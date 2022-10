Na ‘Vatican Girl’ op Netflix, de spannende docureeks over de verdwenen 15-jarige Emanuela, wens je die hele katholieke kliek een ritje naar de hel

Op woensdag 22 juni 1983 toont de tv beelden van een gepassioneerde paus Johannes Paulus II, die net aangekomen is in zijn thuisland Polen en er toegejuicht wordt door miljoenen geloofsgenoten. In hun appartement in Vaticaanstad, waar ze als leken in de kerkelijke administratie werken, brengt de familie Orlandi de avond in angst door. Emanuela, hun dochter van 15, vertrok in de late middag naar de muziekschool in het centrum van Rome, maar ze is niet thuisgekomen. De poorten van het Vaticaan zijn zelfs al dicht. Dat ze was aangesproken door een man, had ze gezegd toen ze vanop de school even belde: of ze wat geld wilde verdienen door producten te verkopen van het cosmeticamerk Avon. Dat telefoontje is, tot op vandaag, het laatste contact dat haar familie rechtstreeks met haar had.

Wat daarna volgt, dat zie je in de nieuwe, razend spannende docureeks ‘Vatican Girl’ van Mark Lewis (Don’t F**k With Cats; The Windsors). In vier afleveringen van een uur worden alle sporen, suggesties en achtergronden nagelopen die de voorbije veertig jaar een rol hebben gespeeld in de zaak. En dat zijn er vele: het onderzoek kent meer spectaculaire wendingen dan Siegfried Bracke er op een zorgeloze zomerdag kan maken. Valt in de eerste aflevering vooral de laksheid van de Romeinse politie op (‘maak je geen zorgen, jullie dochter komt wel terug, zo knap is ze nu ook weer niet’), vanaf aflevering twee gaat het oerend hard en zou je denken dat je midden in een suspensrijke Dan Brown zit, zoals een journalist in de reeks zegt. De mysterieuze ‘Americano’, een beller die Italiaans spreekt met een Amerikaans accent en een van de ontvoerders van Emanuela beweert te zijn, eist dat Mehmet Ali Ağca wordt vrijgelaten – de Turk die twee jaar eerder een aanslag pleegde op de paus. En vanaf dan regent het complottheorieën over alle zeven heuvels van de Eeuwige Stad. Was het de KGB die Ağca aanstuurde? Zijn het de Russen die Emanuela vasthouden? Of is het de maffia? Een jaar voor Emanuela’s verdwijning was Roberto Calvi, het hoofd van de Banco Ambrosiano en de bankier van de paus, bungelend aan een touw teruggevonden onder Blackfriars Bridge in Londen. Was Emanuela het tweede slachtoffer in een duister geldgeschil tussen kerkelijke macht en maffia?

Wanneer in aflevering drie ineens een nieuwe getuige opduikt, die zegt de hoofdorganisator te zijn van de ontvoering, val je net niet van je stoel: hoe heeft die familie, broer Roberto (die het meest aan het woord komt) voorop, het hoofd koel kunnen houden in die jarenlange dollemansrit van verklaringen, hypotheses, emoties? IJzingwekkend zijn de archiefbeelden van de tv-confrontatie tussen de vlammende Roberto en deze nieuwe getuige: zit die man daar écht uit vrije wil samen met de ontvoerder, misschien wel de moordenaar van zijn zus?

De verdwijning van Emanuela houdt Italië al veertig jaar in de ban. Nog in 2019 werd op een begraafplaats in het Vaticaan een graf opengemaakt, na een anonieme aanwijzing dat het meisje daar begraven zou zijn. Maar het graf bleek leeg, en de zoektocht naar de waarheid gaat voort. In aflevering vier, die brutaal op de ziel trapt van de rechtschapen mens die u als Humo-lezer natuurlijk bent, wordt met overtuigend bewijs en een nieuwe deus ex machina-getuige hard gemaakt wat al van in het begin van de verdwijningszaak vermoed werd. Dat er één machtige instantie is die de waarheid kent, en die zelfs al vanaf dag één kent. Maar dat die instantie uit laffe zelfzucht al veertig jaar lang zwijgt als een graf. ‘Emanuela è in cielo’, zien we paus Franciscus bij een onverwachte ontmoeting op een onbewaakt moment in het oor van broer Pietro fluisteren, ‘Emanuela is in de hemel’. Na Vatican Girl wens je die patserpaap en zijn hypocriete katholieke kliek een gloeiend hete rollercoaster naar de hel.