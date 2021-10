Naar deze tien titels op Netflix wordt in België massaal gekeken

Om even een zinnetje te lenen dat we de afgelopen dagen vaker hebben gehoord: het is gebeurd.

‘Squid Game’ moet na een paar weken de koppositie weer afstaan: het derde seizoen van ‘You’, de thrillerserie rond stalker Joe Goldberg, is een week na de release naar de top doorgestoomd en neemt in het grootste deel van de wereld de plaats van de Koreaanse reeks in. In de categorie ‘donkere Koreaanse drama’s’ is er wel al een nieuwkomer die voor de opvolging van ‘Squid Game' kan zorgen: ‘My name’, een misdaadserie over een vrouw die undercover gaat bij de politie om de moordenaar van haar vader op te sporen.

De hoogste nieuwkomer is echter van Franse makelij: ‘8 Rue de l’humanité’, een lockdownkomedie die zich afspeelt in een Parijs appartementsgebouw waar de bewoners zich zo goed mogelijk aan de nieuwe omstandigheden proberen aan te passen. De twee andere nieuwe titels in de top 10 zijn ook films: ‘Night Teeth’, een horrorprent over een taxichauffeur die enkele vrouwelijke vampiers oppikt en betrokken raakt in een bloederig gevecht tussen hen en hun eeuwenoude vijanden. En de Nederlandse oorlogsfilm ‘De slag om de Schelde’, die niet alleen in België en Nederland hoog scoort maar ook in onder meer Zweden, Denemarken en Groot-Britannië erg goed wordt bekeken.

De Netflix-top 10 van vrijdag 22 oktober

1 ‘You’ - seizoen 3 (lees onze ★★★1/2☆-recensie)

2 ‘Squid Game’ (lees onze ★★★★☆-recensie)

3 ‘Maid’ (lees onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘8 Rue de l’humanité’

5 ‘Night Teeth’

6 ‘De slag om de Schelde’ (lees onze ★★1/2☆☆-recensie)

7 ‘My name’

8 ‘La Venganza de las Juanas’

9 ‘Sex Education’ - seizoen 3 (lees onze ★★★★☆-recensie)

10 ‘Paw Patrol’