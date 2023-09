Na ‘Godvergeten’ op VRT Canvas hopen we dat de kerk toch op één punt gelijk heeft: dat er een hel bestaat

‘De volgende aflevering bevat schokkende getuigenissen’: met die korte boodschap begon ‘Godvergeten’ op VRT Canvas. Het was geen overbodige waarschuwing, allerminst, maar tegelijk kon ze je ook niet echt voorbereiden op wat er zou komen. Nu goed: waarschijnlijk had niets dat gekund.

‘Godvergeten’ gaat, u hebt dat vast al gelezen, over het kindermisbruik dat decennialang plaatsvond in katholieke colleges, kloosters en internaten, en over hoe de Kerk een vijftien jaar geleden even op haar grondvesten daverde toen Operatie Kelk als een stormwind door het land trok. Mannen en vrouwen vertellen wat ze als jongen en meisje hebben moeten doorstaan en wanneer het eigenlijke slachtoffer er, meestal door een wanhoopsdaad, niet meer is, nemen nabestaanden de plaats in. Ook Mark Vangheluwe, die in 2010 het misbruik door zijn oom en bisschop Roger Vangheluwe naar buiten bracht, komt aan het woord in ‘Godvergeten’, maar hij zat nog niet in de eerste aflevering. Dat geeft al aan hoeveel schokkende getuigenissen de makers hebben kunnen verzamelen, in hoeveel kinderfoto’s gaandeweg het licht uit de ogen is verdwenen, hoeveel verwoeste levens er zijn samengevat op enkele A4-tjes in in de kelder van Rik Devillé, de priester die destijds de vertrouwenspersoon voor de slachtoffers werd.

De verhalen waren elk aangrijpend op hun eigen manier, maar tussen alle ellende, verdriet en pijn zag je wel wat parallellen. De daders richtten zich, als wolven op zoek naar het schaap aan de rand van de kudde, bij voorkeur op zwakkere kinderen: wie net een vader of moeder had verloren, thuis met problemen kampte of een mentale achterstand had, liep sneller in de kijker. De slachtoffers werden bedreigd en kregen te horen dat als ‘hun geheimpje’ naar buiten zou komen niet de aanrander maar zij en hun ouders gestraft zouden worden. De misbruikers voelden zich ook onaantastbaar en wierpen zich vaak op als vriend van de familie, terwijl ze zich aan een of meerdere van de kinderen vergrepen. En wreedheid liep als een rode draad door de herinneringen: sadisme was blijkbaar evenredig met de schijnbare vroomheid van al die priesters en paters.

Er was één persoon wiens lijdensweg bij mij extra hard binnenkwam, wiens verhaal heel lang door mijn hoofd bleef spoken: Jean, een weeskind dat opgroeide in een klooster. Tijdens de weekends en de schoolvakanties zag hij zijn klasgenoten naar huis vertrekken en bleef hij alleen achter met zijn misbruikers, doodsbang voor wat hem daarna weer te wachten stond. Het gevoel van machteloosheid en eenzaamheid van dat kleine jongetje moet zo groot zijn geweest dat je je het niet eens durft voor te stellen. Jean zat trouwens jarenlang gevangen in de klauwen van de Broeders van Liefde, volgens Devillé de primus inter pares, de congregatie waar aanrandingen nog vaker gebeurden en nog wreder waren dan elders. Als God bestaat, dan heeft Hij een verknipt gevoel voor humor.

Het gebrek aan doortastende reacties van de hogere hiërarchie, de medeplichtigheid van zij die hebben gezwegen en de impact van Operatie Kelk kwamen in de eerste aflevering nog maar zijdelings aan bod: die thema’s zitten er vanaf volgende week uitgebreider in, samen met de getuigenis van Mark Vangheluwe. Maar een conclusie over de reeks valt er nu al te trekken. ‘Godvergeten’ is krachtige, belangrijke en wraakroepende televisie, waarbij je na afloop alleen maar zit te hopen dat de Kerk toch op één punt gelijk heeft: dat er zoiets is als een hel en dat diegenen die zoveel levens kapot hebben gemaakt daar nu al of heel binnenkort mogen wegrotten.