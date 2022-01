Nee, ook nu seizoen 2 begonnen is begrijpen wij nog steeds niet wat het doel is van ‘The Masked Singer’ op VTM

Overal maskers en een bijrol voor Steven Van Gucht: wie het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ had opgezet in de hoop even te ontsnappen aan de ellende van alledag, kwam van een koude kermis thuis.

De viroloog was weliswaar niet te zien bij de start van het kijkcijferkanon van VTM, maar had volgens een deel van de kijkers zijn drukke bezigheden als coronabestrijder onderbroken om mee te doen als Cycloop, de figuur die het in het eerste duel van de avond opnam tegen Mis Poes. Een nogal wilde gok natuurlijk - wij zouden in dit programma eerder ons geld op Marc Van Ranst inzetten - maar in de eerste aflevering van ‘The Masked Singer’ hoort raden in het ijle er nu eenmaal bij.

De jury liet zich op dat vlak ook niet onbetuigd. Speurders Karen Damen, Julie Van den Steen en Jens Dendoncker krijgen deze keer de hulp van drie ex-deelnemers, die afwisselend naast hen plaatsnemen: Ruth Beeckmans, in vorig seizoen nog Aap, Andy Peelman, ex-Duiveltje en sinds kort ook bekend als Koele Minnaar van de Democratie, en Kevin Janssens, die de spits mocht afbijten en in het eerste seizoen op iedereen en op Julie in het bijzonder veel indruk maakte als Wolf. Dat laatste bleek trouwens al meteen toen Mis Poes de show op gang mocht zingen en Julie zich afvroeg of de jongedame op het podium misschien een ex van Kevin zou kunnen zijn, een gedachte die de mogelijkheden veeleer uitbreidt dan beperkt.

Janssens zelf wierp zich in ieder geval op zijn nieuwe taak met hetzelfde ongebreidelde enthousiasme als dat waarmee hij in zijn pak was gekropen en lanceerde vrolijk freewheelend mogelijke namen. Cycloop kon volgens hem Dries Mertens zijn maar ook ex-tienkamper Hans Van Alphen, die zowat twee keer zo groot is als de voetballer; toen in een filmpje te zien was hoe Edelhert voor een schilderij met Adam en Eva stond, kwam hij via allerlei vreemde kronkels bij schlagerzanger Christophe terecht en in zijn ogen was Roos Martine Tanghe, bij wie de verveling een jaar na haar pensioen dan wel heel hard zou moeten hebben toegeslagen.

Ook de andere juryleden lieten alle mogelijke namen vallen. Volgens Karen school Tom Boonen in het pak van Cycloop, de naam van ex-Mega Mindy Free Souffriau was na drie verschillende performances te horen en de twee Robots, die in het mooiste optreden van de avond een musicalnummer uit ‘La La Land’ brachten, waren misschien Marie en Viktor Verhulst, opperde Julie. Ergens kunnen we haar wel begrijpen, want Viktor heeft zowel in ‘Dancing with the Stars’ als in ‘Temptation Island’ bewezen dat niemand zo’n geloofwaardige robot kan neerzetten als hij, maar we vrezen dat hij vocaal toch iets te kort schiet voor wat de twee figuren in ‘The Masked Singer’ brachten.

De enige naam die in de hele uitzending lang geen enkele keer te horen was, bleek uiteindelijk toe te behoren aan de eerste afvaller: tennister Yanina Wickmayer, die van haar jaartje weg van de courts gebruik had gemaakt om eens uit haar comfortzone te treden en verkleed als Roos een song van Ke$ha te brengen. Het was een beetje een anticlimax, en niet alleen omdat we heimelijk zaten te hopen dat Martine Tanghe van onder het masker tevoorschijn zou komen, maar we hadden het eigenlijk wel kunnen raden, zo bleek na de onthulling. Het cijfer 12 in haar filmpje verwees naar de hoogste positie die ze ooit heeft behaald op de WTA-ranking, er waren rijsttaartjes te zien omdat ze die graag eet en in de zin ‘Misschien speelt dat in mijn voordeel’ zat een term uit haar sport verborgen. Eerlijk gezegd zijn de aanwijzingen in ‘De mol’ over wie de saboteur is vaak minder cryptisch dan de zogenaamde tips in ‘The Masked Singer’.

Los van het wat teleurstellende einde kregen we ook in deze eerste aflevering geen antwoord op de vraag waar we al sinds vorig jaar mee worstelen: wat is ‘The Masked Singer’ eigenlijk, behalve vederlicht maar efficiënt gemaakt entertainment en een kijkcijferkanon dat ironisch genoeg deze keer fungeert als afscheidscadeau van presentator Niels Destadsbader aan VTM? Het valt moeilijk vol te houden dat het een zangwedstrijd is als Edelhert na een vlekkeloze prestatie bijna afvalt en Radijs na een - laten we mild blijven - verdienstelijke poging om ‘Light My Fire’ te brengen moeiteloos doorgaat. Maar evenmin kun je zeggen dat het een competitie is waarin de bekende figuren zo lang mogelijk hun identiteit verborgen moeten houden: in dat geval was Roos immers niet te kloppen geweest en had Radijs, in wie zowat iedereen na één noot Erik Van Looy herkende, naar huis moeten gaan.