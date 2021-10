Netflix: Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort

Nu de bijzondere Zuid-Koreaanse reeks ‘Squid Game’ alle aandacht opeist, zouden we haast vergeten dat Netflix ook nog andere titels aanbiedt. In de komende twee weken wordt er uitgepakt met enkele interessante nieuwe titels: van sitcom over highschoolhorror tot een Nederlands oorlogsdrama. Een overzicht!

Deze titels verdwijnen binnenkort van Netflix:

In de komende twee weken moeten we slechts van drie titels afscheid nemen. Slecht nieuws voor liefhebbers van Lady Di: ‘The Story of Diana’ zal vanaf maandag 4 oktober niet meer te zien zijn. De waaghalsreality van ‘Stunt Science’ zal verdwijnen op 14 oktober, net als het nostalgische ‘Once Upon a Time… Life’, waar wij als koter véél uit opgestoken hebben. Educate yourself, nu het nog kan!

Once upon a time... Life Beeld Netflix

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

La Venganza de las Juanas (seizoen 1)

SERIE Vijf Colombiaanse vrouwen ontdekken dat ze geboren zijn met exact dezelfde moedervlek. Wanneer ze samen in hun verleden beginnen graven om deze abnormaliteit te verklaren, stuiten ze op een gemeenschappelijk contact: een machtige politicus.

Voor fans van: ‘Sky Rojo’, ‘Big Little Lies’, ‘Pretty Little Liars’

Waarom kijken? Deze reeks is een remake van de serie ‘Las Juanas’ uit de jaren 90, die op IMDb maar liefst 8,3 scoort. Gebaseerd op slechts 93 recensies, echter.

Waarom skippen? Ook zonder het Spaans eigen te zijn kunnen we zien dat er in de trailer niet bijster goed wordt geacteerd.

Te zien vanaf woensdag 6 oktober

There’s Someone Inside Your House

FILM Een jonge Haitiaanse dame verhuist naar het Amerikaans dorp van haar oma om er rustig haar school af te maken. Dat is buiten een moordenaar gerekend (met bijzonder eng masker), die studenten één voor één afslacht en hun vuile was buitenhangt - figuurlijk.

Voor fans van: ‘Scream, ‘Riverdale’, ‘Stranger Things’

Waarom kijken? De producers van ‘Stranger Things’ zitten achter deze reeks, en dat laat zich in de trailer zo nu en dan merken.

Waarom skippen? Een Amerikaanse high school vol knappe mensen waar plots een moord gebeurt: erg origineel.

Te zien vanaf woensdag 6 oktober

Pretty Smart (seizoen 1)

SERIE Tot nu toe brak geen enkele Netflix-sitcom echt door, dus proberen ze het nog maar eens. Ditmaal op wel héél ouderwetse wijze: met lachband, erg Amerikaans ogende blondines, een domme knapperd en - uiteraard - een clichématig geportretteerde homo. Lachen geblazen!

Voor fans van: ‘The Big Bang Theory’, ‘How I Met Your Mother’, ‘Crazy Ex-Girlfriend’

Waarom kijken? Je hoeft er geen enkele hersencel voor in gang te zetten.

Waarom skippen? Lees onze beschrijving hierboven nog eens.

Te zien vanaf vrijdag 8 oktober

The Baby-Sitters Club (seizoen 2)

SERIE Tweede seizoen van de tienerreeks die onze recensent vorig jaar met verstommig sloeg. Het opzet is nochtans erg simpel: een paar jonge Amerikaanse meisjes richten samen een babysitbedrijfje op. Er is concurrentie. Er zijn gescheiden ouders. Er is tienerverdriet.

Voor fans van: ‘Never Have I Ever’, ‘To All The Boys I’ve Loved Before’, ‘Anne’

Waarom kijken? ‘De reeks is grappig, empathisch en moeiteloos divers, en vaak oprecht ontroerend, zonder dat ze sentimenteel of melig wordt’, aldus onze man.

Waarom skippen? Het is en blijft een kinderreeks.

Te zien vanaf maandag 11 oktober

The Babysitter's Club Beeld Netflix

Convergence: Courage in a Crisis

DOCU De Brit Orlando von Einsiedel won in 2017 de Oscar voor de beste korte documentaire met ‘The White Helmets’, over een groep vrijwillige reddingswerkers in Syrië. Nu maakte hij voor Netflix een lange docu over de onbezongen helden die in de frontlinie stonden tijdens de coronacrisis.

Voor fans van: ‘The White Helmets’, ‘Period. End of sentence’, ‘Kinderziekenhuis 24/7’

Te zien vanaf dinsdag 12 oktober

Convergence: Courage in a Crisis Beeld Netflix

You (seizoen 3)

SERIE Ondertussen al de derde jaargang van de stalkerserie die het in 2018 bijzonder goed deed. Door acteurs te plukken uit de casts van ‘Pretty Little Liars’ en ‘Gossip Girl’ sprak de reeks vooral voormalige tienermeisjes aan. Hun crush Penn Badgley, adonis Dan uit ‘Gossip Girl’, vertolkt hier een creepy stalker, die in dit seizoen eindelijk gesetteld lijkt. Iets zegt ons dat hij toch weer akelige streken zal gaan uithalen.

Voor fans van: ‘Pretty Little Liars’, ‘Gossip Girl’, ‘Behind Her Eyes’

Waarom kijken? De reeks is bijzonder verslavend.

Waarom skippen? Maar daarom is het nog geen góéie reeks.

Te zien vanaf vrijdag 15 oktober

De Slag om de Schelde

FILM Deze WOII-film over een relatief onbekende slag aan de westerschelde is een van de duurste Nederlandse producties ooit. Door corona kwam de prent met enige vertraging in de zalen, en vanaf 15 oktober zal ‘ie ook te zien zijn op Netflix, dat co-producent is.

Voor fans van: ‘Zwartboek’, ‘Oorlogswinter’, ‘Soldaat van Oranje’

Waarom kijken? Tom Felton, de onweerstaanbare Draco Malfidus uit ‘Harry Potter’, speelt een Britse vliegenier. De vliegtuigscènes zien er trouwens indrukwekkend uit.

Waarom skippen? Zo spannend als opa’s oorlogsverhalen zal het wel niet worden.

Te zien vanaf vrijdag 15 oktober

Deze titels verschijnen ook op Netflix:

4/10 ‘On My Block (seizoen 4)’

6/10 ‘Bad Sport’, ‘Fifty Shades Freed’, ‘Baking Impossible’

7/10 ‘Sexy Beasts (seizoen 2)’

8/10 ‘The Last Airbender’, ‘Family Business (seizoen 3)’

12/10 ‘The Movies That Made Us (seizoen 3)’, ‘Mighty Express (seizoen 5)’, ‘Bright Samurai Soul’

13/10 ‘Fever Dream’

14/10 ‘Another Life (seizoen 2)’

15/10 ‘Du Sie Er & Wir’, ‘Little Things (seizoen 4)’