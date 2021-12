Net als uitstekende patisserie, kende Wim Opbrouck in de finale van ‘Bake Off Vlaanderen’ geen gelijke meer inzake luchtigheid

‘Al wat vloeibaar is, wordt afgewerkt,’ zei Wim Opbrouck, die binnen het kader van ‘Bake Off Vlaanderen’ al even geen gelijke meer kent inzake luchtigheid. Bij nader inzien bleek die mededeling dan toch geen variatie op het aloude weetje dat alles van waarde weerloos is – een tweet van Lucebert, dacht ik. Dat hoefde tegelijk niet te verbazen, zo midden in de finale van een bakconcours waarin drie kandidaten na een traditioneel goedschikse selectieprocedure weer stonden te bakken alsof hun leven ervan afhing, of op zijn minst een culinair georiënteerd Instagram-account. Misschien wel een kookboek of twee.

Op plompverloren woensdagavonden kan ik dikwijls niet anders dan richtingloos aanspoelen bij ‘Bake Off Vlaanderen’, waardoor ik bij hun aantreden al enigszins bekend was met de finalisten. Vooral de deelname van de Italiaanse Enza was me daardoor bijgebleven, en dan vooral hoe haar mediterrane oorsprong in dit programma gaandeweg was uitgegroeid tot leitmotiv. Op tijd en stond kraaide ze ter lering en vermaak een rake Italiaanse leuze uit, of sprak ze het van keukeneiland tot keukeneiland zwervende jurybestand aan in de taal van ’r voorvaderen. Zulke doorgedreven profilering komt je zelden duur te staan in ‘Bake Off Vlaanderen’, als ze al niet volmondig aangemoedigd wordt. Je moet al die keukenschorten op één of andere manier uit elkaar kunnen houden thuis.

Het gevoel de finale gehaald te hebben viel met geen woorden te beschrijven, vertelde Enza, alvorens anders wel een aardige poging te doen met ‘Ik ben gelukkig, ik ben opgewonden’. Toen er als hors-d’oeuvre op staande voet en in geen tijd een baksel bereid diende te worden met thee of koffie als hoofdbestanddeel, zou dat uiteraard Italiaanse koffie worden bij Enza: van die keuze deed ze kond in het Italiaans terwijl ze druk in de weer was met een percolator. De zoetigheid die daaruit moest voortkomen, zou de naam ‘Il dolce far niente’ meekrijgen. Kandidate Stephanie, misschien wel vanuit competitief oogpunt, had er evenwel ook voor geopteerd om haar creatie van een Italiaanse roepnaam te voorzien. ‘La dolce vita’. ‘Wat is cliché in het Italiaans?’ vroeg ik me af. Thibaut, de derde finalist, bleek ook al Italiaanse koffie te hebben in zijn baksel. Het werd bitsig, kortom.

Diezelfde Stephanie was eerder deze jaargang al de eerste kandidate geworden die vier keer als beste gehuldigd werd door juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender, wat ter hoogte van de finale de spanning natuurlijk ook niet noodzakelijkerwijs ten goede kwam. Weinig verrassend werd het Stephanie en niemand anders die won aan het eind. Een Instagram-account zal haar deel zijn. Misschien een kookboek of twee. Haar zege behaalde Stephanie door onder meer met verve een perzik te bakken die bij nader inzien geen perzik was, maar een taartje. ‘Illusie van perzik’ werd die trompe-l’oeil genoemd: een technisch huzarenstukje dat volgens Regula Ysewijn ‘echt wel next level’ was – Bake Off Vlaams voor ‘heel moeilijk’. Voedsel dat eruitziet als ander voedsel heet trouwens een dingetje te zijn onder patissiers. ‘Onder patissiers’: doe ik zomaar een idee op voor een roman.