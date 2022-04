Nele geëlimineerd: ‘Ik had iedereen wijsgemaakt dat ik in het klooster ging’

‘Wij vallen al eens graag.’ Met die woorden leerde Vlaanderen juffrouw Nele (en meteen ook dochter Marie) kennen, en wat bleken ze profetisch. Haar tête-à-tête met de Canarische bodem bleef niet zonder gevolgen, een spierscheur luidde het verdict van de Spaanse dokter. Daarom nam ze vrijwillig een stap terug, maar geen te grote, waarschuwde kinesist Philippe nog snel.

NELE «Eigenlijk was die val het probleem niet, ik bezeerde me al tijdens de sprint, en dáardoor ben ik dan gevallen. Ik had direct door dat dit geen klein pijntje was.»

HUMO Is er sindsdien al enige beterschap te merken in dat kobaltblauwe bovenbeen?

NELE «Ik ben helemaal hersteld! Het was een stevige spierscheur en tot eind februari ging ik wekelijks naar de kinesist, maar nu zijn we weer helemaal klaar om een sprintje in te zetten. Of toch maar niet (lacht).»

HUMO Je moest de laatste opdracht uitzitten, werd je beslissing om te stoppen daar gemaakt?

NELE «Deels. ‘s Ochtends maakte iemand een opmerking over mijn been - het zag er ook écht heel lelijk uit. Toen begon het te dagen, want ik wist dat als ik naar de dokter ging, het game over was. En die gemiste proef speelde natuurlijk mee, dat was gewoonweg niet fair tegenover de groep, op die manier speel je geen spel.»

Beeld sbs

HUMO Met dat lerarentekort was het niet evident dat je je klas drie weken achterliet. Hoe heb je dat toch klaargespeeld?

NELE «Aha, dat is een grappig verhaal. Iedereen hoort dat ik in de afleveringen een nogal bijzonder stemgeluid heb. Die heesheid speelt me al even parten en als alibi had ik dus verzonnen dat ik mij zou laten opereren en bijgevolg drie weken verplicht in een stilteklooster zou doorbrengen. Uiteraard kreeg ik na mijn terugkomst vooral de opmerking dat mijn operatie toch niet zo een succes moet zijn geweest (lacht).

»Mijn klas was trouwens erg enthousiast nadat bekend werd dat ik meedeed, maar na aflevering één moest ik hen toch meer dan eens verklaren waarom ik die vrijstelling, die er uiteindelijk geen bleek te zijn, uit de kooi had genomen.»

HUMO Een actie die ook bij je medekandidaten op onbegrip kon rekenen. Wat een idee ook om al meteen voor jezelf te kiezen.

NELE «Toen Gilles vertelde dat wij daar niet zomaar stonden, maar waren uitgekozen door de mol omdat wij alle vier voor een vrijstelling zouden gaan, was dat als een rode lap op een stier. Ik ging ervan uit dat iedereen hetzelfde van plan was, dus was het een zaak om eerst te zijn. Geen populaire beslissing, maar voor mij is het altijd een spel geweest. En dat wordt gespeeld met de info die je op dat moment hebt.»

HUMO Een gastrol was weggelegd voor steracteur Frank Focketyn, hoe was zijn acteercursus?

NELE «Dat was één van mijn topmomenten van het programma! Een ongelooflijke ervaring. Wie kan vertellen dat hij op het podium heeft gestaan met deze klasbak? En die film waarin hij ons allemaal analyseerde, was heel leuk om te zien.»

Beeld sbs

HUMO Je medekandidaten vielen evenzeer uit de lucht bij je exit. Had je hen niets verteld?

NELE «Niemand wist ervan. Ik ben in de cinema blijven zitten tot het einde omdat ik toen al had beslist de vragenlijst niet in te vullen. Erna heb ik de ploeg aangesproken, het was duidelijk dat ik niet verder kon, en zij hebben me enorm goed begeleid om die beslissing te nemen. Toen ik wegreed hebben ze de rest ingelicht. Ook belangrijk, want zo kregen zij geen info over hoe goed hun eigen antwoorden waren.»

HUMO Vervulde de mol-reis al je verwachtingen?

NELE «Volledig! Wat. Een. Avontuur.

»Alleen had ik de vermoeidheid wat onderschat. Alles gebeurt op een verschroeiend tempo en er waren weinig uurtjes slaap, die je ook niet ten volle kon benutten omdat je bezig was met de dag te overdenken. Een echte uitputtingsslag, en niet alleen bij mij. Iedereen had wel eens een dipje.»

HUMO Een kleine opoffering voor een groot avontuur.

NELE «Absoluut. Mijn broer is twee jaar geleden overleden en wij hebben van hem de wijze raad gekregen dat we alle kansen moeten pakken en vooral genieten. Omdat ik in het onderwijs sta, heb ik nooit overwogen om mee te doen, maar toen ik vorig jaar zag verschijnen dat het de laatste dagen waren om je in te schrijven, heb ik dat heel impulsief toch gedaan. Mijn verhaal was begonnen...»

HUMO En kreeg ondertussen een mooi einde. Bedankt!