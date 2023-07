Niels Destadsbader op zoek naar een hit, een zwarte agent bij de KKK en Tom Cruise in Zuid-Amerika: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘BlackKklansman’

Spike Lee verfilmt het ware verhaal van Ron Stallworth (John David Washington), een zwarte FBI-agent die in de jaren 70 telefonisch contact maakt met de KKK. Adam Driver is zijn collega, die fysiek de organisatie infiltreert. De mix tussen humor en spanning is wat onevenwichtig, maar Lee’s stijl is entertainend.

Om 22.10 uur op Canvas

‘Foundation (seizoen 2)’

Niet de beste scifi-serie op Apple TV+ – dat is met een lichtjaar voorsprong ‘For All Mankind’ – maar wel de meest ambitieuze is ‘Foundation’, gebaseerd op het werk van Isaac Asimov, dat moet uitgroeien tot een epos dat eeuwen beslaat en het hele sterrenstelsel bestrijkt. Leer hier meer.

Nu op Apple TV+

‘Five Star Chef’

Zet u schrap voor een overvloed aan gekke schuimpjes, ingrediënten die sous-vide worden gekookt, en gebabbel over laagjes en texturen: Netflix speurt in ‘Five Star Chef’ naar het grootste verborgen talent onder de chef-koks, iemand die van de ene dag op de andere een sterrenrestaurant kan openen. Palm Court, meer bepaald, het restaurant van het prestigieuze luxehotel The Langham in Londen. De befaamde chef Michel Roux, die daar de plak zwaait, zoekt iemand die de keuken kan overnemen.

Nu op Netflix

Five Star Chef Beeld rv

‘American Made’

Northwest Airlines-piloot Barry Seal (Tom Cruise) kampt met een knoert van een quarterlifecrisis wanneer de CIA hem rekruteert om met een sportvliegtuigje foto’s te gaan nemen van rebellenkampen in Zuid-Amerika. Een geschenk uit de hemel, zeker als hij er een erg lucratief handeltje in all things illegal als flexi-job op na kan houden. Dat regisseur Doug Liman zijn opwindende actieflick baseerde op een waargebeurd en tegelijk behoorlijk ongelooflijk verhaal, draagt alleen maar bij aan het kijkplezier.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘Zomerhit’

In het grote herhaalcircus dat de Vlaamse tv-zenders elke zomer op gang trekken, is het goed zoeken naar nieuwe tv-programma's. ‘Zomerhit’ is vanavond wél nieuw en als u zegt ‘Vlaams populair’, dan zeggen wij bij Humo: ‘Daar kunt u ons ‘s nachts voor wakker maken.’ Niet eens nodig, want de VRT zendt dit gewoon primetime en direct ná ‘F.C. De Kampioenen’ uit. Komt daar nog eens bovenop dat de presentatie in handen is van Niels Destadsbader en Siska Schoeters. Heerlijk.

Om 20.45 uur op VRT 1

radio2 zomerhit -Niels Destadsbader en Siska Schoeters Beeld © VRT

