Niemand was echt nuchter, maar gelukkig waren de vragen in ‘We Like to Party’ niet van dien aard dat ze veel denkwerk vereisten

‘Een iconisch programma wordt vanonder het stof gehaald,’ zo klonk het in een persbericht bij de start van ‘We Like to Party’. Alsof het hier de langverwachte comeback van ‘Het huis van wantrouwen’ betrof en niet het vervolg op een reeks die ooit te zien was op een zender die niet meer bestaat en waarin mensen in allerlei stadia van dronkenschap hun zegje mogen doen.

Anno 2022 zit ‘We Like to Party’ niet op JIM maar op de digitale VTM-afgeleide VTMGo, en is de presentatie niet meer in handen van de gelukkig al lang vergeten Dimitri Vantomme maar van Nicolas Caeyers, een acteur die heden ten dage vooral bekend is van TikTok. Caeyers trok het nieuwe seizoen op gang op een plek waar ze nog altijd aan het bekomen zijn van de stormachtige passage van Luk Alloo enkele maanden geleden: de Overpoort in Gent. Daar telde hij samen met enkele feestvierders af naar het moment waarop alle clubs weer open mochten gaan en de bezoekers, aldus Caeyers, ‘eindelijk weer kunnen dansen, muilen en schuren.’

Dat de passanten niet tot klokslag twaalf uur hadden gewacht om enkele alcoholische drankjes te nuttigen was duidelijk, maar gelukkig waren de vragen van Caeyers – hij beperkte zich tot ‘Gaan jullie knallen?’ en enkele varianten – niet van dien aard dat ze veel denkwerk vereisten. Eén jongedame, die al op gejuich werd onthaald om de eenvoudige reden dat ze Chayenne heette, kreeg van hem wel de opdracht om een ‘drunken confession’ te doen; ze haalde daarop herinneringen op aan die keer dat ze in dronken toestand haar gevoeg moest doen op het toilet van de jongen bij wie ze bleef slapen, en die kerel vlak na haar óók naar de wc was gegaan. Niet het allerbeste verhaal, dat geven we toe, maar ergens wel geruststellend dat dat het strafste is dat ze kon bedenken: nu we bijna twee seizoenen ‘Euphoria’ achter de kiezen hebben, hadden we andere zaken verwacht.

De meeste opwinding viel er te rapen toen de cameraploeg een nog grotere influencer dan de presentator in de smiezen kreeg: Jamie-Lee Six, die werkt voor het internetplatform dat ‘We Like to Party’ maakt en – de wereld is klein – toevallig net die avond ook in de Overpoort rondliep. Six – door Caeyers aangekondigd als ‘party queen Jamie-Lee Sex’, een vondst waar hij duidelijk trots op was – moest de zogenaamde ‘giveaway challenge’ in goede banen leiden, een quiz waarbij drie deelnemers kans maakten op een prijs die geschonken was door één van de sponsors. Voor u zich daar al te veel bij voorstelt: de drie kandidaten moesten om ter best een kip nadoen en de winnaar kreeg een muts in de vorm van een braadkip. De sponsor werd niet eens vermeld, al zijn we er nog niet helemaal uit of dat in dit geval een onrecht of een zegen was.

Na de Overpoort trok Nicolas nog naar de Grote Markt in Leuven, waar er onder meer een blind date op het programma stond en iemand zijn beste versie van ‘de blokhut’ mocht laten zien, maar goed: de grootste verdienste van ‘We Like to Party’ is toch dat je na nauwelijks acht minuten al het gevoel kreeg dat je alleen nog maar meer van hetzelfde kon verwachten. Na de voorbije twee jaar gunnen we de jongeren in Vlaanderen natuurlijk alle slemppartijen en drinkgelagen die ze fysiek aankunnen, maar we hopen tegelijk dat ze tijdens hun nachtelijke uitspattingen niet al te vaak geconfronteerd worden met Caeyers en zijn cameraploeg. Voor de mensen die verkiezen thuis te blijven hopen we hetzelfde.