Netflix zal deze maand enkele grote titels verliezen

De tijd waarin Netflix nog heer en meester in streamingland was, lijkt inmiddels lichtjaren geleden. Disney+ maakte de voorbije jaren al een snelle inhaalslag, maar ook Amazon en Apple TV+ investeren inmiddels fors in nieuwe series én in het verwerven van de rechten van klassieke shows. Want hoe groot de ambities van alle streamingdiensten ook mogen zijn, er kan er maar ééntje ‘Friends’ in de catalogus hebben. En dat is niet langer Netflix.

Dat Netflix de rechten op ‘Friends’ is kwijtgespeeld aan HBO, die er 425 miljoen dollar voor betaalde, was al enige tijd bekend. Nu is ook duidelijk dat de populaire sitcom vanaf 30 september officieel zal vertrekken uit de catalogus van de streamingdienst. In de tussentijd haalde Netflix wel ‘The Office US’ binnen voor 500 miljoen dollar.

Eind september zal ook ‘The Big Bang Theory’ definitief van Netflix verdwijnen, waarvoor HBO naar verluidt een ontzagwekkende 600 miljoen dollar betaalde. HBO Max is niet te zien in België, maar een groot deel van het aanbod is wel beschikbaar binnen Streamz. Of ‘Friends’ en ‘The Big Bang Theory’ ook naar Streamz komen is nog niet bevestigd door de zender.

Volgens de website Netflixinbelgie verdwijnen ook de kleinere titels ‘Apaches’ en ‘Ad Vitam’ halverwege deze maand. Afgelopen week vertrokken een aantal bekende films als ‘Grease’ en ‘The Sum of All Fears’ geruisloos uit de catalogus.