Netflix schrapt acteur Percy Hynes White uit ‘Wednesday’ na beschuldigingen van seksueel misbruik

Op het internet was personage Xavier Thorpe razend populair tijdens het eerste seizoen van ‘Wednesday’, maar toch zal hij niet te zien zijn in het tweede seizoen van de Netflix-hit. Acteur Percy Hynes White (21) werd uit de serie geschreven na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat bevestigt een bron aan ‘The Daily Mail’.

De ‘Wednesday’-acteur werd begin dit jaar op Twitter door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Een van de vrouwen beweerde door Percy seksueel te zijn misbruikt op een feestje dat hij organiseerde in Toronto. Ook probeerde hij naar verluidt bewust vrouwen dronken te krijgen, zodat hij seks met hen kon hebben.

De acteur ontkende alle beschuldigingen in zijn verhaal op Instagram. ‘Begin dit jaar is iemand begonnen met foutieve informatie over mij te verspreiden. Als gevolg hebben zelfs mijn vrienden doodsbedreigingen ontvangen. Ik heb deze persoon nog nog nooit ontmoet. Deze geruchten kloppen niet. Bovendien werd mijn vriendin Jane ten onrechte afgeschilderd als een slachtoffer. Haar pogingen om de zaken recht te zetten, werden vervolgens genegeerd.’

‘Het is verontrustend om te weten dat deze informatie mensen van streek heeft gemaakt. Ik ben dankbaar voor iedereen die me heeft bijgestaan ​​​​en mij geholpen heeft om de feiten te delen, maar dit moet stoppen.’

Beeld Instagram: percy

Fans van de Netflixserie riepen - van zodra de beschuldigingen aan het licht kwamen - om de acteur uit het komende tweede seizoen te schrappen, en het lijkt erop dat de streamingdienst gehoor gaf aan die oproep. Een bron dicht bij de familie van Hynes liet aan ‘The Daily Mail’ weten dat Percy niét langer te zien zal zijn in de Tim Burton-reeks als zijn personage Xavier Thorpe, de populairste love interest van Wednesday Addams (Jenna Ortega).

‘Percy is een geweldige jongeman, dat is de waarheid’, aldus de insider. ‘Het is een schande dat Netflix hem uit de show schrapt. Het waren gewoon valse geruchten. Het klopt gewoon niet.’