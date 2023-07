Neem uw tijd voor het cryptische ‘Foundation’ en u ziet een van de mooiste reeksen ooit gemaakt

De Amerikaanse schrijver Isaac Asimov bracht begin de jaren 50 zijn invloedrijke ‘Foundation’-trilogie uit, waarmee hij auteurs en filmmakers inspireerde tot het maken van hun eigen ruimteopera, van ‘Star Wars’ over ‘Star Trek’ tot ‘Dune’. Om de zoveel jaar probeerde een filmstudio ook ‘Foundation’ te verfilmen, steeds zonder succes. Zelfs Jonathan Nolan, broer van Christopher Nolan en bedenker van ‘Westworld’, beet zijn tanden erop stuk. Historisch: Apple TV+ doet eindelijk wat iedereen voor onmogelijk acht en vertaalt ‘Foundation’ naar het scherm.

De verfilming van ‘Foundation’ is weldegelijk niet zonder uitdaging. Asimov schreef een heldendicht dat honderden jaren en een volledig sterrenstelsel omspant. Het tweede seizoen begint dan ook met een tijdsprong van 138 (!) jaar, wat betekent dat de meeste personages uit het eerste seizoen dood en vergeten zijn. ‘Duizend jaar kan een eeuwigheid lijken, maar is slechts een oogwenk in de geschiedenis van de mens,’ verklaart de enigmatische wiskundige Hari Seldon. De epische schaal van ‘Foundation’ is een vloek en een zegen: het maakt de reeks uniek, maar als kijker is het moeilijk om je aan iets te hechten.

Het eerste seizoen begon met een verontrustende voorspelling van die Hari Seldon, vertolkt door de immer betrouwbare Jared Harris (‘Chernobyl’). Volgens zijn statistische analyses zal het galactische keizerrijk onvermijdelijk instorten, maar kan de daaropvolgende periode van duisternis ingekort worden door de oprichting van een – aha! – Foundation. Keizer Cleon, heerser van het sterrenstelsel, vreest voor Seldon en jaagt op hem en zijn volgelingen. Een beetje zoals Emperor Palpatine en de rebellen in ‘Star Wars’, maar dan met wiskundige modellen in plaats van lightsabers.

Het eerste seizoen was fascinerend en bij momenten spectaculair. ‘Foundation’ is qua productie namelijk een van de mooiste series ooit gemaakt, met adembenemende beelden die recht uit ‘Interstellar’ hadden kunnen komen. Maar het eerste seizoen was ook kil en hoogdravend. Onze klachten moeten showrunner David S. Goyer – eerder: ‘Blade’, ‘The Dark Knight’, ‘The Sandman’ - hebben bereikt, want het tweede seizoen is toegankelijker en gestroomlijnder. ‘Foundation’ introduceert enkele excentrieke magiërs en heeft met nieuwkomer Hober Mallow zelfs z’n eigenste Han Solo te pakken.

Het helpt dat er enkele hoofdpersonages uit het eerste seizoen overblijven. Hoe dat kan, gezien de tijdsprong? De een heeft de afgelopen eeuw slapend doorgebracht, de ander is een robot of hologram. Keizer Cleon heeft een nog creatievere oplossing bedacht: hij kloont zichzelf. Lee Pace is wederom in topvorm als het inmiddels zeventiende exemplaar van de imperator. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen neemt hij het poedelnaakt op tegen enkele blinde huurmoordenaars, waarna hij als bezeten schreeuwt: ‘Kan iemand mij verdomme een kamerjas aanreiken?’

‘Foundation’ blijft cryptische sciencefiction en weet me niet mee te slepen zoals ‘Andor’ of ‘Dune’. Maar tijdens dit tweede seizoen begon het me te dagen: dit is geen sprint, maar een marathon; geen fastfood, maar een slow burn. De Mule, de Darth Vader van ‘Foundation’, moet zelfs nog opduiken! David S. Goyer wil uiteindelijk acht seizoenen van tien afleveringen maken en dat is een ambitieus, peperduur en bewonderenswaardig plan. Om een parafrase van de grote Hari Seldon te gebruiken: ‘Sommige scènes lijken een eeuwigheid te duren, maar ze zijn slechts een oogwenk in het monumentale verhaal van ‘Foundation’.’