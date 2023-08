‘Naar de film gaan moet een belevenis zijn’: bioscopen proberen ons weer te verleiden met ‘premium-aanbod’

Bioscopen hebben door corona zware jaren achter de rug. Door meer ‘beleving’ toe te voegen aan bioscoopbezoek hopen zij de achterstand snel in te halen.

De bioscoop moet meer zijn dan een avondje film kijken. Het moet een beleving worden, een ervaring. Het zijn termen die overal in de entertainmentsector opduiken, en dus ook in de bioscoop. Hoe zorgt een bioscoop voor beleving en werkt de nieuwe aanpak?

Half augustus verwelkomde Pathé een vader en zoon als de miljoenste bezoeker van de film ‘Oppenheimer’. Zij bezochten de film in een recent verbouwde Imax-zaal. Imax is een voorbeeld van film als een beleving. Er zijn meer voorbeelden die onder het ‘premium-aanbod’ vallen. Naast Imax is er bijvoorbeeld ook Dolby Cinema, Screen X of 4DX en MX4D (zie kader onderaan).

‘Oppenheimer’ had Imax waarschijnlijk niet nodig om die miljoenste bezoeker te halen. Het effect van de premium-aanpak is ook niet zozeer terug te zien in de bezoekersaantallen, maar in de omzetcijfers. De jongste cijfers komen van Kinepolis. De bioscoopketen haalde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet die een kwart hoger was dan vorig jaar, en bijna 20 procent hoger dan in het recordjaar 2019. Niet dat het aantal bezoekers hoger lag dan in 2019. Dat ligt namelijk iets lager. Het verschil is dat bezoekers meer betalen. Zij kiezen voor het premium-aanbod en dat verhoogt de omzet van de bioscopen.

Love seat

‘Er zijn allerlei vormen van premium’, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. ‘Bij ‘Oppenheimer’ zie je dat er veel wordt gekozen voor Imax. Bij de kleinere, onafhankelijke bioscopen zie je allerlei concepten met eten en drinken. De filmhuizen, die een ander aanbod hebben dan de bioscopen, doen soms aan speciale avonden. Als ik zelf naar de film ga, zeker met mijn kinderen, dan neem ik zo’n love seat, een soort bank waar je lekker met zijn drieën op kunt zitten, net als thuis.’

Nu zijn de zetel en de eigen televisie met streamingsdiensten als Netflix en Disney Plus niet de grootste concurrenten van de bioscopen. ‘Bioscopen hebben veel meer concurrentie van andere vormen van entertainment buitenshuis, zoals een gamepaleis, bowlen of glow in the dark-midgetgolf’, zegt Van der Ham. ‘Dat is entertainment waarbij mensen met elkaar iets gaan doen. Daarom moet naar de film gaan ook meer een belevenis zijn. Ik denk dat de streamingsdiensten meer een concurrent zijn voor zenders op de normale televisie, omdat zij allebei gebruik maken van hetzelfde scherm.’

Topfilms

Voor de bioscopen is 2023 een spannend jaar. Het is het eerste jaar waarin zij vrij van coronamaatregelen bezoekers ontvangen. Tot nu toe gaat het goed, zowel met de omzet als de bezoekersaantallen. Dat komt vooral door het internationale filmaanbod, liet de directeur van de Kinepolis Group weten bij de presentatie van de omzetcijfers. ‘Topfilms als ‘Avatar 2’ en ‘The Super Mario Bros. Movie’ trokken de kar in het eerste semester, en de afgelopen weken waren we getuige van het fenomenale succes van ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’.’

Toch loopt het aantal bezoekers nog ongeveer 10 procent achter op 2019, dat wel een topjaar was. Waarom zitten de zalen nog niet zo vol als in het laatste pre-coronajaar? ‘Dat heeft niet één oorzaak, maar verschillende redenen’, zegt Van der Ham. ‘Een belangrijke reden is dat het tweede bezoek achter blijft. Films als ‘Oppenheimer’, ‘Barbie’ en ‘Mission Impossible’, om er een paar te noemen, hebben het uitstekend gedaan. Die films hebben grote marketingbudgetten, er is mond-tot-mondreclame en soms ontstaat er een hype. Maar je ziet dat mensen wat minder vaak naar films gaan die niet direct een blockbuster zijn. Door corona is de loop er wat uit gegaan.’

‘Hopelijk zien bezoekers in de trailers die we laten zien voordat de grote film begint iets waarvan ze denken: hé, ‘Napoleon’, die wil ik ook zien. Het is een soort loopje dat er weer in moet komen, wat er natuurlijk heel erg uitgesleten is in de jaren 2020 tot en met half 2022.’

Wat valt onder het premium-aanbod? Imax. Grotere schermen, soms van vloer tot plafond en van muur tot muur, met scherpere beeldkwaliteit. Dolby Cinema. Vooral diepere kleuren op het scherm en geluid dat vanuit allerlei richtingen komt. Soms zijn er in zalen met Dolby Cinema ook stoelen die meebewegen. 4DX/MX4D. Bewegende stoelen die synchroon lopen met de actie op het scherm en omgevingseffecten zoals wind, mist, regen, bliksem en geuren. ScreenX. Extra schermen aan de zijkanten van de hoofdprojectie. Dit creëert een panoramisch gezichtsveld.

(Trouw)