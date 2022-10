Naakt lokt altijd kijkers, maar als Niels Destadsbader stript kijkt Vlaanderen weg

Alle bloot verkoopt, maar sommige vormen toch beter dan andere.

De eerste aflevering van ‘Alles in de strijd’, waarin Niels Destadsbader, Dieter Coppens en nog een handvol andere bekende gezichten voor het goede doel uit de kleren gaan, zorgde niet meteen voor een massale toeloop richting Eén. In zijn tijdslot was het programma wel de best bekeken titel: de finale van ‘Het Jachtseizoen’ had 315.000 kijkers, ‘De tafel van vier' werd door 153.000 mensen gevolgd en ‘De Afspraak' door 242.000. Maar in vergelijking met ‘Politie 24/7', dat de afgelopen donderdagen op Eén gemiddeld zowat een half miljoen kijkers haalde, doet ‘Alles in de strijd' het ook niet zoveel beter.

Net in de top 25: ‘De Ideale Wereld’, dat met de compilatie op zondagavond na ‘Chantal’ telkens weer ruim dubbel zoveel geïnteresseerden lokt als met de reguliere uitzendingen door de week - die hangen telkens rond de 150.000. Buiten de top 25: het wondermooie ‘Roomies’ (★★★★½), dat bij de start op maandag 207.000 kijkers had, waarvan er tegen aflevering vier op donderdag nog zowat de helft van overbleef.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 14 tot en met donderdag 20 oktober. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHANTAL EEN 1.103.361‏

2 THUIS EEN 987.422‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 872.769‏

4 DOWN THE ROAD EEN 863.393‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 815.857‏

6 HOTEL ROMANTIEK EEN 712.220‏

7 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 709.490

8 UNCLE MARTIN EEN 681.561‏

9 THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 678.941‏

10 HET NIEUWS (19U) VTM 650.794‏

11 FAMILIE VTM 581.367

12 HOMO UNIVERSALIS EEN 574.168‏

13 ALLES IN DE STRIJD EEN 562.000

14 FC DE KAMPIOENEN EEN 559.271‏

15 OVER ETEN EEN 543.745

16 BLIND GETROUWD VTM 516.987‏

17 BLOKKEN EEN 455.799‏

18 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 438.841‏

19 HET JOURNAAL (13U) EEN 424.396

20 PANO EEN 384.122‏

21 MCDONALD & DODDS EEN 378.926‏

22 THE REPAIR SHOP EEN 378.207

23 HELDEN VAN HIER VTM 358.321‏

24 KLOPJACHT PLAY4 347.464‏

25 DE IDEALE WERELD EEN 339.032