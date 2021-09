Netflix-baas onthult kijkcijfers: nieuwe hit bedreigt ‘Bridgerton’

Geheel tegen de traditie van Netflix in heeft co-CEO Ted Sarandos inzage gegeven in de kijkcijfers van de streamingreus. ‘Bridgerton’ is wereldwijd de populairste serie, ‘Birdbox’ en ‘Extraction’ de meest bekeken films.

Ted Sarandos gaf uitleg op Code Conference, een door Vox Media georganiseerd forum waar verschillende protagonisten uit de techindustrie (Elon Musk om maar iemand te noemen) hun zeg komen doen. De Netflix-baas had twee slides meegebracht: de eerste met het aantal accounts dat ten minste 2 minuten gekeken had van een film of serie in de eerste 28 dagen na de release ervan, de tweede met het totaal aantal gestreamde uren per film of serie in de eerste 28 dagen.

Wat blijkt? Volgens beide telmethodes is het eerste seizoen van ‘Bridgerton’ de populairste serie op Netflix. Vergelijken we de tabellen van de series verder, dan valt op dat zeer veel mensen series als ‘Lupin’, ‘The Witcher’, ‘Tiger King’, ‘The Queen’s Gambit’, ‘Emily in Paris’ en ‘Sex/Life’ een kans hebben gegeven door er minimaal twee minuten naar te kijken, maar dat geen van die series opduiken in de top 10 van langdurigst gestreamde series. Daarin is wel plaats voor ‘13 Reasons Why’, ‘You’ en ‘Ginny & Georgia’. Naast ‘Bridgerton’ komen enkel grote hits als ‘La casa de papel’ (in de tabel aangeduid als ‘Money Heist’) en ‘Stranger Things’ in beide toplijsten voor.

Het is trouwens niet onwaarschijnlijk dat ‘Bridgerton’ binnenkort alweer plaats moet ruimen aan de top van de rangschikking. Het Zuid-Koreaanse ‘Squid Game’ – waarvan ook wij fan zijn – is volgens Sarandos namelijk goed op weg naar een kijkcijferrecord.

(Tekst gaat verder onder de tabellen)

Netflix kijkcijfers Beeld Netflix

Netflix kijkcijfers Beeld Netflix

Een blik op de best bekeken films leert dat ‘Extraction’ (2020) en ‘Bird Box’ (2018) er volgens beide telmethodes boven uitsteken. Verder valt op dat de twee film-top 10’s meer met elkaar overeenstemmen dan die van de series. ‘The Irishman’ (2019) duikt hoog op in de langdurigst gestreamde films, maar niet in de top 10 van vaakst aangeklikte film, wat wellicht veel te maken heeft met de uitzonderlijk lange speelduur – 209 minuten! – van het misdaaddrama van Martin Scorsese.