Netflix gebruikte zijn grootste budget ooit om in ‘Red Notice’ te lachen met het penisvormige hoofd van Dwayne Johnson

Tijdens de proloog van ‘Red Notice’, met een budget van tweehonderdmiljoen dollar de duurste Netflixproductie totnogtoe, vertelt een plechtige stem de interessante historie over de eieren van Cleopatra. En het moet zijn dat er ergens een geschiedkundige factchecker in ons schuilgaat, want wij konden het niet laten om na die proloog onmiddellijk de pauzeknop in te duwen en om op het internet te gaan checken of het waar is dat Marcus Antonius, de notoire Romeinse veldheer die het tweeduizend jaar geleden te pakken kreeg voor de Egyptische koningin Cleopatra, als blijk van zijn liefde en toewijding aan zijn geliefde drie met juwelen ingelegde eieren schonk. Spoiler: ‘t is hardgekookte lulkoek!

Die eieren zijn niet meer dan een zogeheten MacGuffin, een door de scenarist verzonnen achtergrondverhaaltje dat - net zoals de schatkaart uit ‘Romancing The Stone’ of de Arks Des Verbonds uit ‘Raiders of the Lost Ark’ - het verhaal vooruit moet stuwen. In één van de cruciaalste actiesequenties proberen een FBI-agent (Dwayne Johnson) en een kunstrover (Ryan Reynolds), die de handen in elkaar hebben geslagen, zich tijdens een gemaskerd bal in een imposante villa toegang te verschaffen tot een zwaarbewaakte kluis waarin zich één van Cleopatra’s eieren bevindt. In een vloeiende beeldmontage zien we hoe het duo diverse alarmsystemen omzeilt: een laptop wordt opengeklapt, een uurwerkschermpje licht op, iets zegt ‘Piep-piep!’, vingers swipen in closeup over een scherm, vingers toetsen in closeup een cijfercombinatie in, iets zegt ‘Bliepbliep!’, iemand plaatst een vingerafdruk op een smartphone, en hoe dichter ze de kluis naderen, hoe luider het ‘Mission: Impossible’-achtige deuntje op de geluidsband weerklinkt.

Vlotjes gefilmd, dat wel, maar spannend kun je de inbraak niet noemen en bovendien hebben we dit soort beeldmontages al duizend keer gezien in andere heistmovies. En ziedaar het probleem: ‘Red Notice’ teert bijna volledig op situaties, scènes en taferelen die ons hetzelfde deden uitroepen wat Neo zei toen hij in ‘The Matrix’ voor de tweede keer die zwarte kat voorbij zag komen: ‘Hm, déjà vu!’ Goed, dat verhaal van die eieren klinkt nog origineel, maar voor de rest is het gemakkelijker om een naald in een hooiberg te vinden dan een creatief idee of een frisse scène in ‘Red Notice’.

Soms lijkt het wel alsof er aan ‘Red Notice’ zelfs geen scenarist aan te pas is gekomen, maar lijkt het eerder alsof de producenten de scripts van oudere blockbusters in de computer hebben ingevoerd en daar vervolgens via een reeks algoritmes een soortgelijk scenario uit hebben laten recycleren: een beetje ‘Mission: Impossible’, een snuifje ‘National Treasure’, een schopvol James Bond, een hele hap uit ‘Raiders of the Last Ark’ - en klaar, daar spuwt de printer al het script van ‘Red Notice’ uit!

Het voordeel voor Netflix is dat ‘Red Notice’ op de maat is gesneden van zowat alle categorieën die je op de homepage van de streamingdienst terugvindt (Comedy, Actie, Thriller, Race Tegen De Klok-Actie, Actie Met Gal Gadot, Onlangs Toegevoegd, Alleen Op Netflix, Omdat Je Army Of Thieves Hebt Bekeken, Leuke Duo’s, Beste Keuze Voor U, Penishumor Met The Rock, Afknappers Die Garant Staan Voor Twee Verloren Uren), zodat de abonnee de titel de komende tijd nauwelijks zal kunnen ontwijken. Gelukkig zorgt het grappige samenspel tussen Reynolds en Johnson - net een kibbelend getrouwd koppel - af en toe nog voor een zwak opstootje van fun: wanneer Reynolds zijn partner toebijt dat zijn achterhoofd op een reusachtige penis lijkt, kun je alleen maar proestlachen en denken: ‘’t Is verdorie nog waar ook!’. Ook de grap met het leren jasje en de naakte koe vonden we nog hilarisch, maar voor de rest ruiken de eieren van Cleopatra vooral bedorven.