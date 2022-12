Netflix-thriller ‘Treason’ verliest nog sneller zijn geloofwaardigheid dan dat Conner Rousseau door Molenbeek racet

Een kind wordt onder schot gehouden door een sluipschutter, een rechter van het hooggerechtshof wordt gechanteerd met foto’s van zijn veel jongere minnares en iemand krijgt op restaurant een whiskey geserveerd met een dosis gif en zakt zieltogend in elkaar: de nieuwe Netflix-thriller ‘Treason’ laat er in de eerste minuten weinig gras over groeien.

De man die meer in zijn whiskey heeft gekregen dan het water waar hij om gevraagd had, is Sir Martin Angelis, hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI6. Op het moment dat hij het drankje achterover slaat, zit zijn rechterhand Adam Lawrence in de klas van zijn zoontje uit te leggen wat zijn job inhoudt en hoe de grote baas van MI6 ‘C’ wordt genoemd - van ‘Control’. Hij is nog maar net uitgesproken of hij krijgt een telefoontje om te melden dat hij de plek van Angelis in moet nemen.

Maar al snel wordt duidelijk dat de nieuwe MI6-chef wel erg goed bevriend is met de jongedame die Angelis in het restaurant zijn whiskey heeft gegeven en daarna begint een verhaal vol mogelijke dubbelspionnen, mapjes met gevoelige informatie en liquidaties. Niet alleen het leven van Lawrence loopt gevaar maar ook dat van zijn gezin: de scène met het kind in het begin speelt zich af vijf dagen na de aanslag op Angelis en het jongetje in kwestie is de zoon van de nieuwe ‘C’.

Meer weggeven zou zonde zijn want ‘Treason’ steunt in de eerste plaats op een mysterieuze en bochtenrijke plot. Het moet wel gezegd dat de geloofwaardigheid nog sneller uit de reeks wegvloeit dan dat Conner Rousseau door de straten van Molenbeek racet. Dat Lawrence enkele uren nadat zijn voorganger op een haar na is vergiftigd zomaar op zijn eentje op onderzoek kan uittrekken, als hoofd van MI6 dan nog, valt moeilijk te geloven. En ook de beveiliging van zijn gezin is lang niet zo waterdicht als je zou verwachten wanneer het hele staatsapparaat in een verhoogde staat van paraatheid is gebracht. Boven op die ongerijmdheden heeft de serie zeker in het begin ook enkele bijzonder slecht geschreven scènes: een dialoog als ‘We zijn klaar hier’ - ‘Neen, we zijn nog maar net begonnen!’, ik had niet gedacht dat je daar nu nog mee zou durven af te komen.

Als je je daar echter niet te hard aan ergert, valt er wel wat plezier te beleven. Alle ingrediënten die je mag verwachten in een spionagethriller zijn aanwezig: de Amerikanen én de Russen doen mee, er zijn geheime afspraken in garages of naast de diepvriesgroenten van de supermarkt en het complot dat gaandeweg wordt blootgelegd reikt natuurlijk helemaal tot de top: alles ontvouwt zich op een moment dat er beslist wordt wie de nieuwe Britse premier zal zijn. Bovendien zijn enkele plotwendingen echt verrassend, al komt dat ook wel doordat ze soms niet helemaal logisch in elkaar zitten. Eigenlijk doet ‘Treason’ helemaal denken aan een andere actiethriller waarmee Netflix een paar jaar geleden een hit scoorde: ‘Bodyguard’, ook zo’n reeks die inhoudelijk niet echt veel voorstelde en waar je niet te hard over mocht nadenken maar die je moeilijk kon afzetten eenmaal je eraan begonnen was.

Een essentiële toevoeging tot de Netflix-catalogus is ‘Treason’ dus niet maar om een regenachtig namiddagje in de kerstvakantie te vullen kan de reeks wel volstaan. Mocht u meer tijd te vullen hebben en op zoek zijn naar een echt meesterwerk over het leven van spionnen en hun gezinnen, dan raden we u van harte ‘The Americans’ op Disney+ aan.