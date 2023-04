Na ‘Succession’: de tien meest memorabele sterfgevallen op tv

Zoals ‘Succession’ deze week bewees: een goed sterfgeval is in een tv-serie altijd meegenomen. Maar de HBO-hit is niet de eerste reeks waarin een belangrijk personage het loodje legt: de tien opmerkelijkste, elegantst uitgevoerde of schokkendste overlijdens uit de recente geschiedenis. Spoiler alert, obviously.

Ned Stark in ‘Game of Thrones’ (Streamz)

Ned Stark in ‘Game of Thrones’ Beeld HBO

Memorabele doden genoeg in ‘Game of Thrones’: koning Joffrey die vergiftigd wordt op zijn eigen huwelijksfeest is een goeie tweede en de Red Wedding neemt op zijn eentje wellicht plek drie tot zes in, maar de executie van Ned Stark in het eerste seizoen steekt er bovenuit. Geen verrassing voor wie de boeken van George R.R. Martin had gelezen, maar toch onverwacht, omdat Stark gespeeld werd door Sean Bean, veruit de grootste naam in de cast. En de scène zelf, waarbij je tot op het laatste moment zit te denken dat het niet zal gebeuren, blijft meesterlijk.

Jane Margolis in ‘Breaking Bad’ (Netflix)

Jane Margolis in ‘Breaking Bad’ Beeld Netflix

Ook in ‘Breaking Bad’ waren er gedenkwaardige sterfscènes in overvloed, zoals Hank die in het bijzijn van Walter als een hond wordt neergeschoten of Gus Fring die vlak voor hij het loodje legt nog even zijn das recht trekt. Maar het meest symbolische overlijden is eigenlijk dat van een nevenpersonage: Jane Margolis, de vriendin van Walters handlanger Jesse Pinkman. In het tweede seizoen begint zij, volledig high en van de wereld, in bed over te geven, waarna ze stikt in haar eigen braaksel. Walter staat erop te kijken en zou haar kunnen redden door haar simpelweg op haar zij te leggen maar doet dat niet omdat haar dood hem beter uitkomt. Daar, op dat moment, wordt al duidelijk hoe gewetenloos en egocentrisch de chemieleraar eigenlijk is.

Adriana La Cerva in ‘The Sopranos’ (Streamz)

Adriana en Silvio in 'The Sopranos’ Beeld HBO

Jarenlang is Adriana La Cerva tegen haar zin informante van de FBI, tot ze in het vijfde seizoen van ‘The Sopranos’ alles opbiecht aan haar geliefde Christopher Moltisanti. Die verraadt haar bij Tony en even later is Adriana samen met kleerkast Silvio in de auto op weg naar een bos en haar einde. Zij krijgt eerst te horen dat Christopher zelfmoord heeft proberen te plegen en dat Silvio haar naar het ziekenhuis zal brengen maar beseft langzaam dat haar lot is beschoren, in wat samen met die ochtend in ‘De mol’ nadat het ei van Lancelot was gestolen de vreselijkste autorit ooit op tv moet zijn.

Iedereen in ‘Six Feet Under’ (Streamz)

Voltallige cast van 'Six Feet Under’ Beeld HBO

Hoe kun je een dramaserie over begrafenisondernemers beter afsluiten dan door de volledige cast te laten sterven? Nadat HBO-reeks ‘Six Feet Under’ vijf seizoenen lang elke aflevering begon met een overlijden - het ene al ontroerender dan het andere - eindigde de laatste aflevering met een lange montage waarin te zien is hoe alle belangrijke personages in de toekomst aan hun eind komen. Prima manier ook om alle plannen voor een reboot of een sequel op voorhand dood te knijpen.

