Na het bekijken van ‘Lingui’, een ontnuchterend en ingetogen drama, beseffen we in wat voor een onmetelijke vrijheid we leven in onze contreien

Tranen in Tsjaad.

Wie van oordeel is dat we momenteel onder een autoritair regime leven, moet volgens de bescheiden mening van deze regimeslaaf wat meer films zien: ‘Lingui’ bijvoorbeeld, een ingetogen maar ontnuchterend drama over een alleenstaande moeder die voor haar 15-jarige verkrachte dochter een abortus probeert te regelen. Probleem is dat Amina en Maria de pech hebben om te leven in Tsjaad, waar alleenstaande moeders scheef worden bekeken door mannen en waar men streng wordt berispt wanneer men niet op het ochtendgebed verschijnt; waar zwangere tienermeisjes persona non grata zijn; waar vrouwen compleet in de verdrukking leven; en waar abortus in alle omstandigheden illegaal is. Pas bij het aanschouwen van de tragische lotgevallen van Amina en haar dochter, beseft een mens dat we in deze contreien in een onmetelijke zee van vrijheid leven.

Nu in de bioscoop.