Na het adieu van Bart Cannaerts in ‘De allerslimste mens’: hoe ziet de nieuwe tussenstand eruit? En welke kandidaten moeten nog komen?

De broek van Bart Cannaerts sloeg al oranje uit van wekenlang in de ‘Allerslimste mens’-stoeltjes te zitten, maar met het record van Ella Leyers binnen handbereik stak zusje Olga een stokje voor de alleenheerschappij van komiek. Samen met medestrijder Danira Boukhriss Terkesidiss torpedeerde ze Cannaerts na 17 deelnames richting uitgang, zelf op zoek gaand naar een nieuwe trofee voor de indrukwekkende Leyers-prijzenkast. Welke kandidaten komen in de twee laatste reguliere spelweken nog langs om Olga de familie-eer te ontnemen? En wie viel naast Cannaerts nog ten prooi aan de alleswetende klauwen van Danira?

De clash der quiztitanen in het jubileumseizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ eiste al heel wat slachtoffers. Voormalige winnaars Gilles De Coster, Lieven Scheire en Peter Van de Veire moesten al na één aflevering roemloos huiswaarts keren, net als Boris Van Severen, Jeroom, Lisa Smolders, Prem Radhakishun, Dalilla Hermans en Michèle Cuvelier. Die laatste was de meest recente prooi van killerduo Leyers - Boukhriss Terkesidiss. Dan deed Bart Cannaerts het met zijn 17 deelnames heel wat beter, tot een vraag over schrijfster Sally Rooney hem deze week finaal de das omdeed. Zijn lange zegereeks van is echter voordelig voor alle kandidaten die op basis van het aantal deelnames net op de grens van de finaleweken bungelen: dankzij slokop Cannaerts is er meer plek voor de 'kleintjes’. Door de opmars van Danira is Eva De Roo in vergelijking met vorige week wel van het scorebord gevallen. Dit is de voorlopige tussenstand voor de finaleweken:

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen

2. Danira Boukhriss Terkissidis: 5 deelnames, 2 overwinningen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen

7. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning

8. Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 0 overwinningen

Vielen deze week af: Geert Meyfroidt, Gilles De Coster, Bart Cannaerts en Michèle Cuvelier.

Huidige kandidaten: Danira Boukhriss Terkessidis, Olga Leyers en nieuwkomer Riadh Bahri.

Met 3 deelnames heeft Olga Leyers het dit seizoen alvast beter gedaan dan zusterlief Ella (2 deelnames), maar om zeker te zijn van de finaleweken moet ze nog minstens één keer doorgaan. Komen nog langs om haar daarvan te stoppen: voormalig winnaars Tom Waes en Xavier Taveirne, en Kobe Ilsen, Merol, Otto-Jan Ham, Rani De Coninck en Tine Embrechts.