Niels Destadsbader over zijn verongelukte vriend Robbe: ‘Het heeft lang geduurd voor ik uit dat dal klauterde, al is het altijd blijven hangen’

VRT gaat deze zomer op vakantie in ‘Het huis’ van Eric Goens en brengt enkele afleveringen van het weekendje weg voor bekende koppen opnieuw op de buis. Vanavond komt Niels Destadsbader op bezoek. De immer goedlachse zanger, presentator en acteur vertelt er over een donkere periode in zijn leven, toen zijn boezemvriend een dodelijk ongeval had de avond van zijn eigen verjaardag. In onze Hemel & Hel uit 2019 liet hij al even in zijn hart kijken: ‘Hij was van in het prille begin mijn bassist en we begonnen net wat succes te krijgen.’

HUMO Waarom mag ik niet naar je liefdesleven vragen?

NIELS DESTADSBADER «Omdat ik daar al veel miserie mee gehad heb. Een jaar of tien geleden deed ik mee aan ‘Steracteur, sterartiest’. Ik had toen een vriendinnetje, en ik heb haar eens meegetroond naar een première, omdat ik dacht dat ze dat wel leuk zou vinden. Het wás ook leuk, alleen stond ze de volgende ochtend met haar foto en een bijtend commentaar in zo’n ‘hot or not’-rubriek in de krant. Bij de ‘not’ dus, hoewel ze er die avond fantastisch uitzag. Toen heb ik besloten om niks meer over mijn liefdesleven te delen. Het heeft niks te maken met wat ik doe, en het zorgt alleen maar voor ergernis.»

HUMO Waar erger je je nog meer aan?

DESTADSBADER «Aan afgunst. Iemand bewonderen om wat hij of zij kan, is alleen maar goed. Maar iemand z’n succes niet gunnen... Ik begrijp niet dat mensen zich daarmee vermoeien.»

HUMO Kom jij veel afgunst tegen?

DESTADSBADER «Af en toe. Sommige collega-zangers vragen zich weleens hardop af waarom ik zoveel werk heb, en zij niet. Tot een paar jaar geleden gebeurde het ook weleens dat gasten van mijn leeftijd schunnige gebaren maakten of bier over me gooiden als ik ergens aan het optreden was. Een paar keer stonden ze me zelfs aan mijn auto op te wachten om me een pak rammel te geven, en moest de organisatie tussenbeide komen. Plezierig was dat allemaal niet. Het gekke is dat ik datzelfde type gasten nu vooraan zie staan bij mijn optredens. Wellicht kijken ze nu gewoon anders naar mij. Vroeger was ik dat gastje van Ketnet dat ook eens een liedje wilde zingen. Nu denken blijkbaar veel mensen: ‘Hmm, die jongen doet dat niet slecht.’

»Ik kom van ver, hè? Toen ik jaren geleden Studio 100 verliet om mijn kans te wagen als Nederlandstalige zanger, was bijna niemand in mij geïnteresseerd. Maar ik weigerde op te geven, en die koppigheid loont. Eind oktober treed ik twee keer op in het Sportpaleis: een lang gekoesterde droom die uitkomt.»

HUMO Is dit dan de gelukkigste periode van je leven?

DESTADSBADER «Nét niet, denk ik. In het vijfde leerjaar was ik nog gelukkiger.

»Ik heb ADD, een aandachtsstoornis, en dat zorgde op school weleens voor problemen. Zonder dat ik dat wilde, zat ik vaak de lessen te verstoren. Mijn toenmalige lerares Viviane kreeg toen een geweldig idee, waar ik haar nog steeds dankbaar voor ben. Zij heeft van mijn ‘beperking’ een kwaliteit gemaakt, door te zeggen: ‘Als jij de hele week lang je best doet, mag je iedere vrijdagnamiddag tijdens het laatste kwartier naar voren komen, en doen wat je wil: iets zingen, iets voordragen, om het even wat.’ Naar die vrijdagnamiddagen keek ik de hele week uit, en ik praatte er het hele weekend over na. Dankzij juf Viviane heb ik me toen ongelooflijk goed gevoeld.»

HUMO Weet ze dat?

DESTADSBADER «Ja, ik ga af en toe een pint met haar drinken in mijn stamcafé in Deerlijk. Ik waardeer haar enorm: zij is één van de weinige mensen die met recht kunnen zeggen dat ze altijd in mij geloofd hebben – nu het goed gaat met mijn carrière, zegt iedereen dat, natuurlijk.»

HUMO Wanneer in je leven was je het ongelukkigst?

DESTADSBADER «Toen mijn kameraad Robbie stierf, nu zesenhalf jaar geleden. Robbie was van in het prille begin mijn bassist, en heeft dus de moeilijke tijden meegemaakt. Ik herinner het me alsof het gisteren was: net toen we wat succes begonnen te kennen en de radio voor het eerst een singletje oppikte, verongelukte hij op weg naar huis van een feestje voor z’n 24ste verjaardag. Ik heb het daar zo moeilijk mee gehad dat ik een tijdlang geen muziek meer heb willen maken. Dat wat altijd mijn grote passie was geweest, interesseerde me gewoon niet meer. Het heeft lang geduurd voor ik uit dat dal geklauterd ben, al is het altijd blijven hangen. Daarom geeft het me nu zo’n dubbel gevoel dat ik in het Sportpaleis ga optreden. Dat was onze gezamenlijke droom. Maar op een bepaalde manier zal Robbie er toch bij zijn: ik zal sowieso ‘Speeltijd’ brengen, het nummer dat ik over hem geschreven heb.»

HUMO Hou je nog van meer kunst, naast muziek?

