Na ‘Succession’: dit zijn de beste familiedrama’s die je nu kunt streamen

Omdat het niet altijd ‘De Verhulstjes’ of ‘De Planckaerts’ moet zijn: tien uitstekende series met wél boeiende familie-intriges.

‘The Sopranos’ (Streamz)

The Sopranos Beeld HBO

De tv-renaissance van de laatste decennia begon in 1999, bij betaalzender HBO, en vooral: bij ‘The Sopranos’. Bedenker David Chase moest vechten om het basisgegeven – ‘gedeprimeerde maffiabaas Tony Soprano (James Gandolfini) moet op therapie’ – te verkopen. Maar hij wist daarna wél zes glorieuze seizoenen lang van hoogtepunt naar hoogtepunt te knallen, precies omdat hij het maffiaverhaal stripte van glamour. ‘The Sopranos’ ging over familie; de gangsters waren voor het eerst ménsen. Het succes van de reeks veranderde televisie onherroepelijk: opeens hadden ambitieuze verhalen met volwassen thema’s, zonder reclame en daarbij horende cliffhangers, een plekje op het kleine scherm. In 2020 komt de godfather aller tv-antihelden – zonder Tony Soprano geen Walter White of Don Draper – nog één keer terug, in een door David Chase gepende prequel, waarin hij gespeeld wordt door... Michael Gandolfini, zoon van de betreurde James. U ziet: in ‘The Sopranos’ draait álles om familie.

‘The Crown’ (Netflix)

Helena Bonham Carter als een depressieve prinses Margaret in 'The Crown'. Beeld Netflix

De eerste berichten focusten nog op het absurde kostplaatje van deze Netflix-serie over Queen Elizabeth II, maar al snel was ‘de duurste tv-reeks aller tijden’ vooral gekend vanwege zijn verrukkelijke visuals, het grondige onderzoekswerk en de spetterende acteerprestaties van onder meer Claire Foy, en in seizoen 3 de geweldige Olivia Colman, als de Britse koningin.

‘Six Feet Under’ (Streamz)

Six Feet Under Beeld HBO

Het blijft een ongewoon uitgangspunt: een dramareeks over een familie die een uitvaartdienst runt. Claire, David (gespeeld door Michael C. Hall, later bekend als ‘Dexter’) en Nate Fisher groeiden op in een huis met lijken in de kelder. Het disfunctionele gezin wordt helemaal gebroken na de onverwachtse dood van hun vader. Vijf seizoenen lang zoekt elk gezinslid wanhopig naar geluk. Verwacht traumatische levenservaringen, morbide humor, een overlijden aan het begin van élke aflevering, personages zo authentiek dat het meer dan eens confronterend aanvoelt, en een van de aangrijpendste seriefinales ooit vertoond.

‘The Haunting of Hill House’ (Netflix)

The haunting of Hill House Beeld RV

De poging om in de film ‘Doctor Sleep’ zijn voet naast de grote Stanley Kubrick te zetten, was overmoedig, maar met ‘The Haunting of Hill House’ leverde Mike Flanagan wel één van de beste horrorseries in tijden af. De verfilming van Shirley Jacksons boek is geen griezelfestijn vol bloed, ingewanden en zombies, maar een donker psychologisch drama over een gezin dat in een oud landhuis gaat wonen waar het spookt. Zoals het de beste horrortraditie betaamt, zijn het echter niet de klopgeesten of rondzwervende zielen die voor de grootste trauma’s zorgen, maar hoe mensen – in casu de ouders en hun kinderen – met elkaar omgaan. Nog straffer: opvolger ‘The Haunting of Bly Manor’, waarin een heel nieuw verhaal wordt verteld geïnspireerd op het werk van Henry James, hoeft allerminst voor ‘Hill House’ onder te doen.

