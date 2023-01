Nadat ‘1899’ werd gecanceld: waarom sneuvelen Netflixseries zo snel? ‘Bingewatchen is de achilleshiel van Netflix’

Tegenwoordig word je nog sneller gecanceld door Netflix dan wanneer je het n-woord gebruikt tijdens een zitting van de Congo-commissie. Meest recente bewijs: de Duitse thriller ‘1899’, die nauwelijks anderhalve maand na verschijning op de streamingdienst alweer is afgevoerd. Waarom haalt Netflix zo snel de bijl boven?

‘Met een zwaar gemoed moeten we vertellen dat ‘1899’ niet hernieuwd zal worden’, schreven Jantje Friese en Baran bo Odar onlangs op Instagram. ‘We hadden graag deze reis afgemaakt met een tweede en derde seizoen, zoals we dat deden met ‘Dark’. Maar soms lopen dingen niet zoals gepland.’ Daarmee viel vroegtijdig het doek voor een titel die nauwelijks zes weken geleden - ‘1899’ verscheen op 17 november - nog erg veelbelovend leek. Met horrorserie ‘Dark’ hadden Friese en bo Odar één van de populairste niet-Engelstalige reeksen ooit op Netflix gemaakt en ‘1899’ lag helemaal in de lijn van die vorige hit: een mysterieuze thriller die gaandeweg steeds complexer wordt, vol rare plotwendingen en verborgen tips die de kijker op het spoor van de oplossing moeten zetten.

'1899' Beeld Netflix

Die oplossing zal er niet komen, zodat het einde van het eerste seizoen alleen maar frustrerender wordt. In ‘1899’ - spoiler alert voor wie de reeks alsnog zou willen uitkijken - vindt de bemanning van een schip dat eind 19de eeuw richting New York vaart halverwege de Atlantische Oceaan een andere boot die al vier maanden vermist was. Dat leidt tot een hoop bizarre gebeurtenissen waarvan nooit helemaal duidelijk is of ze echt zijn of niet, tot in de finale blijkt dat ‘1899’ zich eigenlijk in de toekomst afspeelt en een computersimulatie was om een astronaute die aan boord van een ruimteschip in een diepe slaap was verzonken wakker te maken. Maar waarom zij moest ontwaken ergens in de onmetelijke ruimte zullen we dus nooit weten.

28 dagen om te presteren

Dat Friese en bo Odar na anderhalve maand te horen kregen dat ze niet verder hoefden te werken, heeft te maken met iets wat Netflix 28 day viewership noemt. Het bedrijf houdt nauwgezet bij hoe vaak een titel wordt aangeklikt en hoe vaak hij wordt bekeken. Het belangrijkste criterium om een reeks te vernieuwen is één cijfer: het aantal abonnees dat een seizoen binnen de maand, of 28 dagen, heeft uitgekeken. ‘1899’ was een bescheiden hit - in België was het zes dagen op rij de meest bekeken serie - maar het ‘28 day viewership’ lag duidelijk niet hoog genoeg om een tweede seizoen te verantwoorden. En dus viel de reeks hetzelfde droevige lot te beurt als bijvoorbeeld ‘Teenage Bounty Hunters’, dat in de zomer van 2021 na nauwelijks vier weken afgevoerd werd en de fans achterliet met een kater en een knoert van een cliffhanger.

De stopzetting van ‘1899’ kan symbool staan voor hoe Netflix door de jaren heen geëvolueerd is. Bij de start wierp de streaminggigant zich op als de ‘anti-tv-zender’, die scenaristen en tv-makers lokte met beloftes van creatieve vrijheid en de mogelijkheid om risico’s te nemen. Maar hoe groter Netflix werd, hoe moeilijker het was om dat vol te houden en nu de nieuwe abonnees niet meer zo talrijk toestromen als voorheen - vorig jaar zag Netflix voor het eerst zelfs meer mensen vertrekken dan er bij kwamen - wordt de vrijheid steeds vaker ingeruild voor veiligheid en voorspelbaarheid. Er zijn veel meer reeksen die op de grootste gemene deler mikken en minder titels voor een nichepubliek, en die laatste krijgen minder tijd om te groeien. Het is nu eenmaal goedkoper om steeds nieuwe series te lanceren in de hoop dat één daarvan een hype wordt dan om een bestaande titel die niet echt aanslaat te hernieuwen.

De achilleshiel van Netflix

Tegelijk is het roemloze einde van ‘1899’ een bewijs dat bingewatching niet alleen één van de troeven van Netflix is, maar ook een achilleshiel. Dat je iets op je eigen tempo kunt kijken, heeft voordelen maar het zorgt ervoor dat iedereen in een ander ritme zit en je dus moeilijker met anderen over een serie kunt discussiëren. Maar het succes hangt vandaag wel voor een groot deel af van alle rumoer die er online ontstaat. Zeker voor een reeks die draait rond mysteries en toewerkt naar een grote finale zijn wekelijkse afleveringen een voordeel: kijk maar naar hoe druk besproken het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ onlangs was of hoe ‘Lost’ - een duidelijke inspiratiebron voor ‘1899’ - destijds elke week het internet in brand liet schieten.

The White Lotus S2 Beeld HBO

Of ‘1899’ een hype had kunnen worden als het eerste seizoen niet in één keer online was gekomen, valt moeilijk te zeggen. Maar het zou toch tot nadenken moeten stemmen dat van alle ingrediënten waarmee Netflix het afgelopen decennium succes heeft geoogst bingewatching het enige is dat de concurrentie niet heeft overgenomen. Nu dreigt voor reeksen als ‘1899' een vicieuze cirkel. Fans van het genre zullen minder geneigd zijn om aan een serie te beginnen nu ze weten dat de kans groot is dat de alles verklarende onthulling er nooit zal komen. Maar daardoor wordt het voor de volgende mysterieuze thriller alleen maar moeilijker om genoeg kijkers te verzamelen om te overleven.