Netflix stopt al na één seizoen met ‘1899’ en annuleert ook deze series

Tientallen Netflix originals krijgen in 2023 een vervolg op de streamingdienst, van ‘The Lincoln Lawyer’ tot ‘Black Mirror', van ‘Sweet Tooth’ tot ‘Top Boy’, maar geruisloos wordt ook de ene na de andere serie stopgezet. Omdat de kijkcijfers wat tegenvielen, de kosten te hoog waren, de kwaliteit te laag, of gewoon omdat niet elke serie zo'n Netflixhit als bijvoorbeeld ‘Wednesday’ kan worden. Al krijgt die laatste serie wellicht ook geen vervolg op de streamingdienst.

Deze series sneuvelden de afgelopen tijd:

‘1899'

‘We hadden graag nog een tweede en derde seizoen gemaakt, maar het mocht niet zo zijn,’ aldus de makers van de mysterieuze en beklemmende reeks ‘1899', die eerder al het geliefde 'Dark’ maakten. De reeks verscheen eind november op de streamingdienst en werd sindsdien wereldwijd bijna 90 miljoen uur bekeken. Netflix heeft voorlopig geen reden van annulering gegeven. Al 14.000 kijkers tekenden ondertussen een petitie om de streamingdienst op andere gedachten te brengen.

‘The Midnight Club’

Een horrorserie die maar niet echt eng wist te worden. Het einde van het eerste seizoen hintte sterk op een vervolg, maar Netflix besloot eind vorig jaar dat de serie in de prullenbak gaat. Bedenker Mike Flanagan, die eerder scoorde op de streamingdienst met ‘The Haunting of Hill House’, ‘The Haunting of Bly Manor’ en ‘Midnight Mass’, besloot vervolgens ook te vertrekken bij Netflix.

‘Warrior Nun’

De Netflix-fantasytienerserie ‘Warrior Nun’, over een geheim genootschap van kloosterzusters dat het opneemt tegen de Duivel in al zijn gedaantes, kreeg in november nog een tweede seizoen, maar eind december werd bekend dat het daar bij blijft. Het tweede seizoen stond nog wel even in de top 10 best bekeken titels op de streamingdienst, maar waarschijnlijk bleef het aantal kijkers toch wat achter bij de hoge kosten die special effects van de serie met zich meebrengen.

Ook geannuleerd de afgelopen maanden:

Comedyserie ‘Blockbuster', thriller ‘Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself’, sciencefictionreeks ‘The Imperfects', horrorserie ‘Resident Evil’, rechtbankdrama ‘Partner Track’ en tienershow ‘Fate: The Winx Saga’.

Seizoen 2 van 'Wednesday’ misschien niet op Netflix

Deze komische horrorserie over de getroebleerde tiener Wednesday mag dan de grootste Netflixhit zijn van de voorbije maanden, de serie zal misschien niet terugkeren op de streamingdienst. De productie van de reeks is in handen van MGM Studio's, en afgelopen jaar werd bekend dat die studio fuseert met Amazon. Aangezien Amazon haar eigen streamingdienst heeft, Prime Video, is het niet ondenkbaar dat de show in de toekomst daarheen zal verhuizen.