DESTADSBADER «Ik ga regelmatig naar het theater. Vooral dan naar stukken waar collega-acteurs in spelen, zoals Jaak Van Assche of Tuur De Weert van ‘FC De Kampioenen’. Ik hou ook het gezelschap van Matteo Simoni in de gaten, FC Bergman. Ik ben een grote fan van Matteo, zowel van de persoon als van de acteur. Volgens mij gaat hij binnen afzienbare tijd de stap zetten die Matthias Schoenaerts al eerder gezet heeft.»

HUMO Lees je graag?

DESTADSBADER «Totaal niet. Ik lees alleen graag boeken over de herkomst van spreekwoorden en zegswijzen. ‘Men noemt geen koe bont of er is een vlekje aan’, bijvoorbeeld. Dat betekent hetzelfde als: ‘waar rook is, is vuur.’ Prachtig, toch? Ik doe dat ook omdat ik het leuk vind om eens een ongewone uitdrukking of een mooi woord te kunnen gebruiken in een songtekst, of wanneer ik presenteer.»

HUMO Dat stamcafé van jou, in Deerlijk...

DESTADSBADER «Soeur Sourire, ja.»

HUMO Drink je daar veel pintjes?

DESTADSBADER «Absoluut. Ik zit er vaak op donderdagavond: dan zwans ik urenlang met mijn vrienden, of we spelen chapeau, poker met dobbelstenen. En ja, dan blijft het niet bij één biertje, en ook niet bij twee. Ik heb wel een uitstekend systeem om het veilig te houden: ik ga te voet naar het café, en aangezien de cafébaas in mijn straat woont, brengt hij me altijd terug naar huis. Ik moet dan wel telkens tot vier, vijf uur ’s ochtends blijven plakken. Maar ik blijf gráág plakken.»

HUMO Eet je al net zo graag als je drinkt?

DESTADSBADER «Ja, al houd ik het bij simpele kost: een goeie spaghetti bolognese met een pintje. Koken kan ik echt niet. Ik heb één keer biefstuk-friet proberen klaar te maken voor mijn toenmalige vriendin. Mijn ma had gezegd dat dat bijna niet mis kon gaan. Maar mijn steaks waren aangebrand, en het frietvet heb ik over de nieuwe parketvloer gekwakt. Sindsdien heb ik me niet meer aan het kookfornuis gewaagd.»

HUMO Zijn er zaken die je echt niet lust?

DESTADSBADER «Nee, al zou ik toch liefst nooit meer cavia eten. Toen ik nog Ketnet-wrapper was, ben ik voor een ‘Karrewiet’-reportage eens te gast geweest bij de hooglandindianen van Peru. Hun idee om ons een warm welkom te bezorgen, was om ons een cavia te laten uitkiezen om op te eten. Ik heb altijd ingepeperd gekregen dat het onbeleefd is om een aangeboden maaltijd af te slaan, dus dat deed ik ook niet. Alleen: welke cavia kies je? De schattigste? De dikste? De lelijkste? Uiteindelijk heb ik er zonder te kijken eentje aangewezen: ‘Doe die maar.’ Op zich smaakte het niet zo slecht, maar het was toch maar een gek idee.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

DESTADSBADER «Mijn petekind Georges, het anderhalf jaar oude zoontje van Kevin, is dol op tractoren. Hij vindt niks leuker dan rond te rijden op de grasmachine van mijn ouders, voor hem is dat een tractor. Ik neem hem dus op schoot, en rijd dertig keer de tuin op en af. En als hij zegt: ‘Nog’, dan doe ik het zonder morren nog dertig keer. Op die momenten valt alle shit weg die ik gedurende de dag heb meegemaakt.»

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

DESTADSBADER «Ik heb een hernia in mijn nek, waarvoor ik twee keer per maand door een kinesist word behandeld met voetreflexologie. ‘Waar heb je last?’ vraagt hij dan, waarop ik de pijnlijke plek aanwijs. Vervolgens duwt hij op een bepaald punt op mijn voet, waardoor ik precies op het punt dat ik heb aangewezen een soort schok krijg. Dat doet pijn, maar tegelijk ook deugd.»

HUMO Voor de draad ermee: wie is je favoriete onenightstand?

DESTADSBADER «Ik heb het vooral voor rijpere vrouwen. Véronique de Kock bijvoorbeeld is voor mij een blijvertje. Al ga ik hier niet voor haar kiezen, omdat ik al eens eerder heb aangegeven dat ik haar wel te pruimen vind. Ik wil ook wel eens iemand anders een plezier doen.»

HUMO Wie o wie?

DESTADSBADER «Cath Luyten. Een knappe dame, en grappig bovendien. En wanneer ze lacht, knippert ze altijd een beetje met haar ogen: geweldig schattig, maar tegelijk ook wild aantrekkelijk en sexy. Ah, en wil je weten wie de eerste vrouw was op wie ik ooit verliefd geworden ben? Evi Hanssen! In ‘Samson & Gert’ speelde ze toen Sofie, het nichtje van de burgemeester dat door Samson altijd Koffie werd genoemd. Haar vind ik nog altijd een bijzonder knappe vrouw, al is ze eigenlijk mijn type niet.»

HUMO Hoezo?

DESTADSBADER «Ze is niet blond, hè (lacht). Dit klinkt nu stom, maar als ik ergens binnenkom, zie ik onbewust eerst de blonde vrouwen.»

HUMO Help me even, want ik ben het vergeten: mocht ik het nu over je liefdesleven hebben, of juist niet?

DESTADSBADER (lacht) « Op dit moment is Nona mijn enige levensgezellin. (Streelt over de kop van zijn shih tzu) Braaf, Nonaatje.»