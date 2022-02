Negen waargebeurde series om te bekijken na ‘Pam & Tommy’ en nee, dat bedoelen we niet

Dankzij ‘Pam & Tommy’ (Disney+) kunt u het schandaal rond de gelekte sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee nog eens in volle glorie herbeleven. Maar welke waargebeurde (mini)series moet u opzetten als u die reeks - en eventueel bijhorende seksvideo - hebt bekeken?

American True Crime Story: The People vs O.J. Simpson Beeld Netflix

American Crime Story: The People vs O.J. Simpson (Netflix)

De zaak die de wereld enkele jaren voor de seksvideo van Pam en Tommy in de ban hield: de jacht op en het proces tegen O.J. Simpson, de Amerikaanse footballster die in 1994 beschuldigd werd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. ‘American Crime Story’ giet het schandaal in heerlijk trashy tv - John Travolta als advocaat Robert Shapiro! - maar legt ook perfect uit waarom dit verhaal, met zijn samenspel van rijkdom, beroemdheid en raciale spanningen, zo tot de verbeelding sprak. In het eveneens uitstekende tweede seizoen tackelde ‘American Crime Story’ de moord op Gianni Versace, in jaargang drie, die nog op Netflix moet komen, is de affaire van Bill Clinton met Monica Lewinsky aan de beurt.

Feud: Bette and Joan (Disney+)

Feud: Bette and Joan Beeld Suzanne Tenner/FX

Hollywoodlegendes Bette Davis en Joan Crawford lagen decennialang in de clinch, een vete die begon toen Crawford in 1933 haar scheiding van Douglas Fairbanks Jr. bekend maakte op de dag dat Davis’ eerste grote film uitkwam. Omdat alle aandacht naar het stukgelopen huwelijk ging, werd ‘Ex-Lady’ een flop, en Davis heeft dat nooit kunnen verkroppen. Toen beide actrices jaren later meespeelden in ‘What Ever Happened to Baby Jane?’ (1961) leverde dat backstage legendarische ruzies op, die in ‘Feud’ met veel schwung en de gewaardeerde hulp van twee hedendaagse Hollywoodlegendes, Susan Sarandon (Davis) en Jessica Lange (Crawford), worden gereconstrueerd. Overigens was het de bedoeling dat ‘Feud’ in elk seizoen een andere Hollywoodvete zou belichten, maar helaas werd de reeks na ‘Bette and Joan’ stopgezet.

Alias Grace (Netflix)

Canadese miniserie naar een minder bekend boek van Margaret ‘The Handmaid’s Tale’ Atwood, die zich op haar beurt baseerde op een waargebeurde rechtszaak uit de 19e eeuw. Als de jonge bediende Grace Marks in 1843 aangeklaagd wordt voor de moord op haar baas moet een psychiater nagaan of de dame wel toerekeningsvatbaar was. Hij begint Grace (een ijzersterke Sarah Gadon) uit te vragen over haar leven en wat volgt is één lange stroom van verhalen over onderdrukking en uitbuiting, en misschien ook wel het knapste kostuumdrama dat in deze eeuw is gemaakt.

When they see us (Netflix)

Beeld Netflix

Nadat een jogster in de lente van 1989 aangerand wordt in het New Yorkse Central Park houdt de politie vijf tieners aan - vier zwarte jongens en één latino - en dwingt hen tot bekentenissen. Ook al blijven ze hun onschuld uitschreeuwen worden de ‘Central Park Five’ veroordeeld en vliegen ze achter de tralies. Ava DuVernay goot het schokkende verhaal van het vijftal in een vijfdelige reeks die aankomt als een mokerslag en waar de woede en verontwaardiging van af spatten.

Unbelievable (Netflix)

Nog zo’n miniserie waarvan je liever had gehad dat ze niet waargebeurd was: ‘Unbelievable’, waarin een jong meisje gruwelijk verkracht wordt maar nauwelijks gehoor krijgt bij de politie. Integendeel, rechercheurs minimaliseren eerst haar verhaal en trekken daarna haar getuigenis in twijfel zodat Marie uiteindelijk zélf een proces aan haar been krijgt wegens het indienen van een valse aanklacht. Pas jaren later, als de dader nog slachtoffers heeft gemaakt en twee niet toevallig vrouwelijke agenten zich in de zaak vastbijten, volgt er voor het meisje toch nog een minieme vorm van gerechtigheid.

The Crown (Netflix)

Beeld Des Willie/Netflix

‘The Crown’ puurt al sinds 2016 superieure soaptelevisie uit alle schandalen aan het hof van de Britse koninklijke familie, maar het vierde seizoen, verschenen in november 2020, was het voorlopige hoogtepunt. Dankzij het huwelijk van prins Charles en lady Diana natuurlijk, waarvan de makers de lange en woelige desintegratie haarscherp in beeld brachten. De eetstoornis van lady Di! De gepijnigde blikken van Charles! De schaduw van Camilla Parker-Bowles!

Chernobyl (Streamz)

Chernobyl Beeld HBO

Het oneindige gedoe over de kernuitstap is een goeie tweede, maar het allerbeste drama over kerncentrales blijft toch ‘Chernobyl’, de HBO-reeks uit 2019 over de ontploffing in de reactor van het Russische Tsjernobyl in 1986. Visueel verbluffend en nagelbijtend spannend maar ook actueel: wie drie jaar en een pandemie later nog altijd gelooft dat bureaucratische starheid of wantrouwen tegenover wetenschappers enkel in de Sovjet-Unie van de jaren 80 bestonden, heeft toch niet goed opgelet.

Mrs America (Disney+)

Beeld BBC/FX/Sabrina Lantos

Het moet van ‘The West Wing’ geleden zijn dat een stoffig onderwerp als ‘amendementen’ zulke meeslepende televisie opleverde als in ‘Mrs America’. Tweevoudig Oscarwinnares Cate Blanchett speelt Phyllis Schlafly, een bij ons nagenoeg onbekende vrouw met een grote impact op het Amerika van de laatste decennia. Schlafly trok in de jaren 70 ten strijde tegen het Equal Rights Amendment, dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de grondwet zou verankeren, en tegen wat zij beschouwde als het verdorven linkse en feministische Amerika. Ze lag zo aan de basis van de conservatieve beweging die in de jaren 80 onder Ronald Reagan tot bloei zou komen en ook een belangrijke rol speelde in de verkiezing van Donald Trump: Schlafly’s laatste boek, in september 2016 postuum verschenen, heette niet toevallig ‘The Conservative Case for Trump’.

Somos (Netflix)

Beeld Ricardo Jardon / NETFLIX

Indrukwekkend eerbetoon aan de inwoners van Allende, een klein Mexicaans dorpje aan de grens met de Verenigde Staten dat begin 2011 door een lokaal drugskartel van de kaart werd geveegd tijdens een wraakactie tegen enkele overlopers. Niet zo meeslepend als ‘Narcos’ maar wel een welgekomen aanvulling bij die reeks, die laat zien wie de echt onschuldige slachtoffers van de ‘war on drugs’ zijn.