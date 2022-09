Nee, ‘Avatar’ is geen hoogvlieger: Humo rangschikt alle James Cameron-films

Het grote witte doek kleurt dezer dagen azuurblauw: in afwachting van de release van ‘Avatar 2: The Way of Water’ op 14 december kunt u zich dezer dagen in de bioscoop (nog eens) onderdompelen in de uit 2009 daterende eerste ‘Avatar’, in een geremasterde versie nog wel. Wij van onze kant hebben de acht fictiefilms van regisseur James Cameron op twee dagen tijd allemaal opnieuw bekeken - om de cyborg Bishop uit ‘Aliens’ maar eens te citeren: ‘Not bad for a human!’ - en in een hoogstpersoonlijke rangschikking gezet: read the ranking if you want to live!

8. PIRANHA PART TWO: THE SPAWNING (1981)

Ook sommige reuzen zijn klein begonnen. De drievoudige Oscarwinnaar en zelfverklaarde king of the world James Cameron maakte zijn officiële regiedebuut meer dan 40 jaar geleden met een voor een habbenkrats gedraaide exploitationmovie boordenvol hitsige onderwaterseks en scherpgetande moorddadige visjes - die kunnen vliegen! Hoewel: in werkelijkheid zat Cameron, die tot het inzicht kwam dat hij filmregisseur wilde worden nadat hij Stanley Kubricks ‘2001: A Space Odyssey’ had gezien, en die zijn eerste stappen in de filmwereld in de late jaren 70 en de vroege jaren 80 had gezet als visual effects-artiest op de sets van Roger Corman en John Carpenter (Cameron tekende de decors van ‘Escape From New York’), nog geen vier dagen in de regiestoel van ‘Piranha Part Two: The Spawning’. Nadat hij het script had herschreven en naarstig aan de special effects had gewerkt (hij vervaardigde eigenhandig de rubberen piranha’s), mocht Cameron zich héél even regisseur noemen, waarna hij door de Italiaanse producent de laan werd uitgestuurd. Dat ‘Piranha Part Two’ onderaan onze ranking bengelt, betekent overigens allerminst dat het om een prul van een film gaat. Integendeel: indien u uw verwachtingen laag genoeg laat zakken (ongeveer tot op de hoogte van de zeebodem), dan ziet u een hoogst genietbare B-film die volgens Cameron himself nóg hilarischer wordt wanneer u ondertussen enkele biertjes naar binnen lapt: helemaal waar. ‘Piranha Part Two: The Spawning’ staat in z’n geheel op YouTube: santé!

7. AVATAR (2009)

Diegenen die in 2009 hun hart verloren aan Pandora, de maan waar de drie meter hoge Na’vi hun blauwe staarten laten rondzwiepen, zien nu allicht rood (of vriesblauw) van woede: ‘What the fuck?! Waarom staat ‘Avatar’, de succesvolste film aller tijden, zo laag?!’ Wel: in 2009 liepen we al niet over van enthousiasme, en ook vandaag vinden we ‘Avatar’ op z’n zachtst gezegd nog steeds geen meesterwerk. Laten we eens eerlijk zijn: zoals Steven Spielbergs ‘Ready Player One’ verbleekt bij ‘Jaws’ en ‘Raiders of the Lost Ark’, zo is ‘Avatar’ toch veel minder goed dan ‘The Terminator’ en ‘Aliens’? Het verhaal is een humorloos doorslagje van ‘Dances With Wolves’ (wat zélf al een afkooksel was van ‘Pocahontas’), talloze scènes zijn compleet ongeloofwaardig (de avatar van Jake die er zonder zweten in slaagt om de vliegende toruk te temmen: duh!), en de dialogen zijn van een hemeltergende infantiliteit (‘It is hard to fill a cup that is already full’). Maar de opmerkelijkste vaststelling is dat de indertijd als baanbrekend bestempelde computereffecten van ‘Avatar’ - also known as ‘Smurfahontas’ of ‘Dances With Smurfs’ - de tand des tijds niet al te best hebben doorstaan: de digitale Na’vi zien er een beetje onecht uit en ook op de decors lijkt een soort neppe glans te plakken. Het is waar dat de ecologische boodschap die ‘Avatar’ uitdraagt vandaag relevanter is dan ooit, maar als het er écht op aankomt zien we Ellen Ripley (Sigourney Weaver) liever met haar vlammenwerper tekeergaan dan dat we moeten luisteren en kijken naar de blauwe zweverigheid van ‘Avatar’. O ja: is het u ook opgevallen dat het in de cinema uiteindelijk niks is geworden met de door Cameron zo bejubelde 3D-technologie?

