Nicole Kidman over ‘Being the Ricardos’: ‘Clowneske komedie, dát was voor mij een nieuwe uitdaging’

Lucy en Ricky Ricardo, de hoofdpersonages uit de Amerikaanse comedyreeks ‘I Love Lucy’, waren de Ross en Rachel van de jaren 50, een koppel waarvan het liefdesleven door vele miljoenen tv-kijkers druk werd besproken. Maar in tegenstelling tot David Schwimmer en Jennifer Aniston waren Lucille Ball en Desi Arnaz, die Lucy en Ricky speelden, destijds ook in het echt getrouwd, wat de verhalen op het scherm nog een extra dimensie gaf.

De nieuwe film ‘Being the Ricardos’ op Amazon Prime Video toont hoe realiteit en fictie bij de twee acteurs in elkaar overvloeiden, met twee hoofdrolspelers die nu minstens even beroemd zijn als Ball en Arnaz destijds: Nicole Kidman (54) en Javier Bardem (52).

– Je noemde dit de meest uitdagende rol uit je lange carrière. Lastiger dan ‘Big Little Lies’, waarin je personage huiselijk geweld overleeft?

NICOLE KIDMAN «Ja, toch wel. De druk was versmachtend, want Amerika is opgegroeid met ‘I Love Lucy’. We zaten bovendien met restricties vanwege corona. Regisseur en scenarist Aaron Sorkin (‘The West Wing’ en ‘The Trial of the Chicago 7’, red.) hecht dan nog uitzonderlijk veel belang aan het ritme van de dialogen. Javier en ik vergeleken de opnames meer dan eens met een hogesnelheidstrein zonder eindhalte. Maar kijk, ik heb volgehouden, want ik wilde deze bijzondere vrouw eer aandoen.»

– Je lijkt niet echt op Lucille Ball.

KIDMAN «Ik weet het. Toen mensen vernamen dat ík Lucille zou spelen, kreeg ik een stortvlaag van verwijten over me heen. Ik heb overwogen om ermee te kappen, maar Aaron wilde daar niets van weten: ‘Je hoeft er niet zoals zij uit te zien. Dit is geen foto, maar een schilderij.’ Ik bestudeerde elke aflevering van ‘I Love Lucy’, zodat ik me Lucilles gedrag exact kon inprenten. Die beroemde scène waarin ze druiven stampt? Honderd keer bekeken!»

– Wat heb je over haar geleerd?

KIDMAN «Ik was ferm onder de indruk van Lucille. Ze was verdomd slim, vocht tegen het patriarchaat en runde een eigen productiehuis, samen met haar man. Ze was een fenomenale actrice en danseres. Ze was meesterlijk in lichamelijke, clowneske comedy, wat voor mij een nieuwe uitdaging was, want ik sta gewoonlijk kaarsrecht op de set. O, voor ik het vergeet: ze had ook prachtige handen!»

– Het was Ball die haar man wilde voor de rol van Ricky Ricardo. Waarom?

KIDMAN «Omdat ze wist dat zij en haar echtgenoot een geweldige chemie hadden. Een geluk dat ze op elkaar konden rekenen, want het grote succes bracht ook heel wat laster met zich mee. Men verweet Lucille een communiste te zijn, Desi zou een minnares gehad hebben. Maar ze werkten goed samen, ook achter de schermen.»

– Waarom gingen Lucille Ball en Desi Arnaz dan drie jaar na ‘I Love Lucy’ uit elkaar?

KIDMAN «Daarvoor zul je naar onze film moeten kijken.»

– Flauw! Noem eens een vernieuwend idee uit ‘I Love Lucy’.

KIDMAN «Toen Lucille zwanger was, hebben de makers de zwangerschap in de sitcom geschreven: baanbrekend. Er keken meer Amerikanen naar de aflevering waarin ze beviel dan naar de inauguratie van president Dwight D. Eisenhower de dag nadien.»

– Wat zou wijlen Lucille Ball over ‘Being the Ricardos’ te zeggen hebben?

KIDMAN «Ze was een onverbeterlijke perfectionist, dus ik denk dat ze mij zou aanraden om het nog eens te proberen (lacht). Het was voor ons een geruststelling dat hun dochter Lucie de film mooi vond. We hebben haar zelfs aan het huilen kunnen brengen. Dat beschouw ik toch als een compliment.»

‘Being the Ricardos’ Vanaf 21 december op Amazon Prime Video

Bekijk hier de trailer: