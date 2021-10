Nee, ‘Château Planckaert’ is nog niks van zijn populariteit verloren

Wij houden ons hart al vast voor de spin-offs die er na ‘Junior zoekt een lief’ mogelijks nog aankomen, maar de populariteit van het gezin Planckaert is allerminst tanende.

De nieuwe reeks van ‘Château Planckaert’, eigenlijk het vervolg van seizoen twee, scoorde op zondagavond nauwelijks lager dan de laatste aflevering van ‘De Columbus’ (1.181.846) vorige week of dan bij het afscheid afgelopen mei (1.192.543).

Terwijl ‘Saar in het bos’ bij de start bijna 600.000 kijkers haalde en de reünie van ‘Blind getrouwd’ tegen het half miljoen aan zat, eindigden de andere nieuwe programma’s deze week buiten de top 25. In het geval van ‘De Sterkste Handen’ op VTM, dat bewijst dat het helemaal niet zo moeilijk is om goede vakmannen te vinden als je een tv-programma over hen maakt, was dat met 417.294 kijkers nog nipt, ‘Het hoogste bod’ op Eén vinden we met een matige 348.668 kijkers al een stuk verderop en ook ‘De Noodcentrale Amerika’ (252.150) werd niet druk bekeken.

Het jubileumseizoen van ‘Bake Off’ en de ijzersterke nieuwe serie ‘Grond’ lokten respectievelijk 288.118 en 267.716 mensen naar Play4, ‘Wat houdt ons tegen?’, de reeks van Jill Peeters over klimaatverandering, werd op Canvas door 214.130 mensen gevolgd. Wat misschien betekent dat ‘een desinteresse in het onderwerp bij de brede bevolking’ helaas ook een deel van het antwoord op de vraag uit de titel is.

De top 25 van best bekeken programma’s

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.156.468

2 THUIS EEN 1.087.554

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.015.416

4 IEDEREEN BEROEMD EEN 976.253

5 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 865.727

6 ONDER VUUR EEN 826.539

7 SPOED 24/7 EEN 787.682

8 SPORTWEEKEND EEN 771.225

9 DURF TE VRAGEN EEN 736.587

10 BLOKKEN EEN 723.751

11 ELISABETH 20 EEN 710.483

12 HET NIEUWS (19U) VTM 669.396

13 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 659.515

14 K2 ZOEKT K3 VTM 602.707

15 FAMILIE VTM 593.207

16 SAAR IN HET BOS EEN 583.229

17 CODE VAN COPPENS VTM 571.533

18 LOSLOPEND WILD EEN 558.084

19 HELDEN VAN HIER VTM 542.493

20 ALS JE ONS KAN HOREN EEN 524.258

21 HET JOURNAAL (13U) EEN 506.491

22 LEWIS EEN 484.363

23 DE RECHTBANK PLAY4 471.241

24 FC DE KAMPIOENEN EEN 470.746

25 BLIND GETROUWD, DE JUBILEE VTM 460.501