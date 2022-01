Natrappen met ‘Cobra Kai’: ‘Samen blauwe plekken vergelijken’

In het vierde seizoen van ‘Cobra Kai’, het verrassende kijkcijferkanon van Netflix, gebeurt het onvoorstelbare: Johnny Lawrence (William Zabka) en Daniel LaRusso (Ralph Macchio), aartsrivalen in de iconische eightiesfilm ‘The Karate Kid’, bundelen de krachten in een karatetoernooi. Johnny’s traject van eendimensionale pestkop tot nukkige held is daarmee compleet.

– Proficiat, je bent niet langer ‘de lul uit ‘The Karate Kid’’.

WILLIAM ZABKA «Ah, dat doet deugd. Johnny stond decennialang te boek als dé slechterik, terwijl ‘Cobra Kai’ toont dat het leven niet zo eenduidig is. Johnny’s vader is vertrokken uit zijn leven, zijn stiefvader sloeg hem, zijn klasgenoten pestten hem. Hij vond een mentor in John Kreese, een onverbiddelijke veteraan die hem leerde opkomen voor zichzelf, ten koste van alles en iedereen.»

– Zijn Johnny en Daniel nu ineens de beste vrienden?

ZABKA «Niet bepaald. Daniel is een autoverkoper die houdt van yoga, Johnny eet als avondmaal ham uit een pakje. Ze proberen elkaar te vinden, maar blijven elkaars tegenpolen. Da’s het leuke aan ‘Cobra Kai’: als Johnny en Daniel ruziën, wil je als kijker dat ze overeenkomen, maar als ze samenwerken, hunker je stiekem naar de onenigheid.»

– ‘Cobra Kai’ is wel veel grappiger dan ‘The Karate Kid’.

ZABKA «Onze schrijvers hebben het vak dan ook geleerd bij comedyfilms als ‘Hot Tub Time Machine’ en ‘Harold & Kumar’. ‘Cobra Kai’ is aan mij voorgesteld als een dramedy met veel actie, hart, nostalgie én humor. ‘Als ‘The Karate Kid’ niet had bestaan, hadden we deze serie nog altijd gemaakt,’ vertelden ze me. ‘We zouden ze dan gewoon ‘Bad Sensei’ genoemd hebben.’ Ik had al veel voorstellen voor een sequel gekregen, maar dit was het eerste dat me aanstond.»

– Loopt het weleens verkeerd tijdens de vechtscènes?

ZABKA «Welja, we hebben niet de tijd om elke choreografie perfect in te studeren. Op het einde van de dag vergelijken Ralph en ik onze blauwe plekken (lacht). Ik heb hem tijdens de opnames van ‘The Karate Kid’ destijds geheel per ongeluk in het gezicht getrapt: dat hebben we op de set van ‘Cobra Kai’ gelukkig weten te voorkomen.»

– Je bent 56. Hoe blijf je fit?

ZABKA «Cardio-oefeningen en veel groenten eten. Ralph vreet junkfood en staat altijd scherp, hij heeft het metabolisme van een superheld.»

– Een vijfde seizoen is in de maak. Hoe zal ‘Cobra Kai’ eindigen?

ZABKA «De slagzin van de show is: ‘Cobra Kai never dies’, maar we beseffen dat we ooit moeten stoppen. De schrijvers hebben me Johnny’s einde ook al verteld, maar ik zwijg als het graf.»

Cobra Kai – seizoen 4

Nu te zien op Netflix