan (overdreven geslepen gespeeld door Orlando Bloom) komt met het even slimme als gewaagde plan om de beste spelers van het PlayStation-racesimulatiespel ‘Gran Turismo’ van Sony daadwerkelijk achter het stuur te laten plaatsnemen en ze de kans te geven uit te groeien tot een nieuwe Max Verstappen. Zolang dat maar in een Nissan gebeurt, uiteraard.

Een sceptische ex-coureur (David Harbour uit ‘Stranger Things’, vlammend als altijd) laat zich overhalen de van hun zolderkamertjes geplukte gamers te coachen. Iedereen onderschat het daadwerkelijk tekeergaan op een racecircuit. Ook de underdogheld van dit verhaal, de Britse tiener Jann Mardenborough (Archie Madekwe). Je kunt immers niet halverwege een echte grand prix op pauze drukken om even een colaatje uit de koelkast te trekken.

Archie Madekwe in Gran Turismo. Beeld Sony Pictures / Gordon Timpen

De moeizame weg naar de top, die Mardenborough wel degelijk aflegt, kent enkele dramatisch verlopen scherpe bochten. De film negeert die niet, maar staat er liever niet te lang bij stil. Succesvolle bedrijven laten dromen uitkomen, dát is wat moet blijven hangen. Om ons daaraan te helpen herinneren, worden we doodgegooid met logo’s van Nissan en PlayStation. Het voelt te borstklopperig om te kunnen functioneren als een inspirerend verslag dat op zichzelf kan staan.

Wat overblijft is een nogal vlak verteld en op melodramatische clichés gestoelde film die gered wordt door David Harbours overtuigende mentorrol en enkele adembenemend geschoten racescènes. Maar waar ‘Barbie’ en ‘Air’ de kunst verstaan kijkers te laten vergeten dat zij een sneetje onvervalst kapitalisme krijgen opgediend, is ‘Gran Turismo’ veel te druk met het ophemelen van zijn eigen geldschieters.