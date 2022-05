Netflix zet veel grote titels stop. Deze series worden geannuleerd

Netflix, Disney, Apple en co voeren een harde strijd om de streamer en dat doen ze vooral door zo snel mogelijk zoveel mogelijk nieuwe televisieseries aan hun catalogus toe te voegen. Tegenover elke hitserie die de streamingdiensten lanceren staan tientallen titels die nooit het grote publiek bereiken en in stilte worden afgevoerd. Nu het aantal abonnees van Netflix voor het eerst in tien jaar is gedaald, staat het bedrijf onder behoorlijk wat financiële druk en wordt de bijl nog sneller bovengehaald. Dit zijn de opvallendste nieuwste slachtoffers van de streamingdienst.

‘Space Force’

Het had zomaar een hit kunnen worden, deze komedie over een ruimteleger, gebaseerd op een dwaas idee van Donald Trump, van de makers van ‘The Office US’: scenarist Greg Daniels en acteur Steve Carell, waarbij die laatste ook de hoofdrol op zich nam. Maar echt grappig werd het nooit, en wordt nu, na twee seizoenen, stopgezet.

‘The Baby-Sitters Club’ en ‘Pretty smart’

Nog twee komedies waar Netflix niet mee doorgaat: het onverwacht steengoede ‘The Baby-Sitters Club’ brak nooit echt door en krijgt geen derde seizoen meer. De zeer matige sitcom ‘Pretty smart’ werd ondertussen al na één seizoen geannuleerd, maar daar zal alleen de lachband om treuren.

THE BABY-SITTERS CLUB Beeld KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX

‘Batwoman’ en ‘Legends of Tomorrow’

De Amerikaanse televisiezender The CW stopt met twee goed besproken superheldenseries uit het DC-universum. Na drie seizoenen komt een eind aan ‘Batwoman’, hier te zien op Streamz, en ‘Legends of Tomorrow, hier op Netflix, krijgt geen achtste seizoen. Het zevende seizoen van die serie eindigde nog met een cliffhanger.

Hoofdrolspeler van 'Batwoman' Ruby Rose stapte zelf al na een seizoen op Beeld Streamz

‘Raising Dion’

Nog een superheldenserie die wordt stopgezet: Netflixoriginal ‘Raising Dion’, een serie die werd geproduceerd door Michael B. Jordan, die ook acteerde in de reeks, en draaide rond een kleine jongen met grote superkrachten. In België werd de serie niet onaardig bekeken en stond het bij de lancering meerdere weken in de top 10.

‘Pearl’

Behalve series die na een paar seizoenen worden geannuleerd, zet Netflix ook projecten stop nog voor ze gemaakt zijn. Opvallendste titel is ‘Pearl’, dat een animatiereeks voor kinderen moest worden, van de hand van hertogin Meghan Markle. De reeks zou gaan over een 12-jarig meisje die kennismaakt met verschillende invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis. Ook de animatieseries ‘Boons And Curses’ en ‘Dino Daycare’ werden deze week door de streamingdienst gecancelled in de productiefase.