The Restaurant (Netflix)

The Restaurant Beeld Netflix

Samen met ‘Borgen’ het beste bewijs dat er uit Scandinavië niet enkel donkere en bloederige misdaadseries komen: ‘The Restaurant’, een wervelend drama dat begint vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de maatschappelijke evoluties in Zweden - en bij uitbreiding de hele westerse wereld - in de volgende decennia laat zien door de ogen van de familie Löwander, uitbaters van het restaurant Djurgårdskällaren in Stockholm. Generatiekloven, veranderende moraal, economische vooruitgang en rampspoed en dat allemaal op een bedje van geloofwaardige personages en prachtige decors.

Downton Abbey (Netflix)

Downton Abbey Beeld Netflix

Het populairste kostuumdrama van de 21e eeuw speelt zich af in de eerste helft van de 20e eeuw en draait rond de Roys van die tijd: de aristocratische en schatrijke Crawley-familie, die samen met een legertje bedienden een groot landgoed in Yorkshire bevolkt. Terwijl buiten de wereld in brand staat - door de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse griep, de opkomst van de nazi’s... - zoeken de Crawleys en hun personeel houvast bij hun tradities, in een superieure zes seizoenen durende soap die wereldwijd door naar schatting meer dan 120 miljoen mensen werd gevolgd.

‘Years and Years’ (Netflix, myLum.tv & - vanaf 17/11 - Streamz)

years and years Beeld rv

Britse miniserie uit 2019 waarin de schrijvers fantaseerden over hoe de volgende 15 jaar zouden verlopen. Dat Trump herverkozen zou worden, hadden ze alvast verkeerd, maar er blijven nog genoeg geloofwaardige apocalyptische voorspellingen over - vooral dan met betrekking tot de opwarming van de aarde en de bijhorende stroom van klimaatvluchtelingen - om ervoor te zorgen dat de reeks relevant én verontrustend blijft.

‘Big Love’ (Streamz)

Big Love Beeld Streamz

HBO-reeks die vijftien jaar geleden op het scherm kwam en vier - goeie tot uitstekende - seizoenen liep. Bill Paxton speelt Bill Henrickson, een mormoon die samen met zijn gezin in Utah woont, de bakermat van de religie die 200 jaar geleden gesticht werd. Henrickson is, niet ongebruikelijk onder fundamentalische mormonen, polygaam en heeft drie vrouwen Barb, Nicki en Margene - al is hij om wettelijke redenen enkel met de eerste effectief gehuwd. Het klinkt als het recept voor een serie vol seks en schandalen maar ‘Big Love’ is een heel terughoudende blik op een onconventioneel gezin en op een godsdienst die moeite heeft zich aan te passen aan de moderne tijd.

Transparent (Amazon Prime)

Transparent Beeld Amazon Prime

Dramedyreeks over een Joodse professor die zich als transgender out, en de impact die dat heeft op zijn disfunctionele familie. Bij de start van 2014 het paradepaardje van Amazon en een van de weinige reeksen die zich konden meten met het beste van HBO; niet geheel toevallig, aangezien scenariste Jill Soloway het vak leerde bij het onvolprezen ‘Six Feet Under’. Toen hoofdrolspeler Jeffrey Tambor onder vuur kwam te liggen vanwege zijn gedrag op de set (niet alleen van ‘Transparent’ maar ook van komediereeks ‘Arrested Development’) had dat ook zijn weerslag op de hele serie.

This is Us (Amazon Prime)

This is us Beeld Streamz

Melodrama over een ouderpaar en hun drie kinderen, die gevolgd worden tijdens verschillende periodes in hun leven. Maar toch vooral tijdens de emotionele momenten, want ‘This is Us’ is een serie die onbeschaamd op de traanklieren mikt en in elke aflevering wel een paar ontroerende scènes stopt. Het meest verrassende is dat ‘This is Us’, zeker voor een reeks van Amerikaanse makelij, daarbij maar zelden ontspoort en in meligheid verzandt, maar integendeel vaak een mooi portret brengt van gewone mensen en hun al dan niet alledaagse problemen.