Derek Shepherd in ‘Grey’s Anatomy’ (Disney+)

Derek Shepherd en Meredith Grey in 'Grey's Anatomy' Beeld ABC

Hersenchirurg Derek ‘McDreamy’ Shepherd was van bij de start van ziekenhuisreeks ‘Grey’s Anatomy’ een van de publiekslievelingen, maar op het einde van het elfde seizoen kwam de dokter aan zijn einde. Nog schokkender dan de dood zelf - hij raakt betrokken in een auto-ongeluk en sterft in zijn eigen ziekenhuis - is eigenlijk wat er daarna naar boven kwam. Acteur Patrick Dempsey had namelijk een contract voor nog een seizoen maar werd eruit gebonjourd omdat hij iedereen op de set terroriseerde: ‘Sommige castleden kregen posttraumatische stress door hem’, aldus een van de makers.

Rita Morgan in ‘Dexter’

Zoontje Harrison in plas bloed van Rita Morgan in 'Dexter’ Beeld Showtime

Een sterfgeval dat tegelijk geldt als een hoogtepunt. In het vierde seizoen van ‘Dexter’ is seriemoordenaar Dexter Morgan betrokken in een kat-en-muisspelletje met een andere psychopaat, de angstaanjagende Trinity Killer. Op het einde blijkt dat Dexter zijn hand heeft overspeeld: thuis vindt hij zijn vrouw dood terug in een bad gevuld met bloed, terwijl zijn zoontje krijsend naast haar op de grond zit - een verwijzing naar het trauma dat aan de basis ligt van zijn eigen moorddadige neigingen. ‘Dexter’ ging daarna nog vier seizoenen door en kreeg eind 2021 nog een sequel, maar zo indrukwekkend als toen is de reeks niet meer geweest.

Shane Vendrell en zijn gezin in ‘The Shield’ (Prime Video)

Shane Vendrell en zijn gezin Beeld FX

‘Family Meeting’, zo heet de (dubbele) laatste aflevering van politieserie ‘The Shield’ en alleen al de titel is genoeg om opnieuw koude rillingen te krijgen. Na zeven seizoenen waarin de corrupte agent Vic Mackey en zijn collega’s van het Strike Team alle straffen leken te ontlopen, worden ze toch geklist. Shane Vendrell, die het slechte nieuws van Vic heeft gehoord, gaat naar huis en roept zijn gezin bij hem voor een overleg. Als de politie even later aanklopt, schiet hij zichzelf door het hoofd; in de slaapkamer liggen zijn vrouw en zoontje dood in bed, met naast hen de bloemen en speelgoedtruck die hij als afscheidscadeau kocht. Het zou oprecht illegaal moeten zijn om een uur tv te maken dat zo hartverscheurend is.

Omar Little in ‘The Wire’ (Streamz)

Omar Little in ‘The Wire’ Beeld HBO

Omar Little (de betreurde Michael K. Williams) was zowat de Robin Hood van ‘The Wire’: de sympathieke misdadiger die vooral slachtoffers maakte onder zijn collega’s en onschuldige burgers probeerde te sparen. Dat hij gewelddadig aan zijn einde zou komen, leek voorbestemd maar de manier waarop was toch verrassend en schrijnend: na een vuurgevecht op straat gaat Omar schuilen in een winkeltje, waar hij door een kind met een geweer alsnog wordt neergeknald. Een perfecte combinatie van de typische galgenhumor in ‘The Wire’ en de symboliek van hoe het geweld generatie na generatie verder gaat.

Chidi en Eleanor in ‘The Good Place’ (Netflix)

Chidi en Eleanor in 'The Good Place’ Beeld NBC

Het aantal keer dat Chidi en Eleanor in ‘The Good Place’ sterven en weer verrijzen, is niet te tellen, maar de laatste keer was de beste. Beide geliefden zijn samen met hun vrienden na een hoop omzwervingen eindelijk aangekomen in de hemel, alleen ontdekken ze daar dat het eeuwige geluk snel begint te vervelen. Via een speciaal deurtje kunnen ze ervoor kiezen om ‘the good place’ weer te verlaten en bij zonsondergang nemen Chidi en Eleanor wondermooi voorgoed afscheid van elkaar: ‘Picture a wave in the ocean,’ aldus Chidi’s laatste woorden. ‘It’s there and you can see it and you know what it is. And then it crashes on the shore, and it’s gone. But the water is still there. The wave was just a different way for the water to be, for a little while.’