Niet alle personages zullen nog van de partij zijn bij het derde seizoen van ‘The White Lotus’, maar wij in elk geval wel

Er heeft niemand in een koffer gekakt, maar dat was dan ook het enige wat in vergelijking met de eerste reeks ontbrak in de finale van ‘The White Lotus 2’. Voor de rest was de ontknoping even bevreemdend en bevredigend als vorige keer, en de apotheose van opnieuw een briljant seizoen televisie dat alleen maar doet verlangen naar meer.

Deze recensie bevat spoilers uit de finale van ‘The White Lotus’!

De kleurrijke kleren die bij de start voor de kust van Taormina dobberden, behoorden dus toe aan Tanya McQuoid. Nadat de immer licht labiele vrouw - het enige personage dat overkwam van seizoen één - door had gekregen dat Quentin haar in een complot met haar man Greg van kant wou maken, schoot ze in paniek zowat iedereen op Quentins luxejacht dood. Ook de eigenaar, aan wie ze terwijl hij zieltogend op de vloer lag wel eerst nog even vroeg of Greg werkelijk vreemdging. Maar net toen ze in een reddingssloep richting Siciliaanse kust wou stappen, gleed ze uit, stootte ze haar hoofd en viel ze een verdrinkingsdood tegemoet. Exit Tanya (en actrice Jennifer Coolidge, die de rijke Amerikaanse twee seizoenen zo memorabel gestalte gaf), in een plotwending die naar goede ‘White Lotus’-traditie even tragisch als hilarisch was.

De andere gasten die zeven afleveringen geleden aankwamen in Taormina keerden zonder kleerscheuren terug naar huis, al verliet geen van hen ongehavend het vijfsterrenhotel. Harper en Ethan die bij het begin zo neerkeken op Cameron en Daphne en de perfecte façade die ze optrokken, moeten nu ook doen alsof ze gelukkig zijn, verteerd door wederzijdse twijfel en achterdocht. Portia heeft geleerd dat je onderbuikgevoel volgen als het op mannen aankomt niet altijd een goed idee is en stapt enkele trauma’s rijker en een baas armer het vliegtuig op. En de naïeve Albie ontdekte de ochtend van zijn vertrek dat de Italiaanse schone Lucia hem professioneel heeft uitgeschud. Eigenlijk komt de seksverslaafde Dominic Di Grasso nog het best weg: hij is weliswaar 50.000 euro lichter maar door die ‘cosmic payment’ via Albie aan Lucia krijgt hij een kans om het goed te maken bij zijn gezin.

In tegenstelling tot het eerste seizoen konden de mensen in een ondergeschikte positie deze keer op het einde triomferen: in de eerste plaats Lucia en Mia, die in de finale beelden met hun nieuw gewonnen fortuin door de zonovergoten straten van Sicilië flaneren. Dat past ook bij het verhaal deze keer: vorig jaar was de link tussen geld en macht de rode draad in ‘The White Lotus’ en waren de hotelgasten logischerwijs in het voordeel, nu draaide alles rond seks en macht en de vele manieren waarop seks kan worden gebruikt om iemand te paaien, te manipuleren of onder druk te zetten. En in dat geval hoef je niet veel geld te hebben om de bovenhand te halen, zeker niet tegenover mannen bij wie de aandacht van een vrouw vaak, zoals opa Di Grasso het zo bloemrijk verwoordde, hun ‘achilles’ dick’ is.

Het indrukwekkendste aan het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ was hoe het - door de setting, de nieuwe personages, de andere thematiek - wel aanvoelde als een andere serie maar moeiteloos dezelfde ontzagwekkend hoge kwaliteit bracht. De karaktertekeningen waren opnieuw puntgaaf, in de dialogen zat nooit een woord te veel of te weinig en in de vele scènes waarin de personages gewoon aan het praten of aan het eten werd je bijna ongemakkelijk van alle onderhuidse spanning - de briljante soundtrack vol overstuurde operagezangen hielp daar natuurlijk ook wel bij. Ondertussen is ‘The White Lotus’ voor HBO uitgegroeid tot een onverwacht en onverhoopt succes: deze reeks werd zelfs een nog grotere hype dan het eerste en een derde seizoen is dan ook al besteld. Tenzij dat een prequel wordt, zal Tatyana McQuoid daar niet meer van de partij zijn. Wij in elk geval wel.