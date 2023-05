Na het zoveelste drama in ‘Blind gekocht’ heeft het programma stilaan zélf een fikse renovatie nodig

Heeft ‘Blind gekocht’ stilaan zelf een fikse renovatie nodig? Moeten de makers getrakteerd worden op een stevige ‘realitycheck’? Na de zoveelste woedeuitbarsting van een kandidaat lijkt het programma steeds meer te verworden tot voyeuristische ergertelevisie.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Kandidaat Niels stuift woedend weg nadat hij een krottige nepwoning heeft bezocht Waar? ‘Blind Gekocht’ op Play4 Waarom is het opvallend? Heil de kijkcijfers, maar het dramatische koppel te veel kan de zaak snel doen keren

Opnieuw hommeles in ‘Blind gekocht’, een programma dat qua reuring niet moet onderdoen voor een dag op het kabinet van minister Petra De Sutter. De exit van Anouchka en Mathias amper verteerd moesten de kijkers gisteren aanzien hoe kandidaat Niels met slaande deuren vertrok uit het huis dat Bart en Kinga zogezegd voor hem en vriendin Klaartje hadden aangekocht. De zoektocht naar hun droomwoning in Erpe-Mere had het koppel vóór hun ‘Blind gekocht’-deelname al langs meer dan honderd huizen gebracht, al vijftien keer brachten ze een bod uit. Telkens bleek dat tienduizenden euro’s te laag. Nu is de huizenmarkt anno 2023 een mijnenveld waarop je voor de haastig bijeengespijkerde chalet van de Planckaerts al gauw een slordige 300.000 euro neertelt, maar zelfs dat in acht genomen bleek het medelijden met Niels en Klaartje maar moeilijk voelbaar. Een instapklare, ruime woning met drie slaapkamers en een tuin van een paar honderd vierkante meter voor de luttele som van 315.000 euro vinden: Alain Remue heeft al makkelijkere zoektochten tot een goed einde gebracht.

Lees ook: Wij hoopten op de eerste pedagogische tik in ‘Blind Gekocht’, maar Anouchka en Mathias werden gewoon keihard gedumpt

Niets wat een goede sponsordeal met Dovy keukens en Belisol niets kan fiksen, dachten Niels en Klaartje allicht, en ze schreven zich in voor ‘Blind gekocht’. Na een zoektocht van twee maanden en meer dan 50 huizen moest echter ook makelaar Kinga vaststellen dat geen sponsorbudget van Donald Muylle hoog genoeg was om dit klusje te klaren. Er zat maar één ding op: Niels en Klaartje confronteren met het krot dat ze met hun zuurverdiende spaarcenten wél konden kopen. Onder de impressie dat ze dra echt moesten verhuizen naar de bezichtigde woning kreeg het koppel een rondleiding in het bouwvallige stulpje zonder centrale verwarming en met ‘horrorkoertje’, om uiteindelijk te horen te krijgen dat het slechts een ‘realitycheck’ betrof.

In plaats van een zucht van opluchting te slaken ging het licht uit bij Niels, die zodanig leek aangedaan van de poets die Bart en Kinga hem hadden gebakken dat hij de Nederlandse taal niet meer machtig was. ‘We hoeven niet meer met de feiten op de neus gedrukt te worden’ en ‘girl’, zei hij respectievelijk tegen Jani en zijn vriendin.

Eens bedaard gaven Niels en Klaartje aan wel te willen doorgaan met hun ‘Blind gekocht’-avontuur, al zullen ze nog enkele nachten wakker liggen van het besef dat het krot met horrorkoertje hen 420.000 in plaats van de door hen geschatte 180.000 euries zou kosten.

Maar hoe kleuterachtig de reactie van Niels ook mag wezen, het verwijt dat hij de programmamakers toewierp (‘Zo spelen met de gevoelens van de mensen') is niet onbegrijpelijk. Sinds het drama bij miljonairskoppel Caroline en Filip lijken de programmamakers eerder op zoek naar koppels wier realiteitszin nog schaarser is dan liefde ten huize Saksen-Coburg. Waar vroeger de gunfactor een grote(re) rol speelde, lijkt antipathie nu de grootste gemene deler van de ‘Blind gekocht’-deelnemer. En was Jani vroeger een brenger van goed nieuws, is hij nu vooral brokkenlijmer en psycholoog voor de teleurgestelde kandidaten.

Ja, drama doet de kijkcijfers en de reclame-inkomsten veelal goed, maar in tijden waarin Bart De Wever te pas en te onpas zijn antiwokebetoog mag spuien op het kleine scherm zit het zuur al ter hoogte van onze huig. Geef ons op tijd en stond een Gavisconnetje in televisieformaat, en bescherm wanhopige woningzoekers die misleid zijn door het eerdere getover van Bart en Béa tegen de genadeloze mening van de man op Facebook.

En voor Niels en Kaatje: kop op, wij horen dat Andy Peelman nog wel een logeerkamertje of twee te bieden heeft.