Natalia: ‘Onverdraagzaamheid blijft jammer genoeg jaar na jaar toenemen’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

NATALIA «2021 werd een heel druk werkjaar in ingewikkelde covidomstandigheden, maar dat was niets in vergelijking met de werkomstandigheden van de mensen in de zorg. Onverdraagzaamheid blijft jammer genoeg jaar na jaar toenemen.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

NATALIA «Sociale Media worden meer en meer gebruikt voor goede doelen. Dat is positief. Tv: ‘James de musical’ en een sterke jaargang van ‘De slimste mens ter wereld’.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

NATALIA «Ik heb veel interieurboeken verslonden. We hebben dan ook verbouwd. Ik was erg onder de indruk van de documentaire ‘Cocaine cowboys’.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

NATALIA «Dat de politieke poule in ons landje wat transparanter en kleiner wordt. Mijn zoon en mijn dochter wens ik een goede gezondheid in een mooiere wereld.»