6. TRUE LIES (1994)

Nadat Camerons plannen voor een ‘Spider-Man’-film in het water waren gevallen - ach, die film hadden we graag willen zien! - besloot hij om voor de derde keer in zee te gaan met Arnold Schwarzenegger voor de kinetische remake van ‘La Totale!’, een Franse actiefilm over een man die een dubbelleven leidt als huisman én als geheim agent. In ‘True Lies’ laat Cameron nu en dan met verve zien waarom hij door velen wordt beschouwd als één van de beste actieregisseurs aller tijden: Arnie die op een hengst de achtervolging inzet op een schurk op een Kawasaki! Maar naar het einde toe gaan sommige scènes zó over de top dat ze de film in het ridicule trekken: zie al die personages aan die rondcirkelende Harrier-straaljager bengelen!

5. THE ABYSS (1989)

In zekere zin vormt dit onderwateravontuur een cruciale film in Camerons filmografie. Ten tijde van ‘The Terminator’ en ‘Aliens’ slaagde Cameron er grandioos in om zijn obsessie met nieuwe filmtechnologieën feilloos te combineren met spannende en prikkelende verhalen, maar tijdens de productie van ‘The Abyss’ kreeg de technologiefreak in hem de bovenhand en begon hij zich meer dan ooit te interesseren voor digitale effecten, ultramoderne cameralenzen, nagelnieuwe projectietechnieken, en andere geavanceerde snufjes die volgens James, nooit de meest bescheiden man, de loop van de filmgeschiedenis voorgoed zouden veranderen. Met enige zin voor overdrijving zou je kunnen stellen dat Cameron in de loop der jaren meer techneut dan verhalenverteller is geworden. De eerste helft van de afdaling in de onderwaterwereld van ‘The Abyss’ is nochtans dik de moeite. De proloog met de op drift rakende duikboot is een geweldig staaltje actiecinema, sommige shots vormen een streling voor het oog (de miniduikbootjes die met hun zoeklichten de romp van de gezonken onderzeeboot aftasten!), en wanneer iemand het zinnetje ‘BREACH FOR IMPACT!!!’ uitroept, gaat het fungehalte uiteraard door het dak. Maar in de tweede helft moet het plezier wijken voor een overdreven gevoel van sérieux: en daar zit Camerons overdreven focus op digitale effecten beslist voor iets tussen. Bekijk het zo: werd de eerste helft van ‘The Abyss’ nog geregisseerd door de superieure B-film-regisseur van ‘The Terminator’ en ‘Aliens’, dan werd de tweede helft gerealiseerd door de techneut van ‘Avatar’.

4. TITANIC (1997)

Deze classic staat op Disney +, maar in feite behoort men ‘Titanic’, net als alle andere films van Cameron - behalve ‘Piranha Part Two: The Spawning’ misschien - op een zo groot mogelijk bioscoopscherm te bekijken, liefst met surround sound. Wat de kwaliteit van ‘Titanic’ betreft: jazeker, de romance tussen Jack (Leonardo DiCaprio) en Lily (Kate Winslet) verzuipt in de meligheid, al was die meligheid natuurlijk één van de redenen waarom al die bakvissen in 1997 dertig keer opnieuw naar de film gingen kijken (een andere hoofdreden was het mooie melkmuiltje van Leo). Los daarvan: wat een film, wat een overrompelend spektakel, wat een majestueuze cinema-ervaring! Leo die ‘This is it!’ uitroept, waarna de boot bijna loodrecht naar beneden begint te roetsjen: adembenemend! Overigens blijven wij erbij dat Jack - spoiler - niet had moeten sterven en dat hij gerust naast Lily op dat vlot had kunnen kruipen. Toch?

3. TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY (1991)

Was de eerste ‘Terminator’ in feite nog een voor een middelmatig budget gedraaide B-film, dan trekt Cameron in ‘Terminator 2: Judgment Day’, te koop of te huur op Apple TV, alle registers open: de sequel is duurder, grootser, technologisch geavanceerder, epischer, en véél luider dan het origineel. En, zo dienen we daar onmiddellijk aan toe te voegen, een ietsjepietsje minder leuk en charmant. In feite steunt ‘Terminator 2: Judgment Day’ op één geweldige vondst: van de door Schwarzenegger vertolkte moordmachine uit de eerste film maakte Cameron in het vervolg ineens een good guy. Arnie was aanvankelijk niet overtuigd: ‘Hoe kan ik nu niemand vermoorden? Ik ben de Terminator! Het publiek wil me mensen zien afknallen!’ Maar Cameron, behalve een controlefreak ook een visionaire cineast, had het natuurlijk bij het rechte eind: ‘Kijk, Arnie, je bent in ‘T2' niet langer de booswicht, maar je mag wél nog knallen. Vertrouw me, het gaat werken!’ Daarnaast was Cameron zo verstandig om The Schwarz in ‘Judgment Day’ een formidabele tegenstander te geven: de vloeibare T-1000 (Robert Patrick), die uit vloeren oprijst en die met behulp van twee kwikzilveren haakarmen dichtschuivende liftdeuren op de valreep weer uit elkaar kan trekken. Hasta la vista, baby!

2. THE TERMINATOR (1984)

Tá-tá-tá-tá-tá-táá! Tá-tá-tá-tá-tá-táá! Tá-tá-tá-tá-tá-táá! Hoort u ‘m? De fantastische elektronische dreun die Brad Fiedel componeerde voor ‘The Terminator?’ Zalig, niet? ‘The Terminator’ - te koop of te huur op Apple TV - was niet alleen de film die én Cameron én Schwarzenegger - in die tijd nog meer bodybuilder dan actieheld - in Hollywood definitief op de kaart zette, het was ook de volstrekt originele actiethriller die de intussen uit diverse prequels en sequels bestaande mythologie van de Terminator - de cyborg die vanuit de toekomst naar onze tijdrekening wordt gezonden om Sarah Connor, de moeder van de latere verzetsheld John Connor, te vermoorden - met een onvergetelijke knal op gang trapte. De ironie daarbij is dat Arnie eigenlijk zijn zinnen had gezet op de rol van Kyle Reese. Cameron diende hemel en aarde te bewegen om Arnie ervan te overtuigen dat hij geknipt was voor de rol van de cyborg: ‘Als jij de Terminator vertolkt, wordt het één van de onvergetelijkste filmpersonages ooit!’ And the rest is history. Wij zouden bladzijden vol kunnen schrijven over de fantastische beginscènes of over de denderende aanval op het politiekantoor, maar misschien volstaat het om hier nog eens te beklemtonen dat Cameron, door zowel in ‘The Terminator’, ‘Terminator 2' als in ‘Aliens’ de vrouwelijke personages een heldenrol te geven, zijn tijd ver vooruit was. O ja: wie ons opbelt en op onze voicemail valt, hoort vóór de piep de stem van de enige echte Terminator: ‘I’ll be back.’ Om maar te zeggen: wij zijn fan. Tá-tá-tá-tá-tá-táá!

1. ALIENS (1986)

Stop your grinnin’ and drop your linen! Dit is ‘m: de beste film van James Cameron. Je moet het eigenlijk toch maar durven: een vervolg draaien op één van de allerbeste, meest geliefde, spannendste en meest sfeervolle sciencefictionfilms aller tijden (en dan hebben we het natuurlijk over ‘Alien’ van Ridley Scott). Maar Cameron, op dat moment een jonge hond van nog geen 30 jaar oud, beschikte over het lef, de durf, en de hoogmoed om de uitdaging aan te gaan. Om vervolgens terug te komen met een fantastisch, machtig en ongeëvenaard spektakel dat is te vinden op Disney +. In het eerste uur volgt Cameron nog enigszins het recept van Ridley Scott (een trage opbouw, veel sfeerschepping, weinig actie), maar zodra de mariniers in de krochten van de kolonie op LV-426 op zoek gaan naar overlevenden en daarbij de aliens uit hun slaap halen (‘There’s something moving here and it ain’t us!’), zijn we samen met Ripley, Hicks, Vasquez en de andere soldaten vertrokken voor een weergaloos in beeld gezette, angstaanjagende, door schitterende muziek van James Horner voortgestuwde rollercoasterrit doorheen de horror van de alien-hel. Yep, wij zullen het beeld van het dalende dropship altijd blijven verkiezen boven het tableau van de zinkende Titanic; wij zullen de aliens die uit het plafond breken altijd liever zien dan de door het zwerk vliegende Na’vi; en wij zullen de James Cameron die ons de oneliners ‘Come with me if you want to live!’ en ‘Get away from her, you bitch!’ schonk altijd hoger inschatten dan de Cameron die zijn ziel kwijtspeelde op Pandora. Hasta la vista, Jim!