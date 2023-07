Na heel wat ‘shaming en blaming’ is Kevin Spacey vrijgesproken, wat brengt de toekomst?

Nu hij is vrijgesproken van seksueel wangedrag zijn er voor tweevoudig Oscarwinnaar Kevin Spacey (64) ‘geen belemmeringen’ meer om de draad weer op te pakken, zeggen kenners. Maar of hij in grote Hollywoodproducties te zien zal zijn, is nog de vraag.

Een paar jaar geleden kreeg Kevin Spacey een smalle, zilveren ring van zijn manager. ‘This too shall pass’ staat erin gegraveerd in het Hebreeuws, ook dit zal voorbijgaan. Hij draagt ’m nog steeds, aan de middelvinger van zijn linkerhand. Met de vrijspraak van negen aanklachten van seksueel wangedrag woensdag door de rechtbank in Londen, wordt de boodschap van de ring bevestigd. Het gáát voorbij, ook de zes jaar dat de Hollywoodster gebukt ging onder de beschuldigingen van aanranding en andere seksuele misdragingen.

De eerste film die nu uitkomt, is al opgenomen in de tijd voor de uitspraak: ‘Control’, waar overigens alleen de stem van Spacey in te horen is. De film is gemaakt door een kleine filmmaker die zijn kans schoon zag om de ster aan zijn project te binden. Iets dat hij zónder de beschuldigingen nooit voor elkaar had gekregen. ‘Het is onmogelijk voor grote filmstudio’s om zo’n risico te nemen’, zei de Britse regisseur Gene Fallaize in een interview. ‘Ze hebben te veel geld en hun reputatie op het spel staan. Maar een lowbudgetfilmmaker zoals ik heeft niets te verliezen.’

Maar zal Spacey weer op handen worden gedragen als voorheen? Zien we hem weer in grote blockbusters, of in de hoofdrol van een hitserie als ‘House of cards’? Regisseur en scenarioschrijver Eddy Terstall (bekend van films als ‘Simon’ en ‘Rent a Friend’) vraagt het zich af. ‘Ook al is hij vrijgesproken, door alle aandacht blijft er misschien wel een zweem van de beschuldigingen hangen. Ik vrees dat de grote producenten en studio’s huiverig zullen zijn. Want accepteert het grote publiek het wel?’

Beeld Photo News

‘Erg gestraft’

Terstall hoopt wel dat Spacey het acteren weer oppakt. ‘Het is een groot acteur, hij moet verder met zijn vak.’ Dat vindt ook regisseur Martin Koolhoven. ‘Ik weet alleen niet hoe Hollywood daarover denkt. Ik ben zelf geneigd om mensen het voordeel van de twijfel te geven, een tweede kans te geven. Spacey is bovendien al erg gestraft. Hij is volledig uit een grote film gesneden, ‘All the money in the world’, en uit ‘House of cards’, en moest de producenten van die serie miljoenen aan schadevergoeding betalen.’

Volgens imagodeskundige Zabeth van Veen hoeft Spacey zich geen zorgen te maken over of het publiek met hem meeleeft. ‘In zekere zin is hij nu een soort slachtoffer, omdat zijn carrière jarenlang heeft stilgestaan. Hij heeft heel wat shaming en blaming moeten meemaken, zich moeten verdedigen. Mensen die dat moeten doorstaan en worden vrijgesproken, krijgen vaak empathie. Hij is tekortgedaan. Het publiek is dan vergevingsgezind.’

Dat claimt Spacey zelf ook. In een interview met Zeit Magazine vorige maand - het eerste interview dat hij deed in vijf jaar - vertelt hij over een museum dat een vertoning van zijn hitfilm ‘American beauty’ organiseerde. De kaartjes waren in enkele minuten uitverkocht, terwijl de rechtszaak nog boven de markt hing. ‘De media hebben hun best gedaan om van mij een monster te maken, maar van de mensen heb ik niets dan genegenheid gezien,’ zei Spacey daarover.

#Metoo-golf is voorbij

Dat heeft Johnny Depp ook gemerkt in de smaadzaak rond zijn persoon, merkt Koolhoven op. Depp werd door zijn ex-vrouw Amber Heard beschuldigd van huiselijk geweld. Hij won, en zag de publieke opinie weer in zijn voordeel kantelen, nadat hij eerder juist zijn rol in ‘Fantastic beasts’ en ‘Pirates of de Caribbean’ was verloren. ‘Hij wordt weer gevraagd voor films, kon rekenen op een staande ovatie op het filmfestival in Cannes. Hij wist zijn carrière weer een slinger te geven. Dat zou ook zo met Spacey kunnen gaan,’ zegt de regisseur. ‘Die enorme verkramping die we kenden na de Metoo-golf is voorbij: we zijn wat milder, we zien dat er soms ook een andere kant van het verhaal is.’

Kevin Spacey als Frank Underwood in 'House of Cards' Beeld INTERNET

Spacey zei in de aanloop naar de uitspraak in de Britse rechtbank dat hij verwachtte dat een volledige rehabilitatie er nooit meer in zal zitten, maar dat hij wel weer aan het werk kan. ‘Ik houd me vast aan producenten en regisseurs die mij hebben verteld dat ze wel met mij willen werken, maar niet kunnen. Ze zijn bang voor de gevolgen die het heeft als ze met mij werken. Maar ik weet dat zij klaar zijn om mij in te huren zodra ik in Londen word vrijgesproken. Als dat gebeurt komen zij in actie.’

Van Veen verwacht dat die zich inderdaad snel zullen melden, maar dat de acteur niet zomaar elke rol zal aannemen. ‘Hij zal geen rollen willen spelen die een associatie opwekken met de beschuldigingen die eerder tegen hem gedaan zijn.’ Koolhoven denkt dat de studio’s hem sowieso niet voor de meest uiteenlopende klussen zullen vragen. ‘Spacey durfde nooit uit de kast te komen - wat hij nu wel heeft gedaan - omdat hij bang was dat zijn seksualiteit zou beperken welke rollen hij kon krijgen. Homo’s worden in Amerika moeilijker gecast voor een rol als heteroman. Die situatie lijkt wat verbeterd, maar het laat wel zien dat je publieke imago zeker van impact is.’

Intussen zegt Spacey zelf dat hij zijn leven heeft gebeterd - los van de beschuldigingen. Want de tijd dat hij op de set (en daarbuiten) tekeerging als ‘een klootzak’, zoals hij zelf omschreef, die is óók voorbij.