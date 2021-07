Na het derde seizoen van ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ op Netflix moeten we concluderen: die Duitsers hebben tóch humor

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Duitsers geen gevoel voor humor hebben, wat gezien de recente geschiedenis en de muziek van Rammstein te begrijpen valt. Maar ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ bewijst nu al drie seizoenen lang dat onze oosterburen met heel veel kunnen lachen, ook met zichzelf.

Het blijft een raar beestje, ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’: een mix van zwarte komedie, tienerdrama, misdaadthriller en satire die wellicht enkel op een streamingplatform een plek – en een wereldwijd publiek – zou kunnen vinden. De reeks vertelt sinds 2019 het (min of meer waargebeurde) verhaal van Moritz Zimmermann, een nerd uit het slaperige stadje Rinseln die vanuit zijn slaapkamer en met de hulp van een paar vrienden xtc en andere pillen verkoopt en gaandeweg uitgroeit tot één van de grootste dealers van Duitsland. Naarmate de verkoop boomt, stapelen de problemen zich echter op, met andere dealers en tussen de tieners onderling, die niet echt in de wieg zijn gelegd voor een leven in de misdaad.

Bij de start van het derde seizoen ligt MyDrugs.com, de site waar Moritz zijn pillen verpatst, op zijn gat na een wraakactie van medeoprichter Lenny. De producenten uit Nederland met wie de tiener in het tweede seizoen in zee is gegaan, zijn nicht amüsiert en verwachten dat de webshop zo snel mogelijk weer opengaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Moritz – een kruising tussen Walter White uit ‘Breaking Bad’ en Mark Zuckerberg – is door zijn egocentrische en megalomane gedrag helemaal geïsoleerd geraakt. Zijn vroegere vrienden negeren hem en zijn ex Lisa vindt een nieuwe liefde in een padvinder die in zowat alles zijn tegenpool is. ‘Wat ben je met wat je bereikt hebt als je alleen bent?’ is zowat de belangrijkste levensles die Moritz aan zijn tijd als drugsbaron M1000 overhoudt.

‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ mengt elementen uit reeksen als ‘Sex Education’ en ‘Never Have I Ever’ – de zoektocht van tieners naar liefde, erkenning en een toekomst – met de spanning en het geweld uit de betere misdaadseries, wat op zich al een opmerkelijke combinatie is. Maar daarbovenop durven de makers volop te experimenteren, met een speelsheid en vlotheid die we van Duitsers niet meer gezien hebben sinds die keer dat de Mannschaft Brazilië met 7-1 van de mat veegde. Als Lisa tijdens een date opmerkt dat het landschap eruitziet als een desktopachtergrond, begint bijvoorbeeld het Windows-muziekje te spelen en duiken er overal icoontjes op. En wanneer Moritz zich afvraagt of hij de touwtjes bij MyDrugs in handen heeft dan wel zijn Nederlandse collega’s, doet hij plotseling mee in een geinige parodie op realityprogramma’s, over CEO’s die undercover gaan als werknemer om te onderzoeken wat er echt in hun bedrijf leeft.

Het gebeurt deze keer misschien net wat minder dan in reeks twee – toen gingen werkelijk alle remmen los – maar er vallen nog altijd meer dan genoeg zijsprongetjes en absurditeiten te rapen om elke aflevering voorbij te laten vliegen. En tussen alle grollen door is ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ ook nog eens ontroerend, met dank aan Lenny, een whizzkid met een terminale ziekte en de meest hartverwarmende nerd die we in tijden op tv hebben gezien. Dit derde seizoen is wellicht het laatste, al wordt op het einde de deur voor een vervolg op een kier gezet. Maar ook als ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ hiermee afsluit, kunnen we alvast dit zeggen over de makers: Duitse tv weer hip en flitsend maken, sie haben es geschafft.