Netflix komt met ‘Kaleidoscope’, een serie die je in willekeurige volgorde kunt bekijken

Op nieuwjaarsdag verschijnt de gloednieuwe Netflix-serie ‘Kaleidoscope’, en dat belooft een bijzondere release te worden. Volgens de streamingsdienst maakt het immers niet uit in welke volgorde je de acht afleveringen bekijkt. Ze zijn niet eens genummerd, maar zijn vernoemd naar kleuren.

Ambitieus klinkt het zeker, het format van de nieuwe Netflix-serie. Je kan alle afleveringen in willekeurige volgorde bekijken, waardoor iedereen ook een ander beeld krijgt van het verhaal. De serie focust op een groep criminelen die maar liefst 25 jaar lang een overval plannen op een ‘onbreekbare’ kluis - en die uiteindelijk ook uitvoeren. Maar een beetje rebelse kijker kan er dus ook perfect voor kiezen om de aflevering over de overval als eerste te bekijken, en pas daarna de rest. Volgens Netflix maakt dat niets uit en kan je in elke mogelijke kijkvolgorde het verhaal goed begrijpen.

De afleveringen van ‘Kaleidoscope’: Yellow: 6 weken voor de overval

Green: 7 jaar voor de overval

Blue: 5 dagen voor de overval

Violet: 24 jaar voor de overval

Orange: 3 weken voor de overval

Red: De ochtend na de overval

Pink: 6 maanden na de overval

White: De overval

Het plot van de non-lineaire serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 2012, toen in de nasleep van Hurricane Sandy in New York een kluis van een gebouw op Wall Street overstroomde en een heleboel obligaties op mysterieuze manier verdwenen - ter waarde van zomaar eventjes 70 miljard dollar. Het vermiste geld is - verrassend! - nooit meer teruggevonden.

De grootste naam in de cast is ongetwijfeld Giancarlo Esposito, bekend van zijn rol als Gus in ‘Breaking Bad’. Schrijver en executive producer van dienst is Eric Garcia, daarbij een handje geholpen door niemand minder dan Ridley Scott.