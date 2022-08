‘Netflix is te goedkoop’: professor communicatiewetenschappen over dalende populariteit van de streamingdienst

Disney steekt Netflix voorbij als grootste streamingplatform. Dat blijkt uit de cijfers van het afgelopen kwartaal van het aantal abonnees. Ondanks het succes draaien streamingdiensten verlies. ‘Ze zijn te goedkoop’, concludeert Tom Evens, professor communicatiewetenschappen (UGent).

Jarenlang was Netflix de enige grote streamingdienst. Hoe komt het dat Disney Netflix nu al te boven gaat?

TOM EVENS: “Disney zelf is zo’n twee jaar geleden begonnen als een erg sterk merk. Iedereen kent het en associeert het met kwaliteit. Daarbij heeft Disney ook meerdere diensten: Disney+, sportstreamingdienst ESPN+ en Hulu, dat ook klassieke tv-kanalen tegen betaling aanbiedt. Daarnaast hebben ze zelfs nog Hotstar in India, dat onder andere de daar erg populaire cricketsport uitzendt. Disney trekt zo een enorm breed publiek aan: fans van Disneyfilms, sportliefhebbers en klassieke televisiekijkers. Netflix heeft maar één dienst en kent tegenwoordig een zeer matige groei, waardoor het voor Disney mogelijk was om Netflix voorbij te steken.”

Waaraan ligt die matige groei?

EVENS: “Netflix heeft de mensen bereikt die het kon bereiken. Het zou kunnen dat dit ook enigszins te maken heeft met de economische situatie waarin we zitten. Alles wordt duurder. Mensen moeten besparen, waardoor er weleens een abonnement kan sneuvelen. Al blijft de voornaamste reden dat Netflix zijn plafond heeft bereikt.”

Waaraan heeft Disney zijn succes te danken?

EVENS: “Diversificatie. Disney heeft enorm veel bedrijfsonderdelen: themaparken, klassieke televisiekanalen, vier streamingdiensten en intellectual properties. Dat zijn figuren en merken die ze op verschillende manieren exploiteren, zoals Mickey Mouse. Denk maar aan al de films, knuffels en spelletjes. Voor hen maakt het niet uit of je een pluchen Mickey koopt, naar een themapark gaat of een abonnement van Disney+ aanschaft. Dankzij al die verschillende inkomstenbronnen hoeft Disney+ zelfs niet noodzakelijk rendabel te zijn.”

Opmerkelijk is dat Disney ook Vlaamse titels streamt. Heeft dat een invloed?

EVENS: “We zien dat streamingdiensten steeds meer lokale content aanbieden. Dat komt omdat verschillende Europese lidstaten eisen dat streamingdiensten investeren in lokale producties. Daarbij is het ook voordelig voor streamingdiensten aangezien ze zo een groter publiek aantrekken. De kunst is om de lokale producties zo te maken dat ook zij een wereldwijd succes worden. Denk maar aan Squid Game van Netflix. De serie was gericht op een Zuid-Koreaans publiek maar veroverde al snel de wereld. Of dat ook voor een Vlaamse titel mogelijk is, betwijfel ik. Daar is Vlaanderen toch wel echt te klein voor.”

Vanaf 8 december zullen Amerikaanse abonnees die geen reclame willen bijna 3 euro meer moeten betalen voor Disney+. Leidt dat tot extra inkomsten of juist tot minder abonnees?

EVENS: “Dat zal geen negatieve invloed hebben. De meeste mensen zullen simpelweg de reclame erbij nemen zonder meer te betalen. Disney zal de reclame ongetwijfeld op een slimme manier integreren, bijvoorbeeld als spotjes van 30 seconden voor of na een aflevering. Het zal veel minder opdringerig zijn dan de langdurige reclame die onaangekondigd onze aflevering of film onderbreekt op televisie. Mensen die absoluut geen reclame willen, zullen meer betalen en zorgen voor extra inkomsten. Net als de reclame zelf.”

In 2024 verwacht Disney dat de streamingdienst winstgevend zal zijn. Zal dat lukken?

EVENS: “Disney+ draait verliezen en probeert extra inkomsten te genereren, door reclame en duurdere abonnementen. Of ze zo het tij kunnen keren tegen 2024, valt af te wachten. Het is een enorm ambitieuze doelstelling.

“Daarbij is het voor Disney geen ramp als dit niet lukt. Zij kunnen de verliezen compenseren. Voor Netflix en andere streamingdiensten zijn de verliezen wel problematisch. Die verliezen tonen eveneens aan dat streamingdiensten te goedkoop zijn. We betalen slechts 10 euro in de maand voor een overvloed aan content. Vergelijk dat maar eens met een dvd waar we vroeger 20 euro voor neertelden.”

(